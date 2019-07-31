Дети убитой многодетной матери из Башкирии остались одни и вынуждены выживать в гнилом домике

Неделю назад, 22 июля, в Бирском районе Башкирии нашли тело 46-летней Оксаны Волковой, матери шестерых детей. Как ранее сообщала «Комсомолка», женщину убил бывший сожитель после того, как та явилась к нему с требованием заплатить алименты. Мужчина безжалостно задушил мать своих детей и закопал в поле рядом с деревней Калинники. Без материнской ласки остались шестеро детей, четверо из них несовершеннолетние. Малыши остались не только без родителей, но и вынуждены теперь выживать одни в ужасных условиях – в старом доме нет удобств, а одежду приходиться донашивать друг за другом.

Этот дом уже давно признан аварийным

«ДО ПОЛУЧЕНИЯ ЖИЛЬЯ ОСТАВАЛОСЬ ЧУТЬ-ЧУТЬ»

Оксана Волкова вместе с четырьмя детьми перебралась в Башкирию в 2012 году из Якутска. Здесь познакомилась с мужчиной, с которым со временем начала сожительствовать.Двое младших у Оксаны, шестилетний Данил и трехлетний Костя, появились на свет уже в нашей республики. У остальных четверых детей другой отец – бывший супруг Тамары. Как рассказывают родственники, он помогает детям, каждый месяц высылает деньги.

В год переезда женщина вместе с тем самым сожителем приобрели небольшой дом в деревне Калинники на материнский капитал. Не сказать, что он был слишком хорош, но семь лет назад выглядел точно посвежее. Но домом никто не занимался – у него просела крыша, сгнили полы.Чтобы начать делать пристрой у сожителя Оксаны руки так и не дошли. Да что говорить о пристрое – дом не был отгорожен даже забором. Так и жили, всей толпой ютились в 30-ти квадратных метрах, а потом Оксана и вовсе рассталась с сожителем.

Полы прогнили, окна разбиты

- Ничего плохого про женщину сказать не можем, была не пьющая, но нигде официально не работала. Жили, конечно, они очень бедно, дом разваливался на глазах. Продукты и некоторую одежду покупали на детские пособия и алименты от бывшего супруга, - рассказали «Комсомолке» в социальной защите.

Оксана понимала, что в таком доме ей с детьми долго не прожить и встала в очередь на получение социального жилья. Ждать оставалось совсем чуть-чуть, очередь уже подошла, счет пошел уже дни, но неожиданно произошла трагедия. Согласно законодательству, женщина по причине смерти автоматически слетела с очереди без права передать место в ней будущему опекуну над ее детьми.

- Они как многодетная семья стояли у нас в очереди, как нуждающиеся в улучшении жилищных условий в рамках республиканской программы. При смерти родителя дети теряют право на это, - объяснили в соцзащите. – Дом страшный, в котором они сейчас живут. Снаружи он изъеден осами, внутри гнилые полы. Она очень ждала сертификат, потому что жилье официально признано непригодным для жилья. В нем жить попросту опасно.

«ДЕТИ УЖЕ СМИРИЛИСЬ»

Сейчас жена брата Оксаны оформляет опеку над оставшимися сиротами детьми. Татьяна Лаптева уже подала все документы и получила предварительное одобрение. Осталось только дождаться официального документа, что отец старших четверых детей не против, если опекуном его несовершеннолетних детей станет Татьяна.

Оксану убил бывший сожитель

- Он сказал, что детей не заберет, но помогать деньгами будет. У нас у самих небольшой дом, не знаю, как мы там все разместимся, поэтому нужно что-то решать с жильем для детей. Сейчас это наша основная задача. Дом скоро развалится – на него дунь, и он упадет сразу. Сами дети со смертью мамы уже смирились, стараемся не вспоминать, чтобы лишний раз не травмировать их, - рассказала будущий опекун Татьяна.

Пока семья даже не представляет, как будет жить дальше. Полное осознание происшедшего пока не дошло. В отделе соцзащиты, к сожалению, ничего не могут поделать: семья действительно должна была получить новое жилье, но из-за смерти женщины они ничего поделать не могут – такие законы.