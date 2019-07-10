«Четвертый тоже появится в родных стенах»: 27-летняя уфимка рассказала, как рожала третьего ребенка дома

Фитнес-тренеру из Уфы Карине Дороховой 27 лет. Она уже счастливая жена и мама троих сыновей, наслаждающаяся материнством. Старшему сыну Олегу семь лет, среднему Ермаку – три годика, а самому младшему Эрику недавно исполнился год. Последнему малышу посчастливилось родиться в стенах родного дома. У молодой матери остались не самые лучшие воспоминания о государственных роддомах, поэтому уфимка пошла на довольно рискованный шаг и родила дома.

«МНЕ ХОТЕЛОСЬ ОТГОРОДИТЬСЯ ОТ ЛИШНЕГО НАТИСКА»

Вторые роды Карины оставили ужасные впечатления – она их запомнит на всю жизнь. На девушку кричали, что если она не будет слушать врачей, ребенок умрет.

- Они простимулировали роды только потому, что врач хотел поскорее уйти. Рожала очень долго, было больно, страшно! Воспоминания остались крайне отрицательные, и поэтому, когда я увидела заветные две полоски в третий раз, сразу сказала себе – буду рожать дома. Мне крайне не хотелось возвращаться в роддом, даже в самые дорогие палаты и к самым хорошим врачам, которых мне советовали, - рассказала «Комсомолке» Карина. – В первую очередь, я хотела отгородить себя от лишнего натиска и лишних людей.

После первых родов Карина увлеклась фитнесом

В первые месяцы беременности Карина искала и изучала информацию, советовалась со знакомыми, у которых есть такой опыт, и начала поиски доулы (женщины, которая обеспечивает непрерывную физическую, эмоциональную и информационную поддержку мамам до, вовремя и после родов – Прим. ред.). Найти ее оказалось не просто.

- Оказывается, что за пределами нашей страны рожать дома – абсолютно нормальное и обычное явление. Там можно заключать контракт с акушерками, которые придут домой. Все документально чисто, официально. У нас в России, к сожалению, это невозможно, рождение ребенка должно проходить в роддоме. Если акушерка приезжает домой, это может быть концом ее карьеры, - говорит Карина. – Именно поэтому найти человека, который возьмется принимать роды дома, очень сложно. Нашла я свою помощницу в родах по рекомендациям знакомых. Она вела всю мою беременность, я ей отправляла и анализы, и советовалась по любым поводам. Ближе к ПДР она была в боевой готовности и в любой момент готова была выходить из дома и выезжать ко мне.

Помимо доулы при родах присутствовали супруг Карины и ее сестра-фотограф, которая запечатлела первые секунды жизни Эрика.

ДЕНЬ ИКС

В день родов Карина с мужем приехали с речки, где провели целый день:уложили старших детей и сели смотреть фильм. К родам у супругов все было готово: травы, лекарства, бинты, перчатки, клеенки. Самое главное – они были готовы сами. Заранее прочитали книги на тему домашних родов и примерно представляли, как и что будет. - Меня весь день слегка тревожили тренировочные схватки, то начнутся и не прекращаются, то стихают на пару часов. Но где-то на 40-ой минуте фильма я поняла, нарастающие ощущения уже мало похожи на обычную тренировку. И тут случилось это: внутри меня что-то щёлкнуло, булькнуло и хлынули воды. Все заболело адски, стремительно и самым определённым образом, - вспоминает с теплом Карина. Дальше было приготовление, переодевание в сорочку, проживание схваток, ожидание доулы и фотографа. Ближе к самим родам проснулся средний сын Ермак, который спал на втором этаже. Пришлось включить ему мультики, потому что отпускать папу от себя малыш не собирался.

- Если когда-нибудь суждено будет родиться четвёртому ребёнку, то он тоже родится в стенах нашего дома, - улыбается Карина.

Роды прошли практически незаметно, безболезненно и быстро. Карина была счастлива: все получилось так, как она хотела –без лишних людей и в родных стены.

«ВЫ ШУТИТЕ ЧТО ЛИ?»

Никто из близких родственников не одобрил идею супругов рожать дома.

- Когда я сказала маме, что мы нашли человека, который примет роды, она посмотрела на меня, как на человека, у которого съехала крыша, - смеется Карина. – Но я решила ее не шокировать, отмахнулась, что я пошутила. На этом наш диалог на эту тему закрылся, и наши родители узнали о домашних родах только после того, как Эрик появился на свет.

В момент родов родители Карины были в саду и время от времени расспрашивали у молодых, не уехала ли их дочь в роддом. Родив, супруги стали думать, что же сказать родителям – придумать легенду о том, что роды прошли в роддоме, но они отказались от госпитализации и уехали восстанавливаться домой, или же признаться сразу.

- Мы подумали, что мы – взрослые, ответственные за свои поступки люди, и решили рассказать правду, ведь все тайное все равно становится явным. У родителей был шок, но я об этом не сразу узнала. Только потом просочилась информация, что наши мамы созванивались и ревели друг другу в трубку, говоря, какие мы отчаянные. За это на самом деле я благодарна им, что не грузили меня своими эмоциями, - говорит Карина.

Никто из близких родственников не одобрил идею супругов рожать дома.

Что касается расходов, рожать дома – это недешевое удовольствие. Дороховы потратили на роды около 50 тысяч рублей, включая все необходимые медикаменты. Стоит помнить, что вся ответственность ложится на мать, если что-то пойдет не так.

- Это была не самая легкая беременность. Первый триместр у меня был адский токсикоз, я ела только белый хлеб и пила молоко. Меня обсыпало гормональной сыпью, которая болела, и от неё не помогало ни одно лекарство. Я ходила в медицинской маске всю осень, зиму и весну. Но это были самые лучшие роды, это самый спокойный из всех детей. Это роды, которые я вспоминаю с нежностью и улыбкой, их атмосферу и свое состояние на следующий день... Если когда-нибудь суждено будет родиться четвёртому ребёнку, то он тоже родится в стенах нашего дома, - улыбается Карина.