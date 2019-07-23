Диалог на равных: Уфа приняла II Международный форум «Время экспортировать»

В Конгресс-холле «Торатау» при участии предпринимателей, первых лиц республики и федеральных чиновников обсуждались перспективы развития экспорта и инструменты защиты интересов российских экспортеров. Один из организаторов форума - «Российский экспортный центр» (РЭЦ входит в Группу ВЭБ.РФ).

ЧТО ОБСУЖДАЛИ

В работе форума приняли участие генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев, временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Радий Хабиров, заместитель министра финансов России Андрей Круглов и заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков. Всего в гостеприимную столицу Башкирии прибыли более 500 делегатов, среди которых представители 13 иностранных государств.

Участники II Международного экспортного форума «Время экспортировать» обсудили ряд ключевых вопросов, касающихся экспортного потенциала российских регионов. Среди них перспективы развития экспорта сельскохозяйственной продукции, вопросы защиты интересов российских предпринимателей и организаций за рубежом, а также особенности онлайн-торговли и экспорта услуг.

ПОДДЕРЖКА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКСПОРТЕРОВ

На вопросы корреспондента «Комсомольской правды» ответил генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев.

- Андрей Александрович, расскажите, какие инструменты поддержки Российского экспортного центра сегодня наиболее актуальны и популярны среди региональных экспортеров?

- На сегодняшний день у нас широкий набор инструментов поддержки. Для малых предприятий, в первую очередь, актуален поиск партнеров. РЭЦ организует участие компаний в различных международных выставках и зарубежных бизнес-миссиях, компании МСП принимают активное участие в наших акселерационных программах. Сейчас становится все более востребованной электронная торговля. Когда предприятие проходит первую стадию и приступает к практической деятельности, встает вопрос о дешевых кредитах, о страховом покрытии, о предоставлении субсидий на логистику. Это уже следующий логический шаг. Все это сегодня есть в инструментарии РЭЦ.

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ПРОДВИЖЕНИЯ

- Российский экспортный центр активно увеличивает число своих представительств за рубежом. Как обстоит дело с регионами?

- В регионах у нас есть собственные подразделения, также мы сотрудничаем с региональными центрами поддержки экспорта, созданными местными властями. В рамках форума «Время экспортировать» в Уфе мы собрали всех руководителей ЦПЭ, чтобы обсудить дальнейшую стратегию совместной работы в контексте новых задач и расширения мер поддержки экспортеров. Говорили о реализации Единой системы продвижения экспорта, которая подразумевает развитие нашей сети присутствия за рубежом и в регионах. На региональном уровне - это совместные группы поддержки экспорта РЭЦ с ЦПЭ. Уже до конца 2020 года мерами поддержки ЕСПЭ будут обеспечены все 85 субъектов Российской Федерации. Речь также шла об акселерации, внедрении Регионального экспортного стандарта 2.0.

- Чем наш регион может заинтересовать зарубежных партнеров?

- На данный момент Башкирия достаточно крепкий экспортер. Зарубежных партнеров привлекает местная продукция машиностроения и химии, развивается экспорт сельского хозяйства. Мы видим яркие примеры историй успеха. В частности, знаменитый башкирский мед. Растет интерес к туристическим услугам.