2019-07-16T13:10:10+03:00
Политика

Сколько каждый кандидат на пост главы Башкирии потратит на предвыборную кампанию

Центризбирком республики опубликовал данные о счетах участников гонки
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Мария ЛенцФото: Мария ЛенцФото: Мария ЛЕНЦ
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Накануне Центризбирком Башкирии опубликовал финансовые отчеты кандидатов на пост главы республики, где указаны суммы, которые они потратят на предвыборную кампанию. По правилам проведения выборов, каждый из участников гонки должны зарегистрировать специальный банковский счет и предоставить данные обо всех поступлениях. С этого года у претендентов на кресло главы региона есть возможность использовать, в том числе, деньги партии, которая его выдвинула кандидатом.

Самая большая сумма, ожидаемо, находится на счету врио главы региона Радия Хабирова. Всего на отдельный счет Хабирова поступило 50 млн рублей. Остаток на сегодняшний день составляет 49,1 млн рублей.

На втором месте по затратам на выборы – кандидат от ЛДПР Иван Сухарев. Согласно отчету ЦИК Башкирии, на его счет поступило 2 млн рублей. При этом 1,5 млн рублей выделила партия, а 500 тысяч на счет положил сам кандидат.

Третье место в этом рейтинге занимает кандидат от «Патриотов России» Рафис Кадыров. Он положил на счет 1,9 млн рублей из собственных средств. По всей видимости, сама партия пока не внесла денег на проведение предвыборной кампании Кадырова.

На предвыборный счет кандидата от партии «Яблоко» Зульфии Гайсиной поступило 521 тысяча рублей. Из них полмиллиона от некоего юридического лица. Правила это допускают. Более того, в недавнем прошлом именно так и велась предвыборная кампания – на пожертвования от частных лиц и организаций.

Блогер Владимир Кобзев, выдвинутый от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», и кандидат от «Гражданской силы» Владимир Барабаш потратят на выборы по 502 тысячи рублей.

Кандидат от КПРФ Юнир Кутлугужин потратит на кампанию 500 тысяч рублей, а его оппонент от «Справедливой России» Юрий Игнатьев - всего 185 тысяч рублей.

По данным Центризбиркома Башкирии, кандидат от «Российской Социалистической партии» Рамиля Саитова положила на счет 1,5 тысячи рублей из собственных денег. А выдвинутая «Зелеными» Сания Тимасова и вовсе потратила на кампанию ноль рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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