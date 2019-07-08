Неравнодушные люди провели отопление одинокому отцу с ребенком-инвалидом из Башкирии

Совсем недавно «Комсомольская правда-Уфа» публиковала непростую историю семьи Власовых из Стерлитамакского района, в которой мужчина в одиночку воспитывает 17-летнего сына. Ребенок родился больным, еще в детстве у него выявили целый ряд тяжелых заболеваний: ДЦП, эпилепсия, также поражен головной мозг. Мать Вити умерла практически сразу после родов, и отец вынужден тянуть все один. Несмотря на все серьезные проблемы, мужчина не отказался от своего сына и не отдал его в интернат. Он живет с сыном в полуразваленном старом деревенском дома недалеко от Стерлитамака. У них не было отопления, водоснабжения, электричества. Виктор не может выйти на работу, потому что за больным подростком нужен постоянный уход.

Волонтеры бросили в социальные сети клич о помощи, и уже через несколько дней набралась нужная сумма для проведения тепла в дом. Общими усилиями удалось собрать почти 35 тысяч рублей.

- После публикации в социальных сетях, на страницах СМИ на карту стали прилетать денежки. Кто-то отправлял 100 рублей, кто-то 50, были и крупные переводы, 1000-2000 рублей. Так и собрали – с миру по ниточке. У нас набралось 34 800 рублей, оборудования закупили уже на 25 900 рублей. Слава Богу, не придется тратиться на рабочих – бригада обещала сделать все бесплатно. Несколько дней у них не было электричества, голодные они сидели, у них же электроплита. Решили поменять свет в доме, тоже откликнулись неравнодушные люди. Сам Виктор в шоке, что совсем чужие люди могут вот так помогать, - рассказала «Комсомолке» волонтер Регина, которая курирует семью Власовых и занимается сбором денег для них.

Напомним, что ранее удалось выбить для подростка лекарства, и это принесло пользу – Витя стал более уравновешенным, и начал учиться читать и писать. Добровольцы свозили его на бесплатную реабилитацию. После таблеток Витя начал нормально спать. До приема лекарств по ночам он кричал и раскидывал вещи.