2019-07-25T13:41:07+03:00
Общество

«Ребенок вылетел на пол»: 33-летняя уфимка родила, пока шла в родовую палату

Женщина не дошла всего пару шагов до палаты
Эльвина АПАРИНА
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Сейчас с дочерью женщины все в порядкеСейчас с дочерью женщины все в порядке
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На днях в одном из роддомов Уфы произошел неприятный инцидент. В медучреждение поступила 33-летняя уфимка, находясь на 40-41 неделе беременности. У нее начались схватки, и врачи срочно отправили ее в родовую.

Александра Ф. отправилась на другой этаж пешком, но не дошла – роды начались прямо у двери родильной палаты. Уфимка родила на пол, малышка пулей вылезла и приземлилась головой в пол. К счастью, с ней и матерью сейчас все в порядке. Их уже выписали из роддома, и их здоровью и жизни ничего не угрожает. Ребенок родился здоровым.

Сама женщина рассказала о родах на форуме матерей. Предварительная дата родов была назначена на 16 июля, в этот день было тихо – ребенок не собирался наружу. 18-го числа молодая мать пришла на крайнее посещение в женскую консультацию, где ей дали направление в роддом. На следующий день, в пятницу, она поехала в медучреждение. В этот же день у нее взяли кровь из вены, сделали УЗИ и решили на 41 неделе сразу готовить шейку к родам.

Ближе к 18 часам у нее начались схватки, с каждым часов они усиливались. В 23 часа она обратилась к акушерке, и та попросила подождать еще полчаса. Но ее прогнозам не суждено было сбыться, и в процедурной у женщины лопнул пузырь.

- Меня под руки и с первого этажа повели на второй этаж в родильный блок, а идти тяжело, и тужит, и поясница болит. Перед дверью в родильную на схватке ребенок вылетает (время 23:55) из меня на пол, врачи не успели поймать, и я, конечно, не удержала от стресса. Со стороны, наверное, это было жутко, но я тогда думала только о дочке, - пишет женщина. – После этого ее повели на свободное кресло чтобы завершить процесс: пуповину отрезать, разрывы зашить, покормить. Вот так можно сказать за 10-13 минут примерно это все произошло. Слава Богу, что все хорошо с ребенком.

Родившуюся в экстремальных условиях девочку назвали Дианой. Роженица отмечает, что готова рожать детей еще, какими бы усилиями это не доставалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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