Дорогу молодежи: в АО «Транснефть – Урал» завершился слет молодых специалистов

25-26 июля в Уфе в АО «Транснефть – Урал» встретились самые инициативные молодые специалисты всех филиалов предприятия. Количество участников составило 70 человек. Все они представили коллегам и руководителям свои идеи и наработки. Главной темой слета стало бережливое производство, принципы которого в настоящее время внедряются в акционерном обществе. Основной упор был сделан на совершенствование производственных процессов.

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В формате мозгового штурма из рассмотренных предложений самими участниками было отобрано 12 наиболее актуальных и значимых. В перечень попали конкретные вопросы совершенствования документооборота, повышения энергоэффективности, оптимизации применения дорожно-строительной техники. По выбранным темам были подготовлены презентации, рассчитан экономический эффект.

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Итоги своей работы молодые специалисты презентовали генеральному директору АО «Транснефть – Урал» Тимуру Безымянникову. По результатам неформальной встречи шесть предложений рекомендованы к реализации, остальные направлены на углубленную проработку. Также генеральный директор вручил молодым специалистам Ринату Набиеву и Егору Михайлову дипломы лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей (кстати, в прошлом году Егор и Ринат заняли, соответственно, первое и второе места на научно-технической конференции ПАО «Транснефть»).

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Но этим дело не ограничилось. В рамках слета были также организованы профессиональные тренинги. В компании убеждены, что полученные знания и навыки пригодятся молодым специалистам в повседневной работе. Не лишним это будет и при подготовке к научно-технической конференции молодежи, которая пройдет в АО «Транснефть – Урал» уже в ноябре 2019 года.