В Уфе стартовали летние Международные детские игры

10 июля в Уфе официально дали старт проведению 53 летних Международных детских игр.

Для неподготовленного читателя следует объяснить, что Международные детские игры - это аналог «больших» Олимпийских состязаний для спортсменов от 12 до 15 лет. Проводятся они каждые четыре года в разных странах мира. Как и «взрослые», детские игры делятся на два вида – зимние и летние. Примечательно, что башкирская столица - единственный город в мире, который принимал одновременно оба вида Игр – зимние проходили в Уфе в 2013 году. На этот раз спортсмены будут соревноваться в фехтовании, скалолазании, греко-римской борьбе, дзюдо, легкой атлетике, плавании, футболе, баскетболе и пляжном волейболе. В Уфу съехались сотни спортсменов из 29 государств. Каждый из них представляет свой город, тогда как в Олимпийских играх существуют сборные стран.

Официальная церемония открытия Игр прошла в столичной «Уфа-Арене». Организаторы разобрали ледовую площадку для выступления творческих коллективов и музыкантов республики. Также на открытие прибыли дирекция Игр, первые лица Уфы и Башкирии, а также представители Министерства молодежной политики и спорта России.

- Отрадно, что соревнования вновь принимает столица Башкортостана. У нас есть опыт проведения таких масштабных мероприятий. В самое ближайшее время многочисленные гости Игр смогут убедиться, что на развитие юношеского спорта у нас в стране уделяется приоритетное внимание государства. У нас действуют оснащенные по последнему слову техники стадионы и оздоровительные комплексы, - рассказал собравшимся на открытии врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Президент Международных детских игр Торстен Раш обратился к властям республики и города.

- Шесть лет назад вы великолепно провели Зимние детские игры. Уверен, что на закрытии нынешних Игр мы также поблагодарим вас за прекрасно проведенное мероприятие, - сказал он со сцены.

Сами Игры пройдут в Уфе с 10 по 13 июля. Уфимцы и гости смогут посмотреть на все виды спортивных соревнований совершенно бесплатно. Узнать, где и во сколько пройдут соревнования можно на официальном сайте Игр –www.icgufa2019.ru.