«Думала, на нем красные брюки, а это оказалась кровь»: жительница Башкирии спасла раненого ребенка

Надолго запомнит свою поездку на отдых 37-летняя жительница Стерлитамака Елена Галимова. В минувшую субботу, 6 июля, женщина отправилась на речку, а возвращаясь домой, обратила внимание на толпу взволнованных мальчишек, которые кричали и тормозили проезжающие мимо автомобили. Елена решила остановиться, чтобы узнать, в чем дело, а в итоге ей пришлось проводить настоящую спасательную операцию, ведь на кону стояла жизнь ребенка…

«НЕ ПЛАКАЛ, НАХОДИЛСЯ В СОСТОЯНИИ ШОКА»

- В тот вечер я возвращалась домой с речки, проезжала мимо Косяковки, когда увидела перепуганных ребят, - вспоминает Елена. – Сначала я подумала, что они так развлекаются. Передо мной проехали две машины, и ни одна не остановилась. А я решила притормозить – мало ли, вдруг действительно нужна помощь.

Елена рассказывает, что когда подошла поближе, то увидела окровавленного ребенка. Как оказалось, подростки разожгли костер, а один по шалости бросил в пламя баллон с монтажной пеной, который взорвался. Один из мальчиков, который стоял рядом, получил серьезные ранения.

- Я сначала подумала, что он одет в красные брюки, а когда уже пригляделась, то увидела, что это кровь. Кожа вся содранная, мясо лохмотьями висит, - говорит Елена. – По всей видимости, мальчик в этот момент наклонился, чтобы одеть футболку, поэтому пострадали только ноги. Стоял бы в полный рост – раны были бы серьезнее.

Женщина бросилась оказывать первую помощь: сначала обмотала раненую ногу футболкой, закрепила бинтами из дорожной аптечки. Потом заметила, что вторая нога пострадала гораздо серьезнее – бросилась перебинтовывать ее, но поняла, что кровь это не остановит. Нужно было срочно ехать в больницу.

- Смотрю на мальчика, а он уже шатается, сознание теряет. Он не плакал, не кричал, видимо, находился в состоянии шока, - вспоминает Елена. – Сначала я думала вызвать скорую помощь, но потом поняла, что врачи не успеют, ребенок просто истечет кровью. Детская хирургия находится на другом конце города, пока объяснишь врачам, где мы находимся, пока скорая доедет – это минимум полчаса. Ждать было нельзя.

Никита перенес операцию и уже идет на поправку

«ВЕСЬ ПЕРЕБИНТОВАННЫЙ, НО УЖЕ УЛЫБАЕТСЯ»

Велев мальчишкам срочно бежать к родителям пострадавшего, Елена усадила раненого мальчика в салон автомобиля и рванула в больницу. По дороге сигналила, чтобы водители уступили дорогу. Женщина вспоминает, что только водитель белого «Ниссана» решил, что с ним играют в догонялки, и не пропускал автомобиль Елены.

- По дороге я пыталась разговорить мальчишку, ведь он уже синел, начал терять сознание, - с ужасом вспоминает женщина. – Узнала, что его зовут Никита, что он учится в школе и ему 14 лет. Честно, плохо запомнила, что он еще говорил. Главное было, чтобы он не отключался.

В больнице Никиту немедленно погрузили на носилки и перевезли в отделение детской хирургии, где прооперировали. К счастью, операция прошла успешно, и жизнь ребенку удалось спасти.

- Я уже навещала его в больнице, - улыбается Елена. – Лежит весь перебинтованный, но уже улыбается. С мамой его познакомились, она меня поблагодарила, думаю, мы обязательно потом будем еще общаться. У меня самой сын-хулиган такого же возраста, поэтому помочь ребенку – это обязанность каждого взрослого.

Также Елене уже звонили из полиции, чтобы выяснить все подробности случившегося и выразить благодарность. Информация о геройском поступке Елены появилась и в местных пабликах. Друзья и просто неравнодушные горожане поблагодарили отважную женщину, отметив, что она спасла жизнь ребенку и достойна всяческой похвалы и уважения.

- Хорошо, что есть в наше время неравнодушные люди, вы героиня! – пишет Екатерина А.

- Страна должна знать своих героев, она очень хороший человек, - вторит Альбина С.

Редакция «КП-Уфа» также благодарит Елену Галимову за отзывчивость, а Никите желает скорейшего выздоровления.