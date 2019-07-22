2019-07-22T20:35:37+03:00
Общество

«Идет борьба между жизнью и смертью»: 15-летней уфимке, больной раком, резко стало хуже

Девочка находится в реанимации в китайской клинике
Инга НОВИЦКАЯ
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Родные просят помолиться за Аделину, которая находится в реанимацииРодные просят помолиться за Аделину, которая находится в реанимации
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Печальные новости пришли из китайской клиники в Гуанчжоу, где проходит лечение 15-летняя уфимка Аделина Субхангулова. Девочке неожиданно стало хуже: сейчас она находится в реанимации, дышит с помощью кислорода и периодически теряет сознание, а ее родным остается лишь молиться и верить в чудо.

ВРАЧИ ГОВОРИЛИ, ЧТО ЭТО ОБЫЧНАЯ ГЕМАТОМА

Как уже ранее писала «КП-Уфа», впервые Аделина пожаловалась на боль и припухлость под коленом еще в феврале прошлого года. Тогда родители списали все на занятия фитнесом и не отнеслись серьезно к жалобам дочери, да и врачи убеждали, что это обычная гематома. Летом Субхангуловы отправились на море, но неожиданно в поезде девочке стало хуже. В больнице в Геленджике врачи предположили злокачественный процесс, а в краснодарском онкологическом центре подтвердились самые худшие опасения – саркома Юинга малоберцовой кости 4 стадии.

Вернувшись домой, Аделина начала долгую и мучительную борьбу за собственную жизнь: уфимский онкодиспансер, лечение в московской клинике им. Рогачева, химиотерапии в Турции… В перерыве между «химиями» девочка успешно сдала школьные экзамены и теперь мечтает поступить в колледж. Однако, несмотря на все проводимое лечение, болезнь прогрессировала: метастазы поразили позвоночник и кости, а также легкое, из-за чего Аделину мучает сильная одышка.

Метастазы поразили правое легкое, и девочке тяжело дышать самостоятельно

Метастазы поразили правое легкое, и девочке тяжело дышать самостоятельно

МЕТАСТАЗЫ ПОРАЗИЛИ ПРАВОЕ ЛЕГКОЕ

В конце июня Субхангуловы получили приглашение из онкологического центра Фуда в Китае. Именно там проводится лечение метастазов при помощи инновационных технологий. Первое же обследование выявило печальную картину: из-за обширного метастаза правое легкое девочки практически не работает, поэтому было принято решение вводить химию непосредственно в опухоль, чтобы остановить ее рост. Аделина тяжело перенесла процедуру: сказались непривычный климат и общее самочувствие. Врачи уже начали готовить девочку к операции по удалению метастаза, как ей неожиданно стало плохо.

- У нас очень плохие новости. Аделина сейчас в тяжёлом состоянии. Идёт борьба между жизнью и смертью. Сердцебиение достигает 175 ударов в минуту, постоянно идёт перепад. Давление 140/100. Кислород постоянно падает. Сама не ест, не пьет. Родители пытаются сами накормить ее. Аделина похудела ещё на 5 килограммов, сейчас ее вес составляет всего 45 кг, что очень плохо сказывается на состоянии. У нее отсутствует аппетит из-за того, что очень душно и жарко. Она подключена к системе подачи кислорода. Взяли сейчас анализы крови. Сегодня весь медперсонал занят ею, - написали волонтеры в группе поддержки девочки в социальных сетях. - Друзья, просим вас помолиться за нашу девочку!

Редакция «КП-Уфа» желает Аделине Субхангуловой все же преодолеть свою болезнь и поскорее пойти на поправку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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