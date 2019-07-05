2019-07-05T09:01:36+03:00
Общество

«Не умеешь, не берись»: как жители Башкирии отреагировали на задержание Луизы Хайруллиной

Вся республика следит за историей кассирши из Салавата
Эльвина АПАРИНА
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Поздно вечером 4 июля в Казани была задержана знаменитая кассирша из Салавата. Луизу Хайруллину, которая сбежала с 25 миллионами рублей из банка, заковали в наручники в съемной квартире. ФСБ и сотрудники полиции совместными усилиями вышли на след женщины и ее семьи. Отец кассирши остался обескуражен таким развитием событий.

Однако никто не ожидал, что женщину могут найти в соседней республике. Все были уверены, что она с семьей уехала за границу. Жители региона разочаровались в ней. Мы собрали комментарии, как они отреагировали на ее задержание.

- Ну,что побыла миллионершей пару месяцев? Неужели она думала,что её не найдут? Теперь будет несколько лет сидеть, выйдет - опять будет на той же точке,то есть с голой попой. Только теперь её никуда на работу не возьмут,даже уборщицей. Муж, за то время,что она будет сидеть, наверное, уйдёт. Глупо подставляться, садиться в тюрьму,гробить свою жизнь,чтобы заплатить долги мужа-игрока.

- Ну, и зачем было в это лезть? Прежде всего , надо хотя бы мало - мальски критично относиться к себе и своим возможностям. Много у нас украдено всякими там . Но эти всякие там точно знали о своей безнаказанности . А тут умница надумала уподобиться. Нет уж , надо понимать , на что ты сегодня можешь рассчитывать реально. И не позорить своих детей.

- Не умеешь – не берись.

- Ну, и какой смысл было красть у банка деньги, если всё равно всё заканчивается тюрьмой? У ней теперь один путь избежать строгого наказания, вернуть все деньги банку и активно сотрудничать со следствием, может и отделается условным сроком, учитывая, что у ней несовершеннолетние дети.

Нашлись и те, кто встал на ее защиту, и пожалел Луизу.

В настоящий момент продолжаются следственные действия. Также непонятно, успела ли Луиза Хайруллина потратить или спрятать деньги. Сегодня ее должны перевезти в Башкирию.

Напомним, Луиза Хайруллина 27 мая вынесла из «Россельхозбанка» 25 миллионов рублей, а потом скрылась вместе с мужем и двумя дочками. В гараже отца Луизы позже найдут их автомобиль «Рено Дастер» с запасом вещей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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