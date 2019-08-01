Больше всех в Уфе зарабатывают айтишники

Аналитики сервиса по поиску работы «Работа.ру» назвали самых высокооплачиваемых специалистов. В Уфе ими стали работники сферы IT – это всевозможные программисты, разработчики приложений, системные администраторы. Согласно данным за первое полугодие 2019 года, они получают в среднем 56 тысяч рублей в месяц.

Этот результат вряд ли кого-то может удивить – в век современных технологий эта сфера является одной из наиболее популярных и востребованных. Если заглянуть на любой сайт с объявлениями о работе в столице Башкирии всегда можно встретить такие объявления, как «Требуется программист. Зарплата от 65 тысяч рублей», «Нужен системный администратор с зарплатой от 50 тысяч рублей». Зарабатывать в этой сфере можно, но действительно хороших предложений по республике маловато. Впрочем, как утверждают работодатели, хороших специалистов найти тоже не так просто, так какайтишники предпочитают уезжать в большие города, где на них выше спрос и выше зарплата.

В ТОП-3 по оплате труда также вошли представители сферы транспорта и логистики. Им предлагают примерно 48 тысяч рублей в месяц. Логист – это специалист, который организовывает транспортировку товаров, их складирование и хранение. Представители этой профессии должны иметь аналитическое мышление, уметь общаться с людьми, находить общий язык.

На третьем месте расположилась сфера производства. И средняя зарплата составляет 45 тысяч рублей. Речь идет о сварщиках, фрезеровщиках, расточниках, доменщиках, горняках, токарях.

Интересно, что замыкает десятку рейтинга медики-фармацевты. По итогам исследования они получают всего 34,6 тысяч. Это меньше зарплат сотрудников, которые работают в банковской сфере и маркетинге. Однако если заглянуть на сайты с предложениями о работе, им частенько предлагают и того меньше – в 25 тысяч рублей.

Аналитики также представили цифры о средней зарплате по Уфе. По состоянию на 2019 год она составила 42,3 тысячи рублей. Это намного больше, чем в прошлом году. В 2018 году она составила всего 33 тысячи рублей. Отметим, что с каждым годом средние цифры растут. В 2017 году уфимцы в среднем получали на 8,7% процентов меньше, чем в 2018.