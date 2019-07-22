2019-07-22T16:11:05+03:00
Общество

Продают квартиру, чтобы собрать на лечение: мать двоих детей из Башкирии продолжает бороться с болезнью

Лейсан Терюшина находится в московской клинике, где каждый день тратятся большие суммы
Эльвина АПАРИНА
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36-летняя Лейсан Терюшина из села Серафимовский Туймазинского района Башкирии продолжает неравную борьбу с раком желудка третьей стадии. Как ранее писала «Комсомолка», мать двоих детей находится в Московской частной клинике, где каждый день ее пребывания обходится очень дорого. На данный момент в «копилке» у родственников совсем нет денег. Супруг больной выставил их трехкомнатную квартиру на продажу, но и по ней нет никаких сдвигов. Также он готов обменять ее на однокомнатную, чтобы остатки средств потратить на лечение жены.

- На этой неделе у нас назначена химиотерапия. Но на нее у нас нет денег. Сейчас ищем любые способы найти средства, но пока тщетно. Благотворительные фонды нам отказывают, помогают обычно только детям. В последний раз мы отдали 260 тысяч рублей, следующий чек будет немного больше, - рассказала племянница Лейсан, Дарья.

Что касается состояния матери двоих детей, появились улучшения. Она начала есть еду, завтракает кашами, пьет кисели и компоты. Также она впервые вышла на улицу на прогулку за последние месяцев.

Напомним, что Лейсан узнала о своей болезни на медосмотре. У нее растут двое детей, младший в этом году поступает в первый класс. Мечта Лейсан – повести его туда за руку.

Если вы хотите помочь женщине, можете сделать это переводом средств.

Перевод на карту банка «Сбербанк»: 6390 0206 9033 0553 00 Карта принадлежит Ивановой Нине Федоровне, сестре мужа.

Также можно перевести деньги по номеру телефона - 8-937-86-32-444.

ИСТОЧНИК KP.RU

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