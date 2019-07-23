2019-07-23T12:36:51+03:00
Общество

«Это дело и призвание всей жизни»: как работают уфимские следователи

Руководитель следственного отдела Советского района Уфы Азат Вахитов рассказал, с какими сложностями сталкиваются следователи, и почему они так преданы своей работе
Яна БАЗЕКИНА
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Начальник следственного отдела Советского района Азат Вахитов вырос в милицейской семье и раннего детства мечтал работать в органахНачальник следственного отдела Советского района Азат Вахитов вырос в милицейской семье и раннего детства мечтал работать в органахФото: Рустем АХУНОВ
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25 июля российские следователи отмечают свой профессиональный праздник - День сотрудников органов следствия. В преддверии этой знаменательной даты корреспонденты «Комсомолки» решили поближе познакомиться с нелегкой работой следователей и отправились в гости в следственный отдел самого центрального и густонаселенного района башкирской столицы – Советский. С конца 2017 года отдел возглавляет подполковник юстиции Азат Фаритович Вахитов – человек, который на своем опыте точно знает – работа следователя – это призвание по жизни.

С ДЕТСТВА МЕЧТАЛ СТАТЬ СЛЕДОВАТЕЛЕМ

- Я родился в Нуримановском районе, в милицейской семье. Мой отец 43 года проработал в правоохранительных органах, и с детства у меня был пример для подражания. Я точно знал, кем буду, когда вырасту, - рассказывает Азат Вахитов. – Во время учебы на юрфаке (ныне Институт права при БашГУ – Прим. ред.) я был общественным помощником следователя, а в 2004 году, после окончания университета, переехал в город Октябрьский, где два года работал старшим следователем в прокуратуре города.

Следователь признается, что переезд в абсолютно незнакомый город, где практически не было знакомых, стал настоящей школой жизни – закалил характер и научил быстро адаптироваться к ситуации.

- Я был еще совсем молодым, и весьма романтизировал свою профессию. Скоро мне пришлось столкнуться с тем, что на работе приходилось задерживаться до четырех ночи. Огромная нагрузка, ворох уголовных дел, которые требовали срочного рассмотрения – было, конечно, сложно. Но зато я получил хороший профессиональный урок, - признается наш собеседник.

В марте 2006 года Азат Вахитов перевелся в прокуратуру Калининского района по Уфе, а когда в результате реформы в 2007 году следствие выделили в отдельное ведомство, стал следователем следственного отдела по Калининскому району г.Уфы О годах работы в отделе Азат Вахитов вспоминает с теплом и благодарностью, хотя и признается, что работы было очень много, а руководство спрашивало строго, но справедливо.

- Тогда за ночь совершалось три-пять убийств, и это было нормой, - вспоминает следователь.

Начальник следственного отдела Советского района Азат Вахитов признается - работа отнимает много времени и душевных сил Фото: Рустем АХУНОВ

Начальник следственного отдела Советского района Азат Вахитов признается - работа отнимает много времени и душевных силФото: Рустем АХУНОВ

СЕМЕЙНЫЙ НАРКОБИЗНЕС И ЭКСТРЕМИСТСКИЕ СООБЩЕСТВА

Самым интересным периодом своей карьеры Азат Вахитов считает работу в отделе по расследованию особо важных дел, куда он перешел в декабре 2007 года.

- На тот момент мне было всего 24 года, и моим руководителем был Виктор Бутыркин, который расследовал громкие уголовные дела, например, нашумевшее убийство прокурора в Сибае. Эта действительно легендарная личность, у него я научился очень многому, и сейчас пытаюсь передать этот бесценный опыт своим следователям, - признается Азат Вахитов. – Виктор Бутыркин был очень строгим и требовательным, но при этом справедливым, он научил меня относиться к делу серьезно и вдумчиво и всегда доводить начатое до конца.

Молодой следователь не подвел ожиданий своего начальника, и вскоре ему уже поручили расследовать важные уголовные дела в отношении высокопоставленных лиц – дела в отношении руководства Министерства природопользования, лесных ресурсов и охраны окружающей среды, Управления по делам печати, издательства и полиграфии, министра культуры Башкирии, дела по экстремистским сообществам.

Особо запомнилось тогда уголовное дело, по которому работал в составе следственной группы в отношении начальника отдела экспертиз ЭКЦ, который организовал собственный семейный наркобизнес, втянув в распространение зелья свою жену и 16-летнего сына. Преступник подмешивал в наркотик специальную примесь, благодаря чему мог отслеживать, кто из его поставщиков находится под слежкой.

- Тогда нам удалось привлечь к ответственности 15 человек. Это было очень запутанное дело, главный организатор занимал высокую должность, но мы справились, - с гордостью вспоминает Азат Вахитов.

Даже несмотря на огромную нагрузку, что приходилось задерживаться на работе до утра, весь отдел работал как единый слаженный механизм – во многом благодаря поддержке и четкой организации рабочего процесса от руководства.

НА ОДНОГО СЛЕДОВАТЕЛЯ – ОКОЛО 11 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

В 2012 году Азат Вахитов вернулся руководителем следственного отдела в Октябрьский, а в ноябре 2017 года его назначили и.о. руководителя следственного отдела Советского района Уфы. В марте 2018 года его окончательно утвердили в должности, в которой подполковник юстиции и остается по сей день.

Несмотря на то, что Советский район – самый маленький по площади, зато самый центральный и густонаселенный. На его территории сосредоточены крупные торговые центры, где чаще всего и происходят преступления.

- У сотрудников нашего отдела очень большая нагрузка – свыше 11 дел на одного следователя. Это один из самых высоких показателей в республике, - рассказывает Азат Вахитов. – В прошлом году было очень много преступлений, совершенных несовершеннолетними – например, грабежи и кражи сотовых телефонов у своих сверстников. Удивительно, но многие из них – не какие-то асоциальные элементы, а воспитываются в благополучных семьях, но в какой-то момент остаются без родительского внимания и скатываются по наклонной. В этом же году участились случаи коррупции, взяточничества и финансовых мошенничеств.

К своим сотрудникам Азат Вахитов относится с отеческой любовью – он сам лично подбирал весь состав отдела, и теперь старается воспитать в молодых следователях любовь к своей профессии.

- Взять, к примеру, моего заместителя – Сергея Сальникова. Впервые я с ним познакомился еще в конце 2006 года, когда работал в прокуратуре Калининского района. Сергей тогда учился на втором курсе университета и проходил в отделе практику в качестве общественного помощника следователя. Я сразу обратил внимание, как много и усердно он работает. Совсем скоро он стал для меня не просто практикантом и настоящим другом. Сергей работал со мной и в отделе по особо важным делам, и в следственном отделе по г. Октябрьский, и когда я возглавил следственный отдел Советского района и подыскивал себе заместителя, я сразу понял, кого я приглашу на эту должность. Это один из самых старательных и трудолюбивых сотрудников, с кем мне приходилось раньше работать, - рассказывает Азат Вахитов.

Каждый из сотрудников в отделе - усердный, трудолюбивый и талантливый следователь Фото: Рустем АХУНОВ

Каждый из сотрудников в отделе - усердный, трудолюбивый и талантливый следовательФото: Рустем АХУНОВ

КАЖДЫЙ СОТРУДНИК – ЦЕННЫЙ КАДР

Впрочем, теплые слова у руководителя отдела нашлись для каждого своего подопечного. Например, старший следователь Иван Карпов, который пришел в отдел в конце 2017 года сразу после армии в качестве общественного помощника, но благодаря своему трудолюбию, ответственности и надежности, после устройства на работу быстро получил должность старшего следователя.

Старший следователь Алия Хамидуллина (кстати, единственная девушка в отделе) славится своей кропотливостью и не упускает ни одной важной детали или зацепки, поэтому даже запутанные уголовные дела она раскрывает с легкостью.

Старший следователь Артем Камкин – самый взрослый и опытный сотрудник в отделе. За его плечами – 14-летний стаж работы в полиции, восемь из которых – в Главном следственном управлении МВД республики. Именно Артему Камкину доверяют самые сложные и неоднозначные дела, требующие вдумчивости и кропотливости.

Следователя Эмиля Мусабирова без преувеличения можно назвать «лучиком света в темном царстве»: веселый, общительный, но при этом очень старательный молодой человек. Он пришел в отдел сразу после армии, быстро зарекомендовал себя с положительной стороны, и из общественного помощника стал настоящим следователем.

Самый младший сотрудник отдела – Андрей Савельев – специализируется на уголовных делах с участием несовершеннолетних. Благодаря умению найти с несовершеннолетними общий язык, подростки охотно идут на контакт со следователем, поэтому дело быстро раскрывается.

- Когда я впервые увидел Андрея, то подумал – что за ребенка к нам прислали, - рассказывает руководитель отдела. – Мое мнение сильно изменилось, когда его командировка закончилась: он не оставил после себя никаких долгов, к его работе не возникло ни одного вопроса. Поэтому, как только у меня в отделе появилась свободная вакансия следователя, я сразу позвал Андрея.

Следователь Гамлет Енокян работает в отделе всего несколько дней, но уже завоевал расположение своим трудолюбием и пытливым умом.

- Когда его впервые прикомандировали к моему отделу, то объем выполненной работы меня впечатлил. Я сразу понял, что такой следователь необходим в моей команде, - признается руководитель отдела.

Несмотря на то, что у многих семьи и маленькие дети, следователям приходится допоздна сидеть на работе, а если уж случается громкое дело – даже в выходной приходится бросать все дела и мчаться на вызов.

- У меня есть жена и маленький сын, но видимся мы с ними всего несколько часов перед сном. Это сложно, но моя семья меня понимает и поддерживает, - улыбается Азат Вахитов.

УБИЙСТВО ВЕРЫ ФОЙКИНОЙ И РАСКРЫТОЕ СПУСТЯ 13 ЛЕТ ИЗНАСИЛОВАНИЕ

Работу следователей можно оценивать только по раскрытым преступлениям. Одним из таких стало знаменитое дело по убийству Веры Фойкиной, совершенное в 2012 году.

В Советском следственном отделе расследовалось громкое и запутанное убийство Веры Фойкиной

В Советском следственном отделе расследовалось громкое и запутанное убийство Веры Фойкиной

В тот роковой ноябрьский вечер 23-летняя Вера отправилась в ночной клуб вместе со своей сестрой-близнецом Любой, а потом пропала. Через две недели ее сожженные останки найдут в лесу: понадобилась судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить личность погибшей. Вскоре выяснится, что в тот вечер Веру пригласил к себе домой бывший одноклассник Руслан Саяхов. Парень собирался уезжать в Индию, а девушку попросил помочь с уборкой. Что случилось после – до сих пор неясно, но в какой- то момент Саяхов схватил нож и нанес смертельный удар в шею приятельницы, а потом попросил друга помочь избавиться от тела.

Позже оперативники найдут тщательно замытые следы крови в квартире Саяхова, а его друг честно признается в том, что помогал вывозить и сжигать тело, а также рассказал, от чего именно погибла девушка. Сам же убийца пять лет умудрялся скрываться на Гоа, обучая туристов йоге. Когда Саяхова все же задержали и экстрадировали в Россию, он всячески отрицал свою вину, убеждая следователей, что Вера сама виновата – мол, перебрала с наркотиками, случился приступ эпилепсии, а он пытался ее спасти и сделать трахеотомию.

- Тогда грамотно сработала моя следователь Ирина Рябушкина, - рассказывает Азат Вахитов. – Хотя преступник отказывался давать показания, ей удалось доказать, что никакой эпилепсии у погибшей не было. Она собрала достаточно доказательств для того, чтобы Саяхов на 12 лет отправился в колонию строгого режима.

Еще одно запутанное уголовное дело, которое три года оставалось в «висяках» - тройное убийство на улице Бондарной в 2015 году. В одном из бараков были найдены тела двух женщин и мужчины с ножевыми ранениями, но кто совершил преступление – оставалось загадкой. Единственной уликой, которую следователи нашли на месте происшествия – сигаретный окурок, с которого удалось взять образец ДНК. Три года потребовалось, чтобы найти убийцу, и в 2018 году на след преступников удалось выйти. Ими оказался 39-летний Марат Ибрагимов и его 45-летний подельник Георгий Андреев. Под тяжестью улик душегубы признались, что жестоко расправились с троицей из-за украденной бутылки водки. И хотя прокурор республики просил для убийц пожизненный срок, преступники получили всего 18 и 19,5 лет в колонии строгого режима.

Сам руководитель отдела Азат Вахитов особенно гордится своим раскрытым делом по преступлению, которое произошло 13 лет назад, и долгое время пролежало в архиве в «глухарях».

Азат Вахитов особенно гордится раскрытым делом изнасилования первоклассницы, совершенным 13 лет назад. Насильник все же понес свое заслуженное наказание

Азат Вахитов особенно гордится раскрытым делом изнасилования первоклассницы, совершенным 13 лет назад. Насильник все же понес свое заслуженное наказание

В 2005 году пьяный мужчина, представившись полицейским, заманил первоклассницу в гаражи, где изнасиловал малышку. И хотя нашлись свидетели произошедшего, и отпечатки преступник оставил, установить его личность не удавалось в течение долгих 13 лет.

- Когда я только возглавил отдел, то сразу поднял из архива все нераскрытые дела, чтобы отправить их заново для проверки по различным криминалистическим учетам, в том числе и по дактилоскопическим, - рассказывает Азат Вахитов. – Среди прочих уголовных дел, отправил на проверку и материалы данного уголовного дела. Пришел ответ, что один из шести отпечатков пальцев, найденных на бутылке, принадлежит некому Исхакову 1978 года рождения.

Когда следователь «пробил» личность мужчины, выяснилось, что в те годы он работал в ЧОПе неподалеку от школы, рядом с которой и произошло преступление. Фотография Исхакова на 80% совпала с фотороботом подозреваемого, а когда удалось получить его ДНК, то все стало на свои места. В разговоре со следователями преступник сознался в содеянном, и запутанное дело наконец отправилось в суд. Насильник получил 13 лет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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