В Башкирии назвали точную причину массовой гибели пчел

На днях Россельхознадзор по Башкирии назвал точную причину массовой гибели пчел в ряде районов республики. После проверки, которую проводили сотрудники ведомства, выяснилось, что насекомые погибли из-за распыленных на поля пестицидов.

По данным замруководителя регионального управления ведомства Ришата Кутлиматова, к ним обратились более 20 пчеловодов из нескольких районов. Они принесли погибших насекомых на экспертизу в лабораторию, после чего специалистам удалось установить точную причину их гибели.

- В Стерлитамакском районе выявлена проба, это инсектицид контактного действия. В растениях он сохраняется от 20 до 30 дней, - заявил Кутлиматов корреспондентам Башкирского спутникового телевидения.

ХИМИЯ НАД РАПСОМ

Напомним, в конце июня в 10 районах республики наблюдался массовый мор пчел из-за распыления химикатов на рапсовые поля. Как рассказывал тогда «Комсомолке» пчеловод Сергей Мулюков, аграрии, выращивающие эту культуру, не предупредили владельцев пасек перед обработкой. В те дни счет шел едва ли не на часы: если бы фермеры не опрыскали рапс, они бы лишились урожая – растения атаковала тля. В результате, по данным минсельхоза Башкирии, популяция пчел в целом ряде районов сократилась примерно на 0,6%.

Вскоре состоялось заседание специальной комиссии, которая должна была расследовать причины «пчелиной катастрофы». В нее вошли чиновники из минсельхоза, Россельхознадзора по Башкирии и региональной природоохранной прокуратуры. Последнему ведомству предстоит дать правовую оценку действиям аграриев.

На данный момент известно, что некоторые пчеловоды готовятся подать судебный иск на производителей рапса за возмещение ущерба. Точная сумма пока не называется.

ПЧЕЛОВОДОВ НЕ ПРЕДУПРЕДИЛИ

Руководитель компании «Башкирские пасеки» Сергей Мулюков считает, что последствий можно было избежать, если бы аграрии вовремя оповестили пасечников о распылении химикатов. Те, в свою очередь, утверждают, что пчеловодов предупредили.

- То, что требовалось по закону от сельхозпроизводителей, было сделано. Информация была в СМИ, в людных местах и так далее – они все это соблюли. Не все прислушались к предупреждениям, - заявил телеканалу ОТР главный агроном Стерлитамакского района Виктор Бульц.

На сегодняшний день известно, что наибольший ущерб понесли пасеки в Стерлитамакском, Кармаскалинском, Илишевском, Миякинском и Бижбулякском районах.