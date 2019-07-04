«Очень страшный день»: семья из Башкирии чудом выжила в жутком ДТП

Стали известны личности людей, которые 30 июня разбились в ДТП Туймазинском районе Башкирии.

Напомним, около 16 часов дня на 2 км автодороги Кандрыкуль-Серафимовский лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2115 и «Renault Duster». Удар был такой силы, что в аварии пострадали шесть человек – водитель отечественной легковушки и пятеро из иномарки. Среди последних – водитель, его взрослый сын с 27-летней женой и 5-летним сыном, а также их племянник 7 лет. 7-летний малыш сейчас находится в реанимации в Республиканской детской клинической больнице в Уфе с разрывом кишечника и переломом позвоночника. Медики делают все возможное, чтобы его спасти.

фото: ГИБДД по РБ

27-летней Алиане Малининой повезло меньше всего. Молодая мать получила многочисленные переломы, разрывы внутренних органов. На днях ей сделали операцию на ногу – женщина заработала открытый перелом конечности. Самое печальное, что дома ее ждет дочь, которой исполнился всего один месяц. В связи с тем, что Алиана принимает сильные антибиотики, грудью кормить ребенка она не может.

- Это был очень страшный день. Мы ехали по своей полосе, как вдруг в нас прилетела «пятнашка», которая решила обогнать «шестерку». Все произошло мгновенно, - вспоминает Алиана.

Ее свекор сломал позвоночник, 5-летний сын – ребра и ноги. Ушибами и ссадинами отделался только муж Алианы, но и он пока находится в Туймазинской ЦРБ под присмотром врачей.

По данному факту в ГИБДД идет разбирательство.