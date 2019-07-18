Мифы и правда об МРТ

Магнитно-резонансная томография, больше известная людям под аббревиатурой МРТ – исследование, вокруг которого до сих пор клубится множество мифов и слухов. Такая ситуация вполне обычна, учитывая, что методика МРТ используется в медицинской практике сравнительно недавно.

Попробуем развенчать некоторые мифы и узнать о магнитно-резонансной томографии больше, чтобы не бояться этого исследования, а также понимать, в каких случаях оно необходимо!

Один из главных мифов, ходящих о магнитно-резонансной томографии – это ее опасность для организма. Особенно широко этот миф распространен среди различных знахарей, народных целителей, последователей образа жизни, максимально близкого к природе. Миф развенчивается очень легко. В аппаратах МРТ, в отличие от рентгеновских аппаратов или аппаратов для КТ, не используется ионизирующее излучение. В магнитно-резонансном томографе используется магнетизм, что и заложено в названии устройства. Именно благодаря магнитным волнам и их обработке удается получить изображение внутренних органов. А магнитные волны не способны причинить вреда здоровью человека в тех объемах, в которых они используются в МРТ.

Миф 2: раз МРТ так безопасно, почему врачи во время исследования находятся за стеклом?

И тут все просто! Дело в том, что аппарат МРТ крайне чувствителен к другим электромагнитным волнам. В том числе к тем, что испускаются компьютерами, сотовыми телефонами и другими устройствами. Чтобы избежать влияния на показания томографа магнитных волн извне, его помещают в изолированное помещение, называемое клеткой Фарадея. Грубо говоря, как бы смешно это ни звучало, не людей защищают от влияния томографа, а томограф от влияния на него людей и электроники, что они используют в повседневной жизни.

Миф 3: МРТ – это всегда возможность быстро поставить диагноз и подобрать лечение

Еще один очень распространенный миф, которому очень многие верят. Да, МРТ – это высокотехнологичный способ диагностики, дающий возможность определить даже малейшие отклонения в организме. Однако МРТ все еще остается машиной, и аппарат не приобрел чудесной способности помимо набора срезов выдавать еще и готовый диагноз с расписанным лечением. Последние две функции лежат на враче, и именно он решает, чем болеет пациент, и каким способом стоит оказывать ему помощь.

Для выполнения МРТ существует ряд показаний. Среди них:

- поражения головного мозга, такие как инсульт, аномалии сосудов головы и шеи, болезнь Альцгеймера, опухолевые новообразования и др.;

- поражения позвоночника в виде сложных переломов этой области, врожденных или приобретенных аномалий спинного мозга и др.;

- поражения опорно-двигательного аппарата в виде сложных переломов, травматизации мягких тканей, нарушения кровотока;

- патологии органов брюшной полости и малого таза, такие как заболевания желчного пузыря и желчевыводящих протоков, печени, почек, мочевого пузыря, надпочечников и др.

Показаний для выполнения МРТ много. Однако исследование остается одним из «последних бастионов», которые применяют в том случае, если другие методики диагностики дали сомнительные результаты или вовсе не прояснили картину болезни. И даже получив результаты магнитно-резонансной томографии, доктор все равно помимо них будет оценивать данные других методов исследования.

Миф 4: результаты исследования никак не зависят от качества аппарата

Еще один широко известный миф. На самом деле да, для диагностики поражения костей качество томографа не так важно. Однако для оценки, например, головного мозга или мягких тканей, оно становится решающим. Наиболее эффективными и современными аппаратами считаются те, что обладают мощностью в 1,5 или 3 Тесла. Благодаря им удается получить хорошо детализированные изображения, дающие наиболее полное представление о том, что происходит в организме пациента. Например, клиника «ПроМедицина», известная своими диагностическими возможностями, оснащена томографом с мощностью в 1,5 Т.

Миф 5: клаустрофобия – строгое противопоказание для выполнения МРТ

Очень часто в интернет-статьях среди противопоказаний к МРТ можно встретить клаустрофобию или боязнь замкнутых пространств. На самом деле для выполнения магнитно-резонансной томографии это патология противопоказанием не является. Для ее преодоления существует огромное количество методик, начиная от того, что пациенту в деталях показывают устройство аппарата, и заканчивая тем, что выполнить МРТ можно под наркозом, если его данные очень нужны для постановки диагноза.

Магнитно-резонансная томография – один из самых высокоэффективных способов диагностики в современной медицине. Отказываться от исследования только из-за глупых, давно опровергнутых предрассудков – ошибка, которая может стоить правильного диагноза!

В «ПроМедицине» проводят магнитно-резонансную томографию головного мозга, мягких тканей, шейного отдела позвоночника и других органов.

Записаться на МРТ в «ПроМедицине» можно:

- круглосуточно через Личный кабинет на сайте клиники promedicina.clinic или мобильное приложение - ежедневно по тел.: +7 (347) 246-30-03 с 7.00 до 21.00 через контакт-центр холдинга.

На правах рекламы

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь у специалистов

Фото предоставлено заказчиком.

Лицензия № ЛО-02-01-007131 от 24.05.2019г., выдана МЗ РБ