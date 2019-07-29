«Думали застой молока, оказалась опухоль»: мать двоих детей из Башкирии борется с раком груди

29-летняя Эльза Минниахметова из Октябрьского с марта текущего года борется с раком груди. Женщину после обследования огорошили сразу четвертой стадией. У нее растут двое сыновей, одному три годика, второму всего год. Эльза верит, что она обязательно победит недуг и вырастит детей.

Шишку на груди женщина заметила еще год назад. Не медля, она обратилась в больницу, где ее обследовали, но тогда ничего плохого не нашли. Дело в том, что на тот момент она кормила грудью, и врачи все списали на лактостаз (застой молока в протоках молочных желез, одно из осложнений грудного вскармливания).

Но в марте этого года пошли осложнения – началась острая боль в груди, и Эльза не смогла поднять руку наверх. Тогда она еще раз обратилась к врачу, он назначил УЗИ, по результатам которого стало известно, что у Эльзы рак груди 4-ой стадии.

С этого момента мать двоих детей прошла несколько курсов химиотерапии. Сейчас она чувствует себя хорошо – находится дома с детьми, готовится пройти следующий курс. До декретного отпуска она работала в местной больнице в урологическом отделении.

- Я верю, что одержу победу над болезнью. Я не хочу сдаваться, - говорит Эльза «Комсомолке». – На самом деле это очень редкий случай, когда такое возникает у кормящих женщин, но так уж вышло. В свое время я поступила в медицинский университет ради того, чтобы помогать людям, но я подумать не могла, что помощь потребуется мне самой. Мой каждый день начинается и заканчивается мольбой о помощи.

В семье Минниахметовых работает только супруг, и это единственный источник дохода, а Эльзе постоянно требуются дорогостоящие лекарства.

Женщина просит помочь всех неравнодушных. Вы можете сделать это переводом средств на карту Сбербанка 5336 6903 8576 4958.