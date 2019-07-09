2019-07-09T20:23:44+03:00
Происшествия

«Просил больше»: в Башкирии сотрудника Ростехнадзора поймали при получении взятки в 25 миллионов

Момент задержания засняли на видео
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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По словам чиновника, деньги ему были необходимы, чтобы погасить кредитПо словам чиновника, деньги ему были необходимы, чтобы погасить кредит
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56-летний чиновник из Ростехнадзора оказался под следствием в Башкирии. Замначальника одного из отделов Управления по надзору за объектами нефтегазового комплекса Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Олега Хромушкина подозревают в получении взятки в особо крупном размере – речь идет о десятках миллионов рублей.

Как все начиналось

В 2016 и 2017 годах одна нефтедобывающая компания пыталась безуспешно согласовать в управлении Ростехнадзора планы развития горных работ. Хромушкину стало известно об этих затруднениях, и он предложил директору и фактическому руководителю проектной организации свою помощь. Он согласился. Тогда на общей встрече чиновник заявил представителям нефтедобывающей компании, что согласовать планы можно, если заключить договор с проектной организацией, выступившей в роли посредника, на сумму более 55 миллионов.

Далее по преступной схеме посредники перечислили деньги на счета других организаций, и таким образом обналичили деньги, однако всё вывести не смогли. В итоге на часть средств они приобрели «Мерседес», который подарили Хромушкину.

На этом все не остановилось. Чуть позже представителю нефтедобывающей компании сообщили, что требуется заключить договор еще на 25 млн.

- На указанное требование в компании согласились, однако впоследствии обратились в органы ФСБ с заявлением, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ.

При передаче посредникам в Уфе доказательств о якобы свершившемся переводе 25 млн тех и задержали. Позже в Москве при получении муляжа 23,5 млн рублей «повязали» и сотрудника Ростехнадзора. В его квартире и офисе нашлись доказательства получения незаконного денежного вознаграждения.

«Просил больше, сколько смогли, столько дали»

Момент задержания чиновника был зафиксирован на камеру. На кадрах – сотрудник Ростехнадзора объясняет, что это за деньги ему передали, а главное, зачем.

По словам мужчины, он «просил больше», но «сколько смогли, столько и дали». На вопрос следователей, зачем же он просил 25 миллионов, мужчина отвечает, что собирался погасить кредит, а потом еще купить квартиру. Позже чиновник начинает отпираться, мол, не знает, сколько денег ему передали.

- Не пересчитывал ничего, не знаю, сколько там привезли, - уверяет он.

Заключен под стражу

В Следственном комитете РФ рассказали, что в отношении чиновника, а также посредников – директора и руководителя проектной организации – возбуждены уголовные дела по части 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) и части 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество в получении взятки в особо крупном размере).

- Судом по ходатайству следователя в отношении Хромушкина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, - говорится в сообщении Следкома.

Задержание чиновника Ростехнадзора.Видео: Следственный комитет РФАнастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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