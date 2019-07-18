2019-07-18T15:47:14+03:00
Экономика

В Башкирии назвали точную причину массовой гибели пчел

Пасечники намерены судиться с фермерами
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Пчеловоды обвиняют во всех бедах производителей рапсаПчеловоды обвиняют во всех бедах производителей рапсаФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

На днях Россельхознадзор по Башкирии назвал точную причину массовой гибели пчел в ряде районов республики. После проверки, которую проводили сотрудники ведомства, выяснилось, что насекомые погибли из-за распыленных на поля пестицидов.

По данным замруководителя регионального управления ведомства Ришата Кутлиматова, к ним обратились более 20 пчеловодов из нескольких районов. Они принесли погибших насекомых на экспертизу в лабораторию, после чего специалистам удалось установить точную причину их гибели.

- В Стерлитамакском районе выявлена проба, это инсектицид контактного действия. В растениях он сохраняется от 20 до 30 дней, - заявил Кутлиматов корреспондентам Башкирского спутникового телевидения.

ХИМИЯ НАД РАПСОМ

Напомним, в конце июня в 10 районах республики наблюдался массовый мор пчел из-за распыления химикатов на рапсовые поля. Как рассказывал тогда «Комсомолке» пчеловод Сергей Мулюков, аграрии, выращивающие эту культуру, не предупредили владельцев пасек перед обработкой. В те дни счет шел едва ли не на часы: если бы фермеры не опрыскали рапс, они бы лишились урожая – растения атаковала тля. В результате, по данным минсельхоза Башкирии, популяция пчел в целом ряде районов сократилась примерно на 0,6%.

Вскоре состоялось заседание специальной комиссии, которая должна была расследовать причины «пчелиной катастрофы». В нее вошли чиновники из минсельхоза, Россельхознадзора по Башкирии и региональной природоохранной прокуратуры. Последнему ведомству предстоит дать правовую оценку действиям аграриев.

На данный момент известно, что некоторые пчеловоды готовятся подать судебный иск на производителей рапса за возмещение ущерба. Точная сумма пока не называется.

ПЧЕЛОВОДОВ НЕ ПРЕДУПРЕДИЛИ

Руководитель компании «Башкирские пасеки» Сергей Мулюков считает, что последствий можно было избежать, если бы аграрии вовремя оповестили пасечников о распылении химикатов. Те, в свою очередь, утверждают, что пчеловодов предупредили.

- То, что требовалось по закону от сельхозпроизводителей, было сделано. Информация была в СМИ, в людных местах и так далее – они все это соблюли. Не все прислушались к предупреждениям, - заявил телеканалу ОТР главный агроном Стерлитамакского района Виктор Бульц.

На сегодняшний день известно, что наибольший ущерб понесли пасеки в Стерлитамакском, Кармаскалинском, Илишевском, Миякинском и Бижбулякском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Страдающий шизофренией житель Башкирии жестоко расправился со своей матерью
Минздрав Башкирии планирует развивать в республике медицинский туризм
Башкирия арендовала камеры видеофиксации нарушений у предприятия Сбербанка
В Башкирии ребенок задохнулся, надышавшись бензина
На уфимском пляже утонул иностранный студент
«Башспирт» подал в суд на блогера из-за видеоролика
В Башкирии угодивший под колеса автомобиля подросток впал в кому
Уфимская пенсионерка за 15 минут лишилась 2,2 млн рублей
«Была в депрессии»: стало известно, из-за чего жительница Башкирии утопила свою дочь
Девочку, которую увёз отец против воли матери, вернули домой
В Уфе посреди реки едва не утонула молодая девушка
Стала известна личность уфимца, тело которого нашли на дне реки с кирпичами в карманах
В Башкирии пропала 42-летняя Наталья Касимова
Оперного певца Аскара Абдразакова наградили орденом Салавата Юлаева
В Башкирии ищут родственников пожилого мужчины
ВТБ начал выпуск кобейджинговых карт «Мир» - Maestro
Уфимцы спасли женщину от изнасилования на железной дороге
Банк УРАЛСИБ подвел итоги уникального проекта онлайн-трансляции из жизни соколов-сапсанов в Уфе
«Не будет никакой воды»: жителей Уфы пугают слухами о коммунальном апокалипсисе
В Уфе состоится международный стрит-арт фестиваль «Union of Free Art»
В Уфе водитель сбил девушку, извинился и сбежал
«Помогите найти папу»: в Башкирии пропал Фиргат Ахиязов
Башэлектросбыт переходит на прямые договора
Правительство Башкирии заключило соглашения с «Российским экспортным центром»
«Казались хорошей семьей»: подробности убийства 4-месячной девочки матерью в Башкирии