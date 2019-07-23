«Попала в больницу с последнего звонка»: уфимской художнице с опасной болезнью требуется помощь

Уфимке Элине Подрядовой недавно исполнилось 15 лет, пять из которых девочка живет с опасным заболеванием - сахарным диабетом третьего типа. Когда-то Элина танцевала и даже мечтала стать профессиональной балериной, но сейчас из-за скачков инсулина в крови физические нагрузки ей противопоказаны, и она увлеклась рисованием. А еще школьнице нужно постоянно контролировать уровень сахара, поскольку от этого зависит ее жизнь, но обещанные государством бесплатные расходники для инсулиновой помпы так и не поступают.

«ПОСТОЯННО ХОТЕЛОСЬ ПИТЬ, МУЧИЛА СУХОСТЬ ВО РТУ»

Когда Элина была еще совсем крошкой, она представляла себя балериной, парящей на сцене – легко садилась на шпагат, выполняла сложные па и даже упросила маму отдать ее в школу танцев. За три года занятий девочка добилась больших успехов, не раз участвовала и побеждала в районных и городских конкурсах и готовилась к международным соревнованиям. Легкую и гибкую от природы, Элину безусловно бы ждал большой успех, но судьба распорядилась иначе.

Когда девочке исполнилось 10 лет, она начала жаловаться на усталость, постоянную жажду и сухость во рту, а мама заметила, что дочь сильно похудела. Впрочем, родители сильно не обеспокоились: усталость девочки они списывали на перегрузки в школе, а потерю веса – на физические нагрузки. А потом школьницу решили отдать в бассейн, и отправились в больницу, чтобы сдать анализы для справки. Получив результаты анализов, врачи приняли решение о немедленной госпитализации.

- Это был день рождения Элины, а в школе как раз проходил последний звонок, - вспоминает мама девочки. - Пролежали в больнице две недели. За это время мою дочь приводили в чувство: сначала вкалывали инсулин в больших дозах, чтобы снизить уровень сахара. Глюкоза в крови постоянно скакала: то был высокий сахар, то очень низкий. Элина плохо себя чувствовала. А я больше всего боялась сделать что-нибудь не так. Спросить было не у кого, куда бежать – непонятно.

Врачи поставили неутешительный диагноз – сахарный диабет третьего типа, при котором особенно страдают мелкие кровеносные сосуды. Самое главное при таком заболевании – не допускать резких скачков сахара в крови, вот только инсулиновые ручки здесь оказались бесполезны.

- Почти три года мы не спали по ночам, ведь сахар падал до критически низких показателей. В прошлом году дочери установили специальную инсулиновую помпу, и только тогда мы вздохнули свободнее, - говорит мама Элины. – Теперь дочка может спокойно спать всю ночь, ведь уровень сахара под контролем. Одна беда – расходники для помпы очень дорогие и мгновенно кончаются.

Недавно одну из картин Элины купил директор стоматологической клиники, а деньги внес на ее счет для покупки расходников

«ДОЛЖНЫ ПОЛУЧАТЬ ДОРОГИЕ РАСХОДНИКИ БЕСПЛАТНО, НО ПОКУПАЕМ ЗА СВОЙ СЧЕТ»

О танцах пришлось забыть, но творческая натура девочки требовала самовыражения, и Элина увлеклась живописью. Талантливая художница быстро подружилась с акварелью и маслом, из-под ее кисти появляются нежные пейзажи и красочные натюрморты. А недавно картину Элины «Невеста» в рамках благотворительного аукциона приобрел директор стоматологической клиники, при этом вырученные деньги пошли на покупку необходимых расходников для художницы.

Сейчас Элина, как и ее сверстники, ходит в школу, старается жить обычной жизнью, обожает своего младшего братишку и собаку Йорика. Лишь каждодневные инъекции инсулина напоминают девочке о ее болезни.

- У дочери есть справка об инвалидности, а в конце 2018 года в правительсттве подписали указ, согласно которому все дети-инвалиды с сахарным диабетом, использующие инсулиновую помпу, будут получать к ней расходники абсолютно бесплатно в поликлиниках по месту жительства. Но на дворе уже июль, а никаких расходников мы так и не видели, - огорчается мама Элины.

На помощь к девочке пришли волонтеры благотворительного фонда «Наши дети», которые объявили сбор на необходимые расходники. Если вы хотите помочь юной талантливой художнице творить и радоваться жизни, не беспокоясь о своем самочувствии, то можете принять участие в этом сборе. Все необходимые реквизиты, отчеты и последние новости вы найдете на личной странице Элины на сайте благотворительного фонда.