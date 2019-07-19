Когда спасение людей - дело всей жизни

Может ли обычный юноша из села благодаря трудолюбию и отзывчивости стать одним из основоположников здравоохранения Башкирии? Безусловно, и биография заслуженного врача БАССР Радика Гарифулловича Богданова этому пример.

Из школы в вуз

Детство будущего именитого врача пришлось на непростые 40-е годы. Отец Радика Гарифулловича был призван на фронт из райвоенкомата Кармаскалинского района. Как отличный шофер он неоднократно отличался на передовой, спасая технику из-под сильного обстрела. И после окончания войны отец не расставался с «баранкой». Глядя на него, маленький Радик полюбил технику, у него же научился ответственности и упорству - качествам, которые пригодятся ему в работе не раз.

В 1946 году будущий врач поступил в среднюю школу села Кармаскалы. Родные Радика Богданова вспоминают, что учеба давалась ему легко. Он был активным, смышленым ребенком, постоянно играл на улице и отличался удивительным желанием помогать окружающим. Эту готовность в любой момент включиться в работу много позже будут отмечать многие из его коллег и подчиненных.

В 1956 году он закончил школу и неожиданно подал документы в Мединститут. С первого раза поступить туда Радик не сумел, но это его не остановило, сказался упорный нрав отца. Проработав два года бухгалтером, вчерашний школьник все же поступил на первый курс Башкирского государственного медицинского института имени 15-летия ВЛКСМ.

Почему медицина?

- Работай там - где ты будешь ценнее! - так когда-то напутствовала Радика Богданова мать. Он выбрал медицину и не ошибся.

Возможно, не последнюю роль в профессиональном определении заслуженного врача сыграла его сестра Фагима. Всю жизнь она работала фельдшером - сначала в леспромхозе Архангельского района, потом в железнодорожной больнице. Успела Фагима поработать и старшей медсестрой.

Годы учебы дали Радику Гарифулловичу не только теоретические и практические знания медицины, но и раскрыли его лидерские качества.

Он не только постоянно ассистировал на операциях, изучал основы терапии и хирургии, но и находил время на активную студенческую жизнь, руководил субботниками, воскресниками, сельхозработами.

Умелый водитель - весь в отца - он долгое время работал личным водителем у заведующего кафедрой нормальной анатомии медицинского института, доктора медицинских наук, профессора Сабира Закирзяновича Лукманова. В годы Великой Отечественной войны Сабир Закирзянович был наркомом здравоохранения Башкирской АССР и делился своим опытом с подающим надежды врачом. Он рассказывал студенту о становлении мединститута, проблемах с нехваткой медицинских кадров. Будущий руководитель самой крупной больницы Уфы впитывал мысли опытных коллег, как губка, еще не зная, как они вскоре ему пригодятся.

В Мединституте Радик познакомился и со своей будущей женой. Прилежная и красивая студентка Лена сразу привлекла его внимание. Она останется верной спутницей Радика Гарифулловича на протяжении всей его жизни и будет также предана медицине, как и он. Более 40 лет своей жизни Лена Ахняфовна посвятит работе акушера-гинеколога.

Первые успехи

Вскоре после получения диплома Радику Богданову представился шанс проявить свои медицинские и организаторские способности. Попав в 1964 году в больницу Кармаскалинского района в качестве терапевта, он уже через несколько месяцев становится заместителем главврача Центральной районной больницы, а затем и главврачом Кармаскалинского противотуберкулезного диспансера.

Путь от вчерашнего студента до главы больницы занял у талантливого медика чуть больше года - сыграли свою роль знания, энергичность и умение ладить с людьми, слушать их.

Заслужив уважение коллег, Радик Богданов получает новые назначения одно за другим. Он трудился три года в качестве главного врача Балтачевской центральной районной больницы, потом еще 16 лет в Давлекановском районе. Тут он построил стационар на 400 коек, поликлинику и жилье для сотрудников больницы.

При этом заслуженный врач БАССР никогда не забывал о хирургической практике. Он принимал больных, проводил экстренные операции, за что и удостоился звания «Заслуженного врача».

Дело жизни

Приобретенный Радиком Богдановым за годы работы в районах опыт оказался кстати, когда встал вопрос о выборе главного врача для вновь строящейся городской больницы №21. В 1980 году он возглавляет медицинское учреждение и за три года отстраивает больничный комплекс полностью, оснащает его современным оборудованием и подбирает сотрудников.

Позже его заместитель Лариса Ивановна Смирнова будет вспоминать о том непростом времени: «Нас торопили с вводом больницы в строй. Оперативки были каждый день, со строителями и заведующими отделениями раз в неделю. Радик Гарифуллович, если считал, что так нужно сделать, говорил напрямую».

Упорство и преданность своему делу помогли Радику Богданову сделать из больницы современный медицинский комплекс. На базе клиники разместились кафедры пропедевтики внутренних болезней, челюстно-лицевой хирургии и факультетской хирургии. При его участии в городе появились центры гастроэнтерологии, пульмонологии, нефрологии, аллергологии, эндокринологии. В больнице заработали хирургическое и реабилитационное отделения. Внедрен бригадный подряд.

- Самое главное - была продумана медицинская помощь больному на дому по закрепленным участкам. Была выделена санитарная автомашина, на которой врач после приема в поликлинике выезжал на плановый вызов, - вспоминает Лариса Смирнова. Построил 9 этажный дом для сотрудников больницы.

Многие из врачей, приглашенных в новую больницу Богдановым, до сих пор работают в ней.

В 1989 году Радик Гарифуллович был избран народным депутатом Верховного Совета СССР. С этого момента оснащение отделений больницы заметно улучшилось, появились цветные телевизоры и кондиционеры. Один из трех медиков за всю историю Башкортостана - депутат Верховного Совета СССР.

Радик Гарифуллович всегда приходил людям на помощь, входил в трудное положение своих сотрудников, оказывал материальную и духовную поддержку, которую многие коллеги оценили только годы спустя! – признается его бывшая заместительница.

Первый Президент Республики Башкортостан, Народный депутат Верховного Совета СССР Муртаза Губайдуллович Рахимов:

- Дело, которое Радик Гарифуллович начал в 80-е годы XX века – это развития микрохирургии, челюстно-лицевой хирургии, и многое другое, сегодня получило свое развитие во всех медицинских округах Башкортостана. Забота о благополучии людей стало краеугольным камнем деятельности Радика Богданова.

Член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор В. М. Тимербулатов:

Многие кафедры университета нашли приют в стенах больницы, много Радиком Гарифулловичем было сделано для создания рабочего места всем кафедральным сотрудникам - за что ему хочется сказать отдельное «спасибо»! Отличный организатор здравоохранения, депутат Верховного Совета ССР Р.Г. Богданов был неординарным человеком, категоричным, иногда резким, но это все было для достижения благих целей - улучшения условий работы хорошим специалистам городской клинической больницы №21 г. Уфы.

Отец и сын

Радик Богданов прошел непростой путь от простого сельского паренька до организатора здравоохранения союзного значения. Благодаря ему в Башкирии получили развитие такие направления, как микрохирургия, челюстно-лицевая хирургия, проктология. Он разрабатывал новые методы лечения, оставаясь и успешным врачом, и прекрасным руководителем.

Главное его детище - городская клиническая больница №21 г. Уфы, где он собрал коллектив высококвалифицированных специалистов, составляющих костяк больницы по сей день.

В 2009 году заслуженного врача БАССР Радика Гарифулловича не стало. Его похоронили в родных Кармаскалах. Однако больницы, которым он посвятил большую часть жизни, успешно функционируют и сейчас.

Ринат Радикович Богданов

Дело Радика Богданова теперь продолжает его сын - Ринат Богданов. Он тоже выбрал медицинскую стезю. Ринат Радикович окончил лечебный факультет Башкирского государственного медицинского университета. Сейчас он врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор кафедры анестезиологии-реаниматологии с курсом ИДПО, Федеральный эксперт Росздравнадзора и Медицинской лиги России, отличник здравоохранения Республики Башкортостан.

В скором времени на полках магазинов Башкирии появится биография Радика Гарифулловича, описывающая вклад врача в Республиканскую медицину. Это своеобразная дань уважения успешному медику от его сына и коллег. Книга станет частью серия «Жизнь замечательных людей Башкортостана».

На правах рекламы

Фото предоставлены заказчиком