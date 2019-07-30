Лучших нефтяников России определили на площадках «Башнефти»

На несколько дней Башкирия превратилась в столицу российской нефти – с 22 по 26 июля в Уфе проходил финальный этап смотра-конкурса «Роснефти» «Лучший по профессии-2019». Показать свое мастерство в столицу республики прибыли лучшие представители всех дочерних обществ «Роснефти». География соревнований поистине поражала – на производственных площадках «Башнефти» собрались нефтяники от Южно-Сахалинска до Ставрополя и от Мурманска до Кубани.

Несмотря на то, что финал смотра-конкурса среди дочерних компаний «Роснефти» проходил уже в пятнадцатый раз, соревнования такого высокого уровня Башкирия принимала впервые. Тысячи профессионалов своего дела, представляющих более ста организаций, боролись за победу в 28 номинациях направлений «Нефтегазодобыча», «Нефтепереработка» и «Нефтепродуктообеспечение».

МАСТЕРСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

Финал смотра-конкурса проходил в два этапа. Сначала представители всех направлений соревновались в теории, а затем и на практике. Так, например, на одной из площадок Уфимского нефтеперерабатывающего завода свое мастерство показывали водители, перевозящие опасные грузы.

- Три дня подряд здесь соревновались 27 водителей, которые осуществляют перевозку опасных грузов из различных дочерних обществ компании. Каждый год задания на конкурсе усложняются – начиная от выезда с нефтебазы и налива нефтепродуктов, до элементов движения, таких как заезд на смотровую канаву, коридор и «змейка». В рамках конкурса также проводится операция слива нефтепродуктов на АЗС, с полным освещением всех действий водителя, - рассказал в беседе с «Комсомолкой» член судейского корпуса, менеджер управления нефтебазового хозяйства департамента региональных продаж ПАО НК «Роснефть» Андрей Бардин.

По его словам, в смотре-конкурсе принимают участие победители региональных этапов. Победители прошлогодних соревнований, которые проходили на базе производственных площадок в Краснодаре и Туапсе, на этот раз остались дома. Таково условие конкурса – победил сам, дай возможность победить другим.

- В прошлом году я уже участвовал в конкурсе и занял второе место. На этот раз приехал в Уфу побеждать, – говорит водитель «РН-Москва» Владимир Асосков. - Больше всего здесь мне запомнилась атмосфера. Со всех концов страны собрались настоящие профессионалы, делятся опытом, поддерживают друг друга.

Также он отметил, что к конкурсу специально не готовился – опирался на собственный опыт. Ведь работа требует каждодневной повышенной внимательности, все-таки они перевозят опасные грузы.

- В реальной жизни, конечно немного легче выполнять эту работу. На конкурсе за тобой пристально наблюдают члены жюри, немного сказывается волнение. Но как говорится, тяжело в учении – легко в бою, - добавил Владимир.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

На других производственных площадках «Башнефти» определяли лучших по профессии среди лаборантов химического анализа, товарных операторов, машинистов технологических насосов, а также электромонтеров по обслуживанию и ремонту электрооборудования сетевого хозяйства и других, не менее важных и интересных профессий.

В финальный этап смотра-конкурса «Роснефти» «Лучший по профессии-2019» пробилась и лаборант химического анализа ООО «Башнефть-Петротест»» Илюза Баширова. Задача, которую она с достоинством выполнила, заключалась в том, чтобы максимально точно определить состав нефтесодержащей жидкости.

- Все необходимые анализы мы можем произвести в кратчайшие сроки – от двух до четырех минут, - радостно рассказала лаборант.

В целом можно с гордостью отметить, что работники АНК «Башнефть» показали достойный результат, одержав победу в пяти номинациях. Кроме того, башкирские нефтяники завоевали множество призовых мест: в номинации «Оператор технологических установок» весь пьедестал заняли уроженцы республики – первое место завоевал сотрудник «Уфаоргсинтез» Даниль Халиков, второе место у Дениса Потапова из «Башнефть-Уфанефтехим», а бронза» оказалась у Родиона Хуснутдинова из «Башнефть-УНПЗ».

Также первые места в своих номинациях заняли следующие представители «Башнефти»: водитель Александр Федулов, старшая смены Гузель Сабитова, машинисты технологических насосов Алексей Самигуллин и Виталий Зуйков.