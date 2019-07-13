В Уфе историю о Дон Жуане превратили в пародию на современный мир глянца, где правят селфи и силикон

В Год театра уфимцы получили возможность познакомится с шедеврами мировой оперной классики. После недавней триумфальной премьеры оперы Джузеппе Верди «Аттила», ставшей режиссерским дебютом знаменитого баса Ильдара Абдразакова, Башкирский театр оперы и балета пополнил репертуар еще одной новинкой - оперой Моцарта «Дон Жуан». История о похождениях легендарного испанского обольстителя, чье имя уже давно стало нарицательным, не теряет своей популярности уже несколько веков. «Дон Жуан» частый гость на оперных площадках, но на уфимской сцене прежде никогда не ставился. Постановка, которую осуществили лауреаты российской национальной театральной премии «Золотая маска» дирижер Артем Макаров и режиссер Филипп Разенков, о знаменитом «севильском сердцееде» оказалась очень провокационной.

- Наш спектакль - это фантасмагория сегодняшнего общества, в котором идеалы искусства прошлого отмирают, а примитивная, глянцевая обложка журнала побеждает, - рассказал режиссер-постановщик Филипп Разенков. - Поэтому время действия перенесено в фантастический, сюрреалистический мир настоящего. Нет конкретной эпохи и места действия. Есть собирательный образ сегодняшней культуры.

В соответствии с задумкой режиссера молодой художник-постановщик из Санкт-Петербурга Елисей Шепелев придумал для героев оперы совершенно необычные костюмы, в которых смешались самые разные эпохи и где кринолины и напудренные парики дополняют джинсы, рокерские «косухи» и коктейльные платья. Вся массовка сверкает и переливается, а главный герой - похититель женских сердец - щеголяет в кожаных штанах с гигантского размера замком на причинном месте и демонстрирует грудь с многочисленными следами ярко-красной помады. Пока звучит увертюра вся массовка дружно делает селфи для своих Инстаграм - и зрители сразу понимают: скучно точно не будет. Опера, которую сам композитор определял термином «веселая драма» (drama giocoso), отличается невероятным накалом страстей, резких столкновений балаганного и трагического, обыденного и сверхъестественного. Идея представить свою интерпретацию оперного шедевра Моцарта на уфимской сцене принадлежит музыкальному руководителю и главному дирижеру театра Артему Макарову.

Обладательница премии "Золотая маска" Диляра Идрисова исполнила партию очередной жертвы Дон Жуана - Церлины. Фото: Дмитрий ЧЕРНОВ

ДЕНЬГИ, ИСКУССТВЕННЫЕ ПРЕЛЕСТИ И ИГРУШКИ ИЗ СЕКС-ШОПА

- Моцарт и сам был ярким реформатором и провокатором, - уверен режиссер-постановщик Филипп Разенков. - Во всех его произведениях очень много скрытых смыслов и подтекстов. Я видел трактовки, в которых Дон Жуан самый привлекательный герой в опере, отстаивающий идеалы свободы и свободной любви в пуританском обществе. Но если посмотреть на сюжет, все его поступки абсолютно аморальны. В нашей трактовке Дон Жуан - это собирательный образ пороков современного общества, не человек, а трикстер - черт, озорник, удовлетворяющий все самые низменные желаниях людей и издевающийся при этом над ними. Но и остальные герои, жаждущие отомстить Дон Жуану, в итоге готовы оправдать любое зло, если оно сделает их привлекательными, богатыми или знаменитыми. И именно в этом, мне кажется, актуальность этой оперы сегодня. Современный человек пропитан донжуанством, примитивным желанием казаться привлекательно и сексуально любой ценой. Это фальшивый, блестящий мир глянца, блеска и мишуры, где селфи и количество лайков важнее живого общения и не виртуальных друзей, мир, где большая силиконовая грудь и губы предпочтительнее природной красоты. Это мир тщеславия и эгоизма, где настоящее и возвышенное умирает, а в раме вместо произведения искусства - обложка глянцевого журнала.

В соответствии со своим замыслом постановщики снабдили героев не шпагами и шляпами с перьями, а палками для селфи и игрушками из секс-шопа. Например, Дон Жуан предлагает своей очередной жертве - юной Церлине наладить отношения с женихом, занявшись с ним ролевыми играми и вручает плетку из интим-магазина, а его слуга Лепорелло уверяет соблазненную и брошенную хозяином донну Эльвиру в том, что ей помогут пластические операции, демонстрируя огромные силиконовые груди и губы.

Очень оригинальна сценография постановки и световое оформление, над которым работала известный российский художник Ирина Вторникова. Декорации очень эффектные - фрагменты античных статуй, в основном разных частей женского тела, всевозможные рамки для картин, в главной из которых в начале появляется знаменитая статуя Венеры Милосской, которую потом сменяет обложка глянцевого журнала.

Во второй премьерный день заглавную партию спел солист Мариинского театра оперы и балета Вадим Кравец. Фото : Дмитрий ЧЕРНОВ

ЗВЕЗДЫ МАРИИНКИ И ЛАУРЕАТЫ «ЗОЛОТОЙ МАСКИ»

На премьерных показах заглавную партию исполняли: в первый день ведущий солист Башкирской оперы Ян Лейше, а во второй - солист Мариинского театра Вадим Кравец. Лепорелло, соответственно, пели народный артист Башкирии, еще один солист Мариинки Аскар Абдразаков и молодой бас Рим Рахимов. Женские партии исполняли башкирские вокалистки: донну Эльвиру - Лариса Ахметова и Резида Аминова, донну Анну - народная артистка Башкирии Эльвира Фатыхова и Лилия Халикова, Церлину - обладательница премии «Золотая маска» и лауреат национальной оперной премии «Онегин» Диляра Идрисова и Алина Латыпова. Партии дона Оттавио досталась еще одному именитому вокалисту - обладателю «Золотой маски» Ильгаму Валиеву и лауреату премии Правительства РФ Сергею Сидорову, а Командора - народным артистам России Геннадию Родионову и Салавату Аскарову. Мазетто спели Салават Киекбаев и Артур Хисамов.

- Партии и главного героя, и остальных персонажей очень сложны технически, - отметил дирижер-постановщик Артем Макаров. - Но у нас в театре, на мой взгляд, есть прекрасные исполнители, способные достойно исполнять гениальную музыку Моцарта.

Народный артист Башкирии Аскар Абдразаков спел партию Лепорелло , а Лариса Ахметова предстала в образе Донны Эльвиры. Фото: Дмитрий ЧЕРНОВ

Судя по реакции первых зрителей, исполнители на обманули ожиданий уфимских меломанов - крики «браво!» то и дело звучали на обоих премьерных показах. Правда, некоторых зрителей, не привыкших к столь радикальному прочтению классической оперы, башкирский «Дон Жуан» явно шокировал - с десяток зрителей даже покинули театр после первого акта.

- Опера может быть разной - новаторской, провокационной, интригующей, эпатирующей или традиционной, классической, исторической. Но опера никогда не оставляет нас равнодушными - и наш «Дон Жуан» тому подтверждение, - уверен директор театра Ильмар Альмухаметов и в этом с ним трудно не согласиться.

В следующий раз оперу можно будет увидеть уже в следующем сезоне, который откроется в сентябре.