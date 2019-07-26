«11 погибли и 44 пострадали»: в ГИБДД Башкирии рассказали, чем опасны водители, лишенные права управлять машиной

Каждый день мы читаем новости о жутких авариях, случившихся на дорогах Башкирии. В ДТП гибнут взрослые и дети, многие навсегда остаются инвалидами. Причины самые разные: кто-то торопится, кто-то самоутверждается, намеренно превышая скорость и рискуя своей и чужими жизнями, кто-то самонадеянно выезжает на обгон на встречную полосу. Кто-то садится за руль пьяным, а кто-то – будучи лишенными водительских прав.

Только в 2019 году в ДТП с участием лишенных прав водителей-нарушителей в 36 авариях погибли 11 человек и 44 серьезно пострадали

Каждый раз жители республики задаются вопросом – куда же смотрят сотрудники дорожной полиции, почему они не отлавливают нарушителей и не наказывают по всей строгости? В республиканском ГИБДД заверяют: каждый день водителей-нарушителей задерживают, лишают водительских прав, направляют дела в суд. Но что если начать с себя и проявить собственную гражданскую позицию? Если вы видите, что ваш родственник – друг – коллега – сосед или просто знакомый садится за руль, хотя у него нет водительских прав, почему бы не сказать ему: «Стой! Не делай этого».

Ниже мы приводим подборку самых жестких ДТП, виновниками которых стали водители, лишенные прав. Водители, по чьей вине погибли 11 человек, а 44 оказались на больничной койке.

ДТП В ИГЛИНСКОМ РАЙОНЕ: ОДИН ПОГИБШИЙ, ОДИН ПОСТРАДАВШИЙ

Серьезное ДТП произошло вечером 29 марта в Иглинском районе Башкирии. На 1523-м километре трассы М-5, неподалеку от деревни Тикеево, при обгоне во встречную фуру «Скания» влетела «Тойота Карина». От мощного удара иномарку отбросило на попутный грузовик «Ман».

В Иглинском районе иномарка вылетела на "встречку" и протаранила два грузовика

От автомобиля осталась лишь груда искореженного металла. Водителя «Тойоты» с травмами увезли в больницу, а вот 26-летний пассажир, житель Октябрьского, скончался на месте аварии до приезда медиков.

Позже, когда сотрудники ГИБДД разбирались в обстоятельствах происшествия, выяснилось, что виновник аварии еще в 2015 году был лишен водительских прав за управление транспортом в нетрезвом состоянии. В итоге водитель получил 3,5 года условного срока.

ДТП В БУРАЕВСКОМ РАЙОНЕ: ОДИН ПОГИБШИЙ

19 мая в Бураевском районе, на 20-м километре автодороги Кашкалево – Бураево в кювет опрокинулась иномарка «Мицубиши Аутлендер». За рулем иномарки находилась 26-летняя жительница Бирска, которая на повороте не справилась с управлением и вылетела с дороги.

В Бураевском районе по вине пьяной водительницы скончался пассажир

Итог аварии печален: от серьезных травм 32-летний пассажир скончался на месте, а сама водитель отделалась шоком и легкими царапинами. Как оказалось, ранее молодая женщина была лишена водительских прав за езду в нетрезвом виде. Но это обстоятельство ничуть не ее смутило, и она снова села за руль изрядно навеселе.

Сейчас горе-водитель находится в Бирске под подпиской о невыезде. 19 августа состоится суд, который определит дальнейшую судьбу женщины.

ДТП В АСКИНСКОМ РАЙОНЕ: ОДИН ПОГИБШИЙ, ОДИН ПОСТРАДАВШИЙ

5 июля в Аскинском районе в ДТП погиб мужчина, ранее лишенный водительских прав. На 8-ом километре автодороги Аскино – Новые Багазы 52-летний водитель ВАЗ-2110 на повороте не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В результате 52-летний мужчина скончался на месте аварии, а его 18-летний сын, находившийся рядом в салоне, получил травмы и был доставлен в больницу.

В Аскинском районе водитель скончался на месте, его 18-летний сын попал в реанимацию

- Известно, что мужчина был лишён водительского удостоверения, а ранее был привлечен к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Начато разбирательство, - уточнили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

ДТП В КАЛТАСИНСКОМ РАЙОНЕ: ОДИН ПОГИБШИЙ, ДВОЕ ПОСТРАДАВШИХ

Очередное ДТП с участием водителя-«лишенника» произошло рано утром 7 июля в Калатасинском районе республики. На 2-ом километре автодороги Новый Орьебаш – Старый Орьебаш в кювет вылетел ВАЗ-2112 и перевернулся на крышу. Водителем «легковушки» оказалась 25-летняя жительница Свердловской области: молодая женщина не справилась с управлением и погибла до приезда медиков. Ее пассажиры – 20-летняя жительница Нефтекамска и 34-летний местный житель поучили серьезные травмы и были доставлены в больницу.

В Калтасинском районе погибла жительница Свердловской области, севшая за руль без прав

Как оказалось, владелица «двенадцатой» ранее была лишена водительских прав за управление транспортом в алкогольном опьянении. Сейчас сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

ДТП В ТУЙМАЗИНСКОМ РАЙОНЕ: ТРОЕ ПОГИБШИХ И ТРОЕ ПОСТРАДАВШИХ

Серьезное ДТП с множеством жертв произошло 21 июля в Туймазинском районе Башкирии. На 26-ом километре автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы столкнулись ВАЗ-2110 и «Хендай Акцент». В результате аварии 30-летний водитель иномарки и 52-летний пассажир ВАЗа скончались на месте. Позже в больнице от тяжелых травм умер второй водитель, 33-летний житель Белебея.

В ДТП в Туймазинском районе погибли три человека, еще трое оказались на больничной койке

В столкновении также пострадали пассажиры иномарки: 43-летняя женщина, 19-летняя девушка и трехлетняя малышка. В ходе разбирательства выяснилось, что водитель «десятки» с 2009 года четыре раза лишали прав за управление транспортом в алкогольном опьянении и оставлениии места ДТП.

- Также мужчина был привлечен к уголовной ответственности за повторное управление в нетрезвом состоянии. В общей сложности срок лишения составил 6,5 лет, водитель не раз подвергался аресту. Начато разбирательство, - прокомментировали в республиканской Госавтоинспекции.

ДТП В СИБАЕ: ВОДИТЕЛЬ АССЕНИЗАТОРА ПЕРЕЕХАЛ ВОСЬМИЛЕТНЕГО ВЕЛОСИПЕДИСТА

Одно из самых громких ДТП в этом году, вызвавших общественный резонанс, стало происшествие в Сибае. 1 июля на пересечении улиц Пионерской и Матросова водитель ассенизатора переехал восьмилетнего мальчика, вместе с велосипедом переходившего дорогу. Как рассказал сам виновник аварии, он как раз поворачивал налево, когда школьник решил спешно перебежать проезжую часть. Юный велосипедист якобы попросту попал в слепую зону грузовика.

В Сибае водитель ассенизатора переехал восьмилетнего ребенка

Второклассника в результате наезда госпитализировали с множеством тяжелых травм, в числе которых открытые переломы и рваные раны. Несколько дней ребенок провел в реанимации, пока врачи боролись за его жизнь, собирая буквально по кусочкам. Лишь чудом мальчик выжил и пошел на поправку.

Позже в ГИБДД установили, что водитель был лишен водительского удостоверения 1,5 года назад за пьяное вождение. Помимо этого, сотрудники дорожной полиции обнаружили нарушения с регистрацией грузовика, которая была прекращена из-за продажи двигателя. В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка.

ОФИЦИАЛЬНО:

- За полгода за управление в нетрезвом состоянии судами лишены прав 4304 водителя. За этот же период задержаны более 1,3 тысяч водителей, управлявших транспортом, будучи лишенными прав за нарушения ПДД. Мы работаем над этим ежедневно, но недопущение к управлению транспортом таких водителей - задача не только Госавтоинспекции. Родственники, друзья и близкие также могут оградить их от приведенных фактов. Общественное порицание к нарушителям должно начинаться с ближайшего их окружения. Вынесенное в отношении нарушителей наказание - повод задуматься и сделать должные выводы. Зачастую цена ошибки - человеческая жизнь, - прокомментировал печальную статистику глава республиканской ГИБДД Динар Гильмутдинов.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

- За некоторые нарушения правил дорожного движения законодательством Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортным средством. Согласно статье 32.7 КоАП РФ в течение трех рабочих дней со дня вступления постановления в законную силу, водитель должен сдать водительское удостоверение в ГИБДД.

Срок лишения начинает исчисляться только с момента сдачи данного документа. Если у вас есть такие знакомые, к которым применена данная мера наказания, скажите им об этом! По вопросам сдачи водительского удостоверения вы можете обратиться в территориальные подразделения Госавтоинспекции, - добавил глава республиканской ГИБДД Динар Гильмутдинов.