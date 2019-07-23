«Это дело и призвание всей жизни»: как работают уфимские следователи

25 июля российские следователи отмечают свой профессиональный праздник - День сотрудников органов следствия. В преддверии этой знаменательной даты корреспонденты «Комсомолки» решили поближе познакомиться с нелегкой работой следователей и отправились в гости в следственный отдел самого центрального и густонаселенного района башкирской столицы – Советский. С конца 2017 года отдел возглавляет подполковник юстиции Азат Фаритович Вахитов – человек, который на своем опыте точно знает – работа следователя – это призвание по жизни.

С ДЕТСТВА МЕЧТАЛ СТАТЬ СЛЕДОВАТЕЛЕМ

- Я родился в Нуримановском районе, в милицейской семье. Мой отец 43 года проработал в правоохранительных органах, и с детства у меня был пример для подражания. Я точно знал, кем буду, когда вырасту, - рассказывает Азат Вахитов. – Во время учебы на юрфаке (ныне Институт права при БашГУ – Прим. ред.) я был общественным помощником следователя, а в 2004 году, после окончания университета, переехал в город Октябрьский, где два года работал старшим следователем в прокуратуре города.

Следователь признается, что переезд в абсолютно незнакомый город, где практически не было знакомых, стал настоящей школой жизни – закалил характер и научил быстро адаптироваться к ситуации.

- Я был еще совсем молодым, и весьма романтизировал свою профессию. Скоро мне пришлось столкнуться с тем, что на работе приходилось задерживаться до четырех ночи. Огромная нагрузка, ворох уголовных дел, которые требовали срочного рассмотрения – было, конечно, сложно. Но зато я получил хороший профессиональный урок, - признается наш собеседник.

В марте 2006 года Азат Вахитов перевелся в прокуратуру Калининского района по Уфе, а когда в результате реформы в 2007 году следствие выделили в отдельное ведомство, стал следователем следственного отдела по Калининскому району г.Уфы О годах работы в отделе Азат Вахитов вспоминает с теплом и благодарностью, хотя и признается, что работы было очень много, а руководство спрашивало строго, но справедливо.

- Тогда за ночь совершалось три-пять убийств, и это было нормой, - вспоминает следователь.

Начальник следственного отдела Советского района Азат Вахитов признается - работа отнимает много времени и душевных силФото: Рустем АХУНОВ

СЕМЕЙНЫЙ НАРКОБИЗНЕС И ЭКСТРЕМИСТСКИЕ СООБЩЕСТВА

Самым интересным периодом своей карьеры Азат Вахитов считает работу в отделе по расследованию особо важных дел, куда он перешел в декабре 2007 года.

- На тот момент мне было всего 24 года, и моим руководителем был Виктор Бутыркин, который расследовал громкие уголовные дела, например, нашумевшее убийство прокурора в Сибае. Эта действительно легендарная личность, у него я научился очень многому, и сейчас пытаюсь передать этот бесценный опыт своим следователям, - признается Азат Вахитов. – Виктор Бутыркин был очень строгим и требовательным, но при этом справедливым, он научил меня относиться к делу серьезно и вдумчиво и всегда доводить начатое до конца.

Молодой следователь не подвел ожиданий своего начальника, и вскоре ему уже поручили расследовать важные уголовные дела в отношении высокопоставленных лиц – дела в отношении руководства Министерства природопользования, лесных ресурсов и охраны окружающей среды, Управления по делам печати, издательства и полиграфии, министра культуры Башкирии, дела по экстремистским сообществам.

Особо запомнилось тогда уголовное дело, по которому работал в составе следственной группы в отношении начальника отдела экспертиз ЭКЦ, который организовал собственный семейный наркобизнес, втянув в распространение зелья свою жену и 16-летнего сына. Преступник подмешивал в наркотик специальную примесь, благодаря чему мог отслеживать, кто из его поставщиков находится под слежкой.

- Тогда нам удалось привлечь к ответственности 15 человек. Это было очень запутанное дело, главный организатор занимал высокую должность, но мы справились, - с гордостью вспоминает Азат Вахитов.

Даже несмотря на огромную нагрузку, что приходилось задерживаться на работе до утра, весь отдел работал как единый слаженный механизм – во многом благодаря поддержке и четкой организации рабочего процесса от руководства.

НА ОДНОГО СЛЕДОВАТЕЛЯ – ОКОЛО 11 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

В 2012 году Азат Вахитов вернулся руководителем следственного отдела в Октябрьский, а в ноябре 2017 года его назначили и.о. руководителя следственного отдела Советского района Уфы. В марте 2018 года его окончательно утвердили в должности, в которой подполковник юстиции и остается по сей день.

Несмотря на то, что Советский район – самый маленький по площади, зато самый центральный и густонаселенный. На его территории сосредоточены крупные торговые центры, где чаще всего и происходят преступления.

- У сотрудников нашего отдела очень большая нагрузка – свыше 11 дел на одного следователя. Это один из самых высоких показателей в республике, - рассказывает Азат Вахитов. – В прошлом году было очень много преступлений, совершенных несовершеннолетними – например, грабежи и кражи сотовых телефонов у своих сверстников. Удивительно, но многие из них – не какие-то асоциальные элементы, а воспитываются в благополучных семьях, но в какой-то момент остаются без родительского внимания и скатываются по наклонной. В этом же году участились случаи коррупции, взяточничества и финансовых мошенничеств.

К своим сотрудникам Азат Вахитов относится с отеческой любовью – он сам лично подбирал весь состав отдела, и теперь старается воспитать в молодых следователях любовь к своей профессии.

- Взять, к примеру, моего заместителя – Сергея Сальникова. Впервые я с ним познакомился еще в конце 2006 года, когда работал в прокуратуре Калининского района. Сергей тогда учился на втором курсе университета и проходил в отделе практику в качестве общественного помощника следователя. Я сразу обратил внимание, как много и усердно он работает. Совсем скоро он стал для меня не просто практикантом и настоящим другом. Сергей работал со мной и в отделе по особо важным делам, и в следственном отделе по г. Октябрьский, и когда я возглавил следственный отдел Советского района и подыскивал себе заместителя, я сразу понял, кого я приглашу на эту должность. Это один из самых старательных и трудолюбивых сотрудников, с кем мне приходилось раньше работать, - рассказывает Азат Вахитов.

Каждый из сотрудников в отделе - усердный, трудолюбивый и талантливый следовательФото: Рустем АХУНОВ

КАЖДЫЙ СОТРУДНИК – ЦЕННЫЙ КАДР

Впрочем, теплые слова у руководителя отдела нашлись для каждого своего подопечного. Например, старший следователь Иван Карпов, который пришел в отдел в конце 2017 года сразу после армии в качестве общественного помощника, но благодаря своему трудолюбию, ответственности и надежности, после устройства на работу быстро получил должность старшего следователя.

Старший следователь Алия Хамидуллина (кстати, единственная девушка в отделе) славится своей кропотливостью и не упускает ни одной важной детали или зацепки, поэтому даже запутанные уголовные дела она раскрывает с легкостью.

Старший следователь Артем Камкин – самый взрослый и опытный сотрудник в отделе. За его плечами – 14-летний стаж работы в полиции, восемь из которых – в Главном следственном управлении МВД республики. Именно Артему Камкину доверяют самые сложные и неоднозначные дела, требующие вдумчивости и кропотливости.

Следователя Эмиля Мусабирова без преувеличения можно назвать «лучиком света в темном царстве»: веселый, общительный, но при этом очень старательный молодой человек. Он пришел в отдел сразу после армии, быстро зарекомендовал себя с положительной стороны, и из общественного помощника стал настоящим следователем.

Самый младший сотрудник отдела – Андрей Савельев – специализируется на уголовных делах с участием несовершеннолетних. Благодаря умению найти с несовершеннолетними общий язык, подростки охотно идут на контакт со следователем, поэтому дело быстро раскрывается.

- Когда я впервые увидел Андрея, то подумал – что за ребенка к нам прислали, - рассказывает руководитель отдела. – Мое мнение сильно изменилось, когда его командировка закончилась: он не оставил после себя никаких долгов, к его работе не возникло ни одного вопроса. Поэтому, как только у меня в отделе появилась свободная вакансия следователя, я сразу позвал Андрея.

Следователь Гамлет Енокян работает в отделе всего несколько дней, но уже завоевал расположение своим трудолюбием и пытливым умом.

- Когда его впервые прикомандировали к моему отделу, то объем выполненной работы меня впечатлил. Я сразу понял, что такой следователь необходим в моей команде, - признается руководитель отдела.

Несмотря на то, что у многих семьи и маленькие дети, следователям приходится допоздна сидеть на работе, а если уж случается громкое дело – даже в выходной приходится бросать все дела и мчаться на вызов.

- У меня есть жена и маленький сын, но видимся мы с ними всего несколько часов перед сном. Это сложно, но моя семья меня понимает и поддерживает, - улыбается Азат Вахитов.

УБИЙСТВО ВЕРЫ ФОЙКИНОЙ И РАСКРЫТОЕ СПУСТЯ 13 ЛЕТ ИЗНАСИЛОВАНИЕ

Работу следователей можно оценивать только по раскрытым преступлениям. Одним из таких стало знаменитое дело по убийству Веры Фойкиной, совершенное в 2012 году.

В Советском следственном отделе расследовалось громкое и запутанное убийство Веры Фойкиной

В тот роковой ноябрьский вечер 23-летняя Вера отправилась в ночной клуб вместе со своей сестрой-близнецом Любой, а потом пропала. Через две недели ее сожженные останки найдут в лесу: понадобилась судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить личность погибшей. Вскоре выяснится, что в тот вечер Веру пригласил к себе домой бывший одноклассник Руслан Саяхов. Парень собирался уезжать в Индию, а девушку попросил помочь с уборкой. Что случилось после – до сих пор неясно, но в какой- то момент Саяхов схватил нож и нанес смертельный удар в шею приятельницы, а потом попросил друга помочь избавиться от тела.

Позже оперативники найдут тщательно замытые следы крови в квартире Саяхова, а его друг честно признается в том, что помогал вывозить и сжигать тело, а также рассказал, от чего именно погибла девушка. Сам же убийца пять лет умудрялся скрываться на Гоа, обучая туристов йоге. Когда Саяхова все же задержали и экстрадировали в Россию, он всячески отрицал свою вину, убеждая следователей, что Вера сама виновата – мол, перебрала с наркотиками, случился приступ эпилепсии, а он пытался ее спасти и сделать трахеотомию.

- Тогда грамотно сработала моя следователь Ирина Рябушкина, - рассказывает Азат Вахитов. – Хотя преступник отказывался давать показания, ей удалось доказать, что никакой эпилепсии у погибшей не было. Она собрала достаточно доказательств для того, чтобы Саяхов на 12 лет отправился в колонию строгого режима.

Еще одно запутанное уголовное дело, которое три года оставалось в «висяках» - тройное убийство на улице Бондарной в 2015 году. В одном из бараков были найдены тела двух женщин и мужчины с ножевыми ранениями, но кто совершил преступление – оставалось загадкой. Единственной уликой, которую следователи нашли на месте происшествия – сигаретный окурок, с которого удалось взять образец ДНК. Три года потребовалось, чтобы найти убийцу, и в 2018 году на след преступников удалось выйти. Ими оказался 39-летний Марат Ибрагимов и его 45-летний подельник Георгий Андреев. Под тяжестью улик душегубы признались, что жестоко расправились с троицей из-за украденной бутылки водки. И хотя прокурор республики просил для убийц пожизненный срок, преступники получили всего 18 и 19,5 лет в колонии строгого режима.

Сам руководитель отдела Азат Вахитов особенно гордится своим раскрытым делом по преступлению, которое произошло 13 лет назад, и долгое время пролежало в архиве в «глухарях».

Азат Вахитов особенно гордится раскрытым делом изнасилования первоклассницы, совершенным 13 лет назад. Насильник все же понес свое заслуженное наказание

В 2005 году пьяный мужчина, представившись полицейским, заманил первоклассницу в гаражи, где изнасиловал малышку. И хотя нашлись свидетели произошедшего, и отпечатки преступник оставил, установить его личность не удавалось в течение долгих 13 лет.

- Когда я только возглавил отдел, то сразу поднял из архива все нераскрытые дела, чтобы отправить их заново для проверки по различным криминалистическим учетам, в том числе и по дактилоскопическим, - рассказывает Азат Вахитов. – Среди прочих уголовных дел, отправил на проверку и материалы данного уголовного дела. Пришел ответ, что один из шести отпечатков пальцев, найденных на бутылке, принадлежит некому Исхакову 1978 года рождения.

Когда следователь «пробил» личность мужчины, выяснилось, что в те годы он работал в ЧОПе неподалеку от школы, рядом с которой и произошло преступление. Фотография Исхакова на 80% совпала с фотороботом подозреваемого, а когда удалось получить его ДНК, то все стало на свои места. В разговоре со следователями преступник сознался в содеянном, и запутанное дело наконец отправилось в суд. Насильник получил 13 лет в колонии строгого режима.