В каких заведениях Уфы можно отведать национальную кухню разных народов

Уфа – многонациональный город. Представители каждой нации чувствуют себя в Башкирии как дома – чтят традиции, готовят свои любимые блюда. В столице есть несколько ресторанов, в которых можно попробовать национальную кухню других народов.

АДЖИКИ НЕ ЖАЛЬ!

«Грузинский стол похож на грузинскую песню: мы поем на разные голоса, но объединяемся в хоре…» – так говорил один из героев романа Ч. Амирэджиби «Дата Туташхиа». Это одна из самых богатых кухонь мира. В ней особенно вкусно готовят мясо и овощи. Например, национальный грузинский острый суп харчо варят, используя говяжий бульон, рис и по желанию грецкие орехи.

Кухня западной Грузии славится домашними лепешками из кукурузной муки и чумизы, которые одинаково хорошо подходят к супам, вторым блюдам и закускам. Наряду с говядиной здесь едят баранину и домашнюю птицу. Страна славится своими блюдами из бобов, молодой крапивы, листьев шпината и свеклы. Важное место в грузинской кухне занимают соусы и приправы. Самые знаменитые из них: сациви, сацебели и ткемали. Известна Грузия и своими сладостями. Например, блюдом пеламуши, гозинаками и чурчхелой. Ими обычно закусывают крепкий алкоголь. Ну, а выпечка грузин, точно не имеет конкурентов.

«Грузинский стол похож на грузинскую песню: мы поем на разные голоса, но объединяемся в хоре…» – так говорил один из героев романа Ч. Амирэджиби «Дата Туташхиа».

Совсем необязательно лететь в Тбилиси, чтобы попробовать эти прекрасные блюда. В двух ресторанах Уфы «Аджики не жаль» и «Грузинский дворик» вас накормят не менее вкусно.

Средний чек в первом заведении на человека 700-800 рублей, интерьер ресторана позволит вам окунуться в грузинскую культуру. При желании можно сфотографироваться в грузинском костюме. Аджики здесь точно не жалеют – ее принесут вам абсолютно бесплатно при заказе мясного блюда.

Во втором покушать до отвала можно на 300-500 рублей. Если вы придете в это место, вам навсегда запомнится добродушный прием, неповторимый вкус национальных блюд, озаренные светом мудрости и искренности.

ЕДЕМ В ИТАЛИЮ

Под Уфой есть пиццерия-траттория «Pizzeria Trattoria Elio», которую открыл настоящий итальянец. Это уголок Италии с яркой атмосферой и превосходными вкусами в лучших её традициях. Здесь вы можете отведать пиццу, приготовленную итальянским пиццайоло, пасту или рыбу, приготовленные шефом, а десерты заставят вас влюбиться и приходить сюда снова и снова.

- Я удивился, когда понял, что живу в Уфе уже 5 лет! Ход времени заметен лишь, когда видишь, как быстро растут собственные дети. Вот он ползёт, потом бежит, а потом говорит тебе: «Пап, я не хочу сегодня Маргариту, испеки учпочмак!»Шучу. Мои дети всегда выбирают пиццу!С бизнесом за эти годы было, почти как с детьми. Сначала он полз медленно, это когда я работал шеф-поваром в ресторане и только мечтал иметь свой. Потом я открыл маленькую пиццерию на Свердловском рынке - уже можно считать, что бизнес начал делать первые шаги. Сейчас моя загородная пиццерия из 80 квадратных метров превратилась в 200 и это не предел. Я люблю готовить, я люблю, когда люди едят, я хочу накормить всех! Надеюсь, что настанет день, когда я смогу сказать, что вся Уфа знает вкус настоящей пиццы от «ELIO»! – говорит сам владелец кафе.

Это уголок Италии с яркой атмосферой и превосходными вкусами в лучших её традициях.

КУБА ГАВАННА

Есть в центре Уфы необычное место ресторан-бар Cuba Havana. По названию понятно, что здесь вы отведаете блюда кубинской кухни. Кубинская кухня в баре навеяна ароматами Испании, Мексики и Южной Америки, приправленными рецептами старинных баров Гаваны.

Здесь льются рекой любимые напитки легендарных Эрнеста Хемингуэя и Эрнесто Че Гевара, по-доброму, просто Папа и Че.

Живая музыка, страсть, напитки, интересные знакомства - здесь жарко после захода солнца и до самого рассвета!

Девиз заведения – Неважно, кто ты и откуда, ведь в Cuba Havana все равны!

Сюда можно заскочить на обед или провести весело вечер. Средний чек в заведении 700-1200 рублей.

ОТПРАВЛЯЕМСЯ В АЗИЮ

В Уфе много мест, где можно поесть суши и роллы – можно заказать домой или на работу, прийти в любое кафе и съесть их там. А вот с тайской и вьетнамской кухней дела обстоят не очень хорошо. Придется постараться, чтобы найти на ужин настоящий по-азиатски острый том-ям, утку по-пекински, рамэн. Но такие заведения все же есть.

В ресторане «Индокитай» вы можете попробовать знаменитую утку по-пекински, карпа в кисло-сладком соусе и китайские пельмени — дим-самы. Все эти блюда – на любителя, понравиться это может не каждому. Для любителей экзотики в меню имеются щечки теленка.

Придется постараться, чтобы найти на ужин настоящий по-азиатски острый том-ям, утку по-пекински, рамэн. Но такие заведения все же есть.

В кафе «Тануки»огромный выбор азиатских супов, салатов и горячих блюд. На огромной тарелке вам подадут рамэн – свинина с домашнеи пшеничнои лапшои , яи цом и пак-чои .

Первое кафе вьетнамской кухни «Ханой» появилось в Уфе недавно. Она более легкая в отличие от других кухонь азиатских стран. Во вьетнамской кухне широко используются свежие специи и зелень, овощи, легкие приправы. Какое здесь богатое меню – есть даже суп из лягушек, крольчатина, лягушачьи лапки.

А ЧТО ПО БАШКИРСКИМ БЛЮДАМ?

Башкирскую кухню по-другому называют кухней кочевников. Она простая и сытная. Национальная башкирская кухня стала неотъемлемой частью меню большинства уфимских ресторанов. Расскажем, где попробовать настоящий зур бэлиш, элеш, бешбармак или кабыргу.

В ресторане «Дуслык» богатое башкирское меню. Мясоеды будут счастливы – здесь можно отведать «Башкирское ассорти» из конской грудинки, вяленого сырокопченого балыка, домашних колбас. Здесь готовят самый вкусный элеш, шурпу из стерляди, тукмас из птицы с катыком, бешбармак с наваристым бульоном. Средний чек на ужин – 800-1200 рублей.

В центре Уфы расположился ресторан «Республика». Горячие блюда этого заведения вызывают аппетит уже одними только названиями – стейк из конины с капустой и клюквенным соусом, обжаренная с лучком баранина, кабырга из баранины с морковью, «ракушки» салма с казы, гусь по-домашнему с овощами, запечённый с овощами судак и другое. В меню присутствует четыре вида башкирских супов: тукмас с гусем и домашней лапшой, салму с бараниной, элеш с телятиной и бешбармак с кониной. Стоят блюда недешево, за ужин одного человека придется отдать 900-1500 рублей.

«Дешево и сердито» - речь идет о «Пышке». Здесь представлена вкусная башкирская выпечка по доступным ценам. Основной идеей сети «Пышка» является позиционирование зур-бэлиша как новой кулинарной достопримечательности региона.

Здесь можно отведать «Зур-бэлиш», который олицетворяет семейственность и гостеприимство нашего народа.

Ашхана башкирской национальной кухни «Зур Нэнэйка» — это ода любви к своему народу, его традициям и культуре. Она славится изобилием башкирских блюд, здесь также подают вкусный айран.