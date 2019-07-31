2019-07-31T08:41:21+03:00
Общество

Новые правила оформления микрозаймов

С 1 июля 2019 года значительно ограничивается деятельность микрофинансовых организаций (МФО) на территории РФ.
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Кого это касается?

Это касается тех граждан, которые берут потребительские кредиты на срок до года: на технику, обучение, ремонт и другие текущие нужды. А также всех тех, кто перехватывает в микрофинансовой организации 15 тысяч рублей за неделю до зарплаты. Новый закон принимается для того, чтобы снизить закредитованность населения, которая растет с каждым годом.

Новый закон предусматривает трехэтапное изменение правил финансирования граждан. С 28 января 2019 года максимальная процентная ставка составляла 1.5% в день, а уже с 1 июля ее размер сократился до 1% в день, при этом, размер всех платежей по кредиту ограничен 2-кратным размером кредита. Окончательное введение ограничений наступит 1 января 2020 года. этого момента размер платежей сократится до 1.5-кратного размера кредита, а максимальная процентная ставка составит 1% в день.

Обратите внимание! Новые ограничения не действуют для займов меньше 10 тысяч рублей. Кредитор не обязан укладываться в новые лимиты по ставкам и переплате, если деньги выдаются на срок до 15 дней, а сумма — до 10 тысяч рублей.

Будьте внимательны при выборе микрофинансовой организации. МФО должна быть внесена в государственный реестр, который публикуется на официальном сайте Банка России. Если вы столкнулись с проблемами при общении с представителями МФО, то вы можете обратиться в Госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителей по телефону горячей линии (347) 218 09 78 по будням с 09.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00.

«Комсомолка» совместно с Госкомитетом по торговле продолжает викторину «Знаете ли вы свои права?»

Ответы будут приниматься по телефону «горячей линии» 218-09-78 с 09.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) в течение трех рабочих дней от даты выхода газеты. Первые три позвонивших и правильно ответивших на все вопросы станут победителями. Подведение итогов будет в декабре. Победители получат приз – продуктовую корзину от «Продукта Башкортостана».

Вопросы:

1. Договор потребительского займа считается заключенным с момента:

а) подачи заемщиком заявления о предоставлении займа;

а) подписания сторонами договора;

в) передачи заемщику денежных средств.

2. В течение какого периода можно отказаться от страховки (“период охлаждения”)?

3. В какие сроки возвращается вся сумма кредита без предварительного уведомления банка?

4. В какой минимальный срок направляется заемщику информация о просроченной задолженности по договору потребительского кредита (займа)?

5. Должен ли заемщик уплатить кредитору проценты по договору потребительского кредита в случае досрочного возврата всей суммы кредита или ее части?

Ответы на вопросы прошлого тура:

1. Нет

2. Да

3. Нет

4. Да

5. б

Победители викторины «Знаете ли вы свои права?» № 2 (КП № 69 от 28.06.2019)

1. Юнусов Ф.Ф.

2. Курбангулов Р.Р.

3. Потеряева Е.А.

ИСТОЧНИК KP.RU

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