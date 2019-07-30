2019-07-30T09:15:32+03:00
Здоровье

Летние скидки в детских клиниках

Скидка 50% на прием грудничков педиатром
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Когда рождается малыш у мам возникает множество вопросов перед первым посещением детского врача. Здесь на помощь придут опытные врачи, имеющие большой стаж работы. Детские клиники территориально удобно расположены. Малышам до 3 месяцев наши медицинские центры предоставляют 50% скидку на два приема педиатра, чтобы вы могли выбрать своего врача и клинику для малыша.

Выгодная цена все приемы педиатров

В клинике на Авроры, 18 любой прием педиатра экспертного уровня по специальной цене – всего 1100 рублей! Это касается и первичного и повторного приема. Здесь можно пройти полное обследование, врачи поставят точный диагноз и назначат лечение. Все сотрудники медицинского центра имеют большой стаж работы и с любовью позаботятся о здоровье малышей и подростков.

Скидки на услуги косметологов

Какие процедуры можно делать летом для того, чтобы кожа выглядела красивой и здоровой? Наши косметологи однозначно рекомендуют коричневый пилинг и фототерапию кожи. Эти процедуры обладают выраженным терапевтическим эффектом в отношении всех форм угревой болезни и демодекоза, розацеи. Самое главное, при высыпаниях на коже не стоит заниматься самолечением. Ведь высыпания на коже могут свидетельствовать о наличии аллергена в крови или указывать на проблемы в работе ЖКТ, почек, других внутренних органов. Поэтому при вышеуказанных симптомах лучше обратиться как можно быстрее к специалисту, тем более в «Промедицине» принимает косметолог-дерматолог в одном лице.

Только до конца августа в клинике на Акназарова, 21 предоставляется 15% скидка на косметологические услуги – коричневый пилинг и фототерапию кожи. Скидка действует при одновременной оплате трех процедур.

Записаться к врачам-педиатрам можно:

- круглосуточно через Личный кабинет на сайте клиники promedicina.clinic или мобильное приложение

- ежедневно по тел.: +7 (347) 246-30-03 с 7.00 до 21.00 через контакт-центр холдинга.

Подробности об акциях, сроках, месте проведения на сайте promedicina.clinic и по тел.: +7 (347) 246-30-03

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Имеются противопоказания, проконсультируйтесь у специалистов.

Фото предоставлены заказчиком.

Лицензия №ЛО-02-01-007130 от 24.05.2019г., выдана МЗ РБ

ИСТОЧНИК KP.RU

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