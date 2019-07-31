Цистит: чего боятся женщине
Цистит – заболевание, о котором девочки начинают узнавать едва ли не с детства. Ведь так часто кто-нибудь из взрослых говорит о том, что нельзя сидеть на холодном, потому что разовьется именно он – цистит, и детей непременно не будет.
Так ли опасно это заболевание, и что оно вообще из себя представляет? Разберемся с самыми популярными вопросами, касающимися цистита.
Немного цифр
Цистит – это заболевание, которое развивается при попадании инфекции в мочевыделительные пути и мочевыделительную систему. Считается, что это заболевание женское, однако у мужчин тоже можно встретить цистит. Женщины болеют им чаще из-за особенностей строения. В течение жизни минимум 50% представительниц прекрасного пола выставляется этот диагноз.
Чаще всего возбудителем заболевания выступает кишечная палочка. На ее долю приходится от 70 до 95% случаев развития цистита. Однако и многие другие микроорганизмы – включая те, что входят в группу заболеваний, передающихся половым путем– способны вызывать данную патологию.
Статистика ВОЗ гласит, что каждая третья женщина в мире, не достигшая возраста 24 года, хоть раз в течение жизни лечилась от цистита.
Это интересно:
Некоторые врачи-урологи считают, что предрасположенность женщин к развитию цистита связана с тем, что они, в отличие от мужчин, вынуждены ходить в туалет «по-маленькому» сидя. Объясняется это просто: небольшое сдавление органов ведет к обратному забросу мочи по уретре в мочевой пузырь, а из него в мочеточники, что может приводить к распространению инфекции.
Мочевыделительная система и ее особенности
Мочевыделительная система – это система, отвечающая за образование и выведение мочи из организма. Она состоит из нескольких органов, каждый из которых выполняет свою, строго определенную функцию. К органам мочевыделительной системы относят:
- почки – в них идет фильтрация жидкости и образование самой мочи;
- мочевой пузырь – орган, напоминающий шар и выполняющий накопительную функцию;
- мочеточники – пара трубок, что соединяют мочевой пузырь с почками;
- уретру – канал, которая выводит мочу из мочевого пузыря.
Поговорим о цистите подробнее
Чтобы у наших читательниц появилась возможность больше узнать о цистите, мы пригласили врача-уролога из клиники «ПроМедицина» Ямалитдинову Регину Рифатовну.
- Что способствует развитию цистита? Правда ли, что если сидеть на холодном, то заболевания не миновать?
- На самом деле цистит – заболевание многофакторное. Часто роль играет не какой-то один пункт, а сразу несколько. Я в своей практике сталкиваюсь в основном со следующими провоцирующими факторами:
- нерегулярное посещение туалета, несоблюдение гигиены;
- слишком частые сексуальные контакты или резкая смена полового партнера без соблюдения условия предохранения;
- наличие сахарного диабета любого типа;
- инфекции мочевыводящих путей в анамнезе в последний год и неправильное лечение предыдущих эпизодов цистита;
- использование контрацептивов со спермицидными свойствами;
- менопауза.
Развеем немного миф! Если женщина только сидит на холодном, но других факторов развития болезни у нее нет, цистит маловероятен.
- С какими жалобами женщины оказываются на приеме? На что обратить внимание, чтобы не запустить болезнь?
- Основные жалобы – это появление боли внизу живота, жжение, резь при мочеиспускании, а также то, что в туалет женщине хочется ходить чаще, чем обычно; чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, неприятный запах и изменение цвета мочи. Причем изменение регулярности походов в туалет никак не зависит от питьевого режима. Также некоторые внимательные женщины обращают внимание на то, что в моче появилась примесь крови или гноя.
- Как обследоваться и как лечиться?
- При появлении похожих жалоб стоит посетить уролога. Врач скорее всего назначит общий анализ мочи, а также ее бактериальный посев и УЗИ-исследование почек и мочевого пузыря. Все эти исследования обладают диагностической ценностью, так что пренебрегать ими не стоит.
Лечение будет подбирать врач в зависимости от того, какими будут результаты обследования и выставленный диагноз. Если достоверно известно, что причиной послужила бактериальная инфекция, подбираются антибиотики.
Если обратиться к врачу тут же возможности нет (болезнь застала посреди ночи, например), можно использовать обильное теплое питье, спазмолитики типа Но-шпы и отвар брусники. Однако эти средства симптоматические, и посетить доктора в любом случае придется.
- Чем опасен цистит?
- Понимаете, любая инфекция – а цистит имеет чаще всего инфекционную природу – обладает двумя способностями: рецидивировать и распространяться. Во-первых, если заболевание не пролечено с первого раза как следует, велик риск того, что в течение жизни женщина столкнется с ним не один раз. Во-вторых, всегда существует вероятность проникновения инфекции в мочевой пузырь, а оттуда в почки. Как итог, женщину ждет восходящий пиелонефрит, который тяжелее поддается лечению и может иметь серьезные последствия для здоровья.
Пациенткам стоит помнить, что цистит требует вдумчивого, комплексного лечения. Тем более с возрастом при снижении уровня женских половых гормонов и снижении тонуса мышц тазового дна могут присоединиться жалобы на подтекание мочи. Ошибочно лечить его только антибиотиками или вовсе игнорировать симптомы. Чаще всего врачи-урологи рекомендуют консультацию гинеколога, которые также принимают в «ПроМедицине».
Записаться к врачам «ПроМедицины» можно:
- круглосуточно через Личный кабинет на сайте клиники promedicina.clinic или мобильное приложение - ежедневно по тел.: +7 (347) 246-30-03 с 7.00 до 21.00 через контакт-центр холдинга.
На правах рекламы
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь у специалистов
№ЛО-02-01-007131 от 24.05.2019 г., выдана Министерством здравоохранения РБ
Фото предоставлены заказчиком.
ИСТОЧНИК KP.RU