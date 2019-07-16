Кандидаты получают удостоверения: выборы главы Башкирии выходят на финишную прямую

Накануне стало известно о регистрации первых кандидатов на пост главы Башкирии. Региональный Центризбирком уже выдал удостоверения четверым участникам предвыборной гонки. В ближайшее время еще несколько выдвиженцев получат заветный статус - в их документах не нашли нареканий.

По действующим правилам, чтобы фамилия кандидата попала в бюллетень для голосования, он должен пройти так называемый «муниципальный фильтр». Для этого нужно сдать в ЦИК нотариально заверенные подписи 454 депутатов местных советов. На сегодняшний день кандидаты, выдвинутые парламентскими партиями, уже получили свои удостоверения. Несколько выдвиженцев от непарламентских партий также подтвердили, что у комиссии к их документам претензий нет.

КАНДИДАТЫ ОТ ПАРЛАМЕНТСКИХ ПАРТИЙ

Первым статус кандидата на пост главы Башкирии получил Радий Хабиров. Действующий врио главы региона раньше всех сдал подписи депутатов за свое выдвижение. Оно и немудрено: большинство «муниципальных парламентариев» являются членами «Единой России», которая и выдвинула Хабирова кандидатом.

Врио главы республики потратит на предвыборную кампанию 50 млн рублей

На днях состоялось заседание Центризбиркома Башкирии, где было принято решение зарегистрировать кандидатами на пост главы республики выдвиженцев от ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».

Кандидат Иван Сухарев, выдвинутый региональным отделением ЛДПР, получил удостоверение кандидата в минувшую субботу, 13 июля. На данный момент он является депутатом Госудумы от Башкирии. Пять лет назад он уже участвовал в предвыборной гонке и по итогам выборов президента республики занял третье место.

Иван Сухарев прошел регистрацию в минувшую субботу

Следующий кандидат, прошедший муниципальный фильтр – председатель рескома КПРФ Юнир Кутлугужин. На данный момент он самый возрастной кандидат на пост главы республики – ему 61 год. Для главного башкирского коммуниста эта предвыборная кампания также будет уже второй. В 2014 году он участвовал в борьбе за кресло в Белом доме, но пришел вторым.

Главный коммунист Башкирии Юнир Кутлугужин будет участвовать в выборах во второй раз

Выдвинутый «Справедливой Россией» Юрий Игнатьев – новичок в большой политике. На прошлых выборах главы региона от этой партии выдвигался другой кандидат, Константин Шагимуратов. Но тогда он не прошел муниципальный фильтр, и ему было отказано в регистрации.

Юрий Игнатьев - новичок в большой политике. Его выдвинула «Справедливая Россия»

НЕПАРЛАМЕНТСКИЕ ПАРТИИ

На момент подготовки материала, Центризбирком Башкирии не подтвердил регистрацию выдвиженцев от непарламентских партий. Но сами кандидаты на своих страницах в социальных сетях заявили, что комиссия не нашла оснований отказать им в регистрации.

Выдвинутая «Яблоком» правозащитница Зульфия Гайсина сообщила, что в ЦИКе «забраковали» 10 подписных листов, которые она сдала. Но поскольку она вместе с соратниками собрала подписи с запасом, то необходимое количество подписей районных депутатов она все же получила.

Жителям республики Зульфия Гайсина известна, прежде всего, как защитник прав обманутых дольщиков. Она представляет интересы некоторых из них в судах. С недавнего времени Гайсину стали приглашать на правительственные совещания по строительству, так называемые «Стройчасы».

Зульфия Гайсина и Владимир Барабаш встретились на крыльце Центризбиркома Башкирии

Выдвинутый от партии «Гражданская сила» Владимир Барабаш также поделился информацией о прохождении фильтра у себя в соцсетях. При этом он заявил, что сначала испытал некоторые трудности со сбором подписей за свое выдвижение, а затем количество депутатов желающих его поддержать внезапно перевалило за нужную цифру.

В Башкирии Владимира Барабаша знают как руководителя фонда развития городских проектов. Несколько лет назад он работал в уфимской мэрии, где отвечал за взаимодействие вице-мэра по строительству со СМИ. Тогда эту должность занимал Александр Филиппов.

Еще один кандидат на пост главы Башкирии – блогер Владимир Кобзев. Жителям республики он известен под псевдонимом «Кабзон». Его выдвинула российская «Партия пенсионеров за социальную справедливость». Пока информации о его регистрации на сайте Центризбиркома республики нет. Хранит молчание и сам блогер. Напомним, он стал первым кандидатом, кто сдал документы и заявил о своем намерении стать руководителем региона.

Блогер Владимир Кобзев

Жители республики знают «Кабзона» как блогера, который активно критикует городские власти Уфы. Считается, что с его подачи Радий Хабиров принял решение отказаться от установки турникетов в автобусах.

Башкирское отделение партии «Патриоты России» также выдвинула своего кандидата. Им стал банкир Рафис Кадыров. На момент написания статьи информации о его регистрации не было. Известно, что его пригласили на заседание комиссии, которое состоится 17 июля.

В РЕГИСТРАЦИИ ОТКАЗАТЬ

Муниципальный фильтр не прошли несколько кандидатов. Центризбирком отказал выдвиженцу от «партии Социальной защиты» Алексею Молокину, а также Рамиле Саитовой, выдвинутой от «Российской социалистической партии» и кандидату от «Зеленых» Сание Тимасовой. Все трое не смогли собрать достаточное количество подписей депутатов районных советов.

Алексей Молокин не смог преодолеть муниципальный фильтр

Алексей Молокин пришел в политику год назад, когда возглавил предвыборный штаб кандидата на пост президента России Ксении Собчак. Ранее в общественно-политической жизни республики замечен не был.

Рамиля Саитова известна в Башкирии, прежде всего, как правозащитница. Она предпринимала попытку выдвинуть свою кандидатуру от КПРФ, но в рескоме партии ей отказали. Тогда Саитова пошла в суд, но добиться решения в свою пользу не смогла и приняла решение выдвигаться от другой партии. По данным ЦИК республики она не сумела собрать необходимое количество подписных листов.

Рамиля Саитова не смогла собрать достаточно подписей муниципальных депутатов

Самый эксцентричный кандидат на пост главы Башкирии Сания Тимасова также не прошла фильтр. Жителям республики она известна как модель Plus Size и руководитель модельного агентства «Статус».