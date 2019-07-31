Цистит: чего боятся женщине

Цистит – заболевание, о котором девочки начинают узнавать едва ли не с детства. Ведь так часто кто-нибудь из взрослых говорит о том, что нельзя сидеть на холодном, потому что разовьется именно он – цистит, и детей непременно не будет.

Так ли опасно это заболевание, и что оно вообще из себя представляет? Разберемся с самыми популярными вопросами, касающимися цистита.

Немного цифр

Цистит – это заболевание, которое развивается при попадании инфекции в мочевыделительные пути и мочевыделительную систему. Считается, что это заболевание женское, однако у мужчин тоже можно встретить цистит. Женщины болеют им чаще из-за особенностей строения. В течение жизни минимум 50% представительниц прекрасного пола выставляется этот диагноз.

Чаще всего возбудителем заболевания выступает кишечная палочка. На ее долю приходится от 70 до 95% случаев развития цистита. Однако и многие другие микроорганизмы – включая те, что входят в группу заболеваний, передающихся половым путем– способны вызывать данную патологию.

Статистика ВОЗ гласит, что каждая третья женщина в мире, не достигшая возраста 24 года, хоть раз в течение жизни лечилась от цистита.

Это интересно:

Некоторые врачи-урологи считают, что предрасположенность женщин к развитию цистита связана с тем, что они, в отличие от мужчин, вынуждены ходить в туалет «по-маленькому» сидя. Объясняется это просто: небольшое сдавление органов ведет к обратному забросу мочи по уретре в мочевой пузырь, а из него в мочеточники, что может приводить к распространению инфекции.

Мочевыделительная система и ее особенности

Мочевыделительная система – это система, отвечающая за образование и выведение мочи из организма. Она состоит из нескольких органов, каждый из которых выполняет свою, строго определенную функцию. К органам мочевыделительной системы относят:

- почки – в них идет фильтрация жидкости и образование самой мочи;

- мочевой пузырь – орган, напоминающий шар и выполняющий накопительную функцию;

- мочеточники – пара трубок, что соединяют мочевой пузырь с почками;

- уретру – канал, которая выводит мочу из мочевого пузыря.

Поговорим о цистите подробнее

Чтобы у наших читательниц появилась возможность больше узнать о цистите, мы пригласили врача-уролога из клиники «ПроМедицина» Ямалитдинову Регину Рифатовну.

- Что способствует развитию цистита? Правда ли, что если сидеть на холодном, то заболевания не миновать?

- На самом деле цистит – заболевание многофакторное. Часто роль играет не какой-то один пункт, а сразу несколько. Я в своей практике сталкиваюсь в основном со следующими провоцирующими факторами:

- нерегулярное посещение туалета, несоблюдение гигиены;

- слишком частые сексуальные контакты или резкая смена полового партнера без соблюдения условия предохранения;

- наличие сахарного диабета любого типа;

- инфекции мочевыводящих путей в анамнезе в последний год и неправильное лечение предыдущих эпизодов цистита;

- использование контрацептивов со спермицидными свойствами;

- менопауза.

Развеем немного миф! Если женщина только сидит на холодном, но других факторов развития болезни у нее нет, цистит маловероятен.

- С какими жалобами женщины оказываются на приеме? На что обратить внимание, чтобы не запустить болезнь?

- Основные жалобы – это появление боли внизу живота, жжение, резь при мочеиспускании, а также то, что в туалет женщине хочется ходить чаще, чем обычно; чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, неприятный запах и изменение цвета мочи. Причем изменение регулярности походов в туалет никак не зависит от питьевого режима. Также некоторые внимательные женщины обращают внимание на то, что в моче появилась примесь крови или гноя.

- Как обследоваться и как лечиться?

- При появлении похожих жалоб стоит посетить уролога. Врач скорее всего назначит общий анализ мочи, а также ее бактериальный посев и УЗИ-исследование почек и мочевого пузыря. Все эти исследования обладают диагностической ценностью, так что пренебрегать ими не стоит.

Лечение будет подбирать врач в зависимости от того, какими будут результаты обследования и выставленный диагноз. Если достоверно известно, что причиной послужила бактериальная инфекция, подбираются антибиотики.

Если обратиться к врачу тут же возможности нет (болезнь застала посреди ночи, например), можно использовать обильное теплое питье, спазмолитики типа Но-шпы и отвар брусники. Однако эти средства симптоматические, и посетить доктора в любом случае придется.

- Чем опасен цистит?

- Понимаете, любая инфекция – а цистит имеет чаще всего инфекционную природу – обладает двумя способностями: рецидивировать и распространяться. Во-первых, если заболевание не пролечено с первого раза как следует, велик риск того, что в течение жизни женщина столкнется с ним не один раз. Во-вторых, всегда существует вероятность проникновения инфекции в мочевой пузырь, а оттуда в почки. Как итог, женщину ждет восходящий пиелонефрит, который тяжелее поддается лечению и может иметь серьезные последствия для здоровья.

Пациенткам стоит помнить, что цистит требует вдумчивого, комплексного лечения. Тем более с возрастом при снижении уровня женских половых гормонов и снижении тонуса мышц тазового дна могут присоединиться жалобы на подтекание мочи. Ошибочно лечить его только антибиотиками или вовсе игнорировать симптомы. Чаще всего врачи-урологи рекомендуют консультацию гинеколога, которые также принимают в «ПроМедицине».

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