«Хожу как старичок с одышкой»: молодой уфимец рассказал о борьбе со страшным диагнозом

Недавно уфимец Сергей Цирульников, который ведет дневник онкобольного в социальной сети Инстаграм, опубликовал новый пост. На своей страничке он рассказал подписчикам о состоянии здоровья и поделился подробностями своей борьбы с раком. В прошлом месяце он завершил пятый курс химиотерапии, а сейчас готовится к следующей стадии лечения – лучевой терапии.

Некоторое время Сергей хранил молчание на страницах своего дневника, поскольку ждал, когда начнется очередной этап сложного и болезненного лечения. В конце мая он вновь пришел в больницу, чтобы вместе с врачами попытаться победить лимфому.

«ПОСЛЕ ЧЕТВЕРТОГО КУРСА НАЧАЛИСЬ ОСЛОЖНЕНИЯ»

- Всем привет! Я жив! Извините, что пропал. Много всего произошло, сейчас все расскажу, - написал Сергей Цирульников. - После четвертого курса начались осложнения, дали сбой вначале легкие, после печень. Пришлось восстанавливаться, горы таблеток, уколов, капельниц, различных состояний от боли до температуры 39, и спустя месяц я более-менее пришел в себя.

Как отметил сам Сергей, еще во время прохождения четвертого курса химиотерапии, он почувствовал себя немного лучше. Тогда почти перестала болеть нога, с которой и началась вся эта непростая история. Хотя следующую стадию борьбы с раком он перенес уже тяжелее, молодой человек сохранил оптимизм и боевой настрой.

- А самая радостная новость для меня, сегодня закончил 5 курс химиотерапии. Концентрацию уменьшили, чтоб окончательно меня не добить, и вроде как перенес нормально. За месяц, пока не было химии, волосы начали расти, а самое главное, вернулись брови. Но, думаю, это ненадолго, но все же, так радостно видеть себя с бровями, - поделился Сергей с подписчиками.

«ХОЖУ КАК СТАРИЧОК С ОДЫШКОЙ»

Во время курса лечения состояние здоровья ухудшилось: появились проблемы с печенью, и появилась одышка.

- Хожу как старичок с одышкой, врачи говорят, должно пройти, на 4 этаж отделения поднимаюсь как на Эверест. Завтра предстоит сдать анализы, прокапать препараты для печени и уколоть ненавистный Лейкостим. Без него никак, 10 часов страданий, - писал он тогда в своем «дневнике» в Инстаграме.

В упорной борьбе с лимфомой Сергей немного прибавил в весе. Врачи пояснили молодому человеку – все это из-за гормональных препаратов, которые необходимо принимать во время агрессивного лечения.

- От гормональных совсем разбух, вешу 85, вместо своих 75. Голова стала как груша, но без них нельзя. После прекращения должно все уйти. Бывают психи и перепады настроения, но, в целом, держусь, и все нормально. Скоро финальная 6 и пэт. Иду к победе! Всем хорошей недели, не забывайте проверять здоровье, будьте внимательны к себе и своим близким! Всем мир! – обратился он к подписчикам.