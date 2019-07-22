«Отгородила дочерей и внучку»: в Башкирии женщина спасла родных от пьяного водителя

Стали известны подробности аварии в Башкирии, которая произошла в субботу, 20 июля, в селе Карманово Янаульского района республики. Напомним, что пьяный водитель на полном ходу сбил женщину, которая шла с коляской. Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована в больницу Нефтекамска. ДТП зафиксировала камера наружного наблюдения.

Сейчас родные женщины ищут очевидцев аварии. Как стало известно «Комсомолке», в тот злополучный день 51-летняя женщина прогуливалась по улице вместе с двумя дочками и внучкой. Последняя находилась в коляске.

Вдруг, в какой-то момент с проезжей части съезжает машина и летит прямо на обочину, по которой шли пешеходы. Отважная женщина отгородила дочерей и внучку от автомобиля и сама попала под него. Легковушка, в свою очередь, после столкновения вылетает в кювет, переворачивается и застывает на берегу озера. В тот же момент на помощь к пострадавшим бегут прохожие. Остальные пешеходы не пострадали.

- Ее в срочном порядке увезли в реанимацию. Но на следующий день уже перевели в палату. К счастью, ее здоровью больше ничего не угрожает. Мы бы хотели найти свидетелей аварии, чтобы их показания помогли расследованию дела о ДТП. В этот момент мимо проезжал черный «Форд», его водитель и пассажиры могли видеть момент аварии, - рассказала родственница пострадавшей.

С ее слов, сам водитель не пострадал. В момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина даже не принес свои извинения и не предложил помощь.

Если вы стали свидетелем аварии, позвоните по телефону 8 (965) 921-15-55 – Елена.