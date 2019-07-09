Спортивный праздник в Туймазах

С каждым годом спорт становится все более популярным. Стремление к здоровому образу жизни, желание сохранить бодрость, красоту и молодость – все это рано или поздно подталкивает нас к тому, чтобы прийти в фитнес-клуб или в тренажерный зал, на стадион или в бассейн, наконец, просто отправиться на пробежку или сесть на велосипед. И замечательно, когда такое стремление людей к здоровью поддерживает предприятие, на котором они работают.

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На днях в АО «Транснефть – Урал» завершилась летняя Спартакиада среди работников предприятия. Проведение таких спортивных праздников (причем не только летом, но и зимой) уже давно стало для нефтепроводчиков традицией, которую на предприятии сохраняют, поддерживают и развивают. Организаторами мероприятия выступили администрация предприятия и объединенная первичная профсоюзная организация.

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Каждая Спартакиада для большого коллектива (а в акционерном обществе трудится более 7 тысяч человек) – событие долгожданное. Для участия в состязаниях приезжают и опытные участники, и новички, которым впервые доверили честь представлять родной коллектив, здесь можно продолжить серию побед или взять реванш. Но хотя на спартакиаде всегда есть место острым переживаниям, все-таки главное здесь – это дух дружбы и спортивного товарищества.

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Участие в летней Спартакиаде, которая традиционно прошла в Туймазах, приняли восемь команд: шесть представляли филиалы АО «Транснефть – Урал», одна – аппарат управления предприятия, а кроме того, к соревнованиям присоединились работники Уральского МУВО, которые обеспечивают охрану магистральных трубопроводов и производственных объектов. Без малого две сотни участников, четыре вида спорта – легкая атлетика и плавание (с дистанциями разной протяженности для мужчин и женщин разных возрастов), волейбол и мини-футбол – и масса замечательных впечатлений, азарта, ярких эмоций.

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По итогам соревнований первое место заняла сборная Курганского нефтепроводного управления (НУ), второе – у нефтепроводчиков из Туймазинского НУ, на третьем месте команда Черкасского НУ.