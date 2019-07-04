Инвестиции в экономику Башкирии: миф или реальность?

Почти четыре года назад в башкирскую столицу на международные саммиты ШОС и БРИКС съехались главы 15 государств. По заверению журналистов, город на целых три дня превратился в центр мировой политики. Якобы после саммитов Уфа стала узнаваемым во всем мире брендом.

Огромные затраты на подготовку к саммитам жителям Башкирии тогда объяснили тем, что «гости уедут, объекты инфраструктуры – останутся». К тому же, предполагалось, что в республику бурной рекой потекут инвестиции. В том числе, из-за рубежа.

Всего по данным минэкономразвития Башкирии объем инвестиций в экономику республики в 2015 году составил более 317 млрд рублей, в 2016 – 355,1 млрд, в 2017 – 278,6 млрд, в 2018 – 267,9 млрд рублей. Большинство соглашений, подписанных в год саммитов, должны быть реализованы не ранее 2020 года.

«Комсомолка» решила выяснить, какие из заявленных «под шумок саммитов» инвестиционные проекты были реализованы в республике спустя почти четыре года. Ведь одно дело это заявить о желании инвестировать деньги, а другое – довести задумку до логического завершения.

В ПРИОРИТЕТЕ У ПРАВИТЕЛЬСТВА

Во время проведения в Уфе саммитов ШОС и БРИКС было заявлено, что в Башкирию намерены вкладываться сотни потенциальных инвесторов. Примерно в это же время министерство экономического развития республики стало вести перечень приоритетных инвестиционных проектов. Как нам пояснили в пресс-службе министерства, эти проекты - не просто заявление о желании вложить деньги. В перечень входят полностью проработанные задумки предпринимателей, поддержанные властями.

К саммитам ШОС и БРИКС Уфа готовилась несколько лет

Всего с 2011 года в этот перечень вошли 109 проектов, которые должны быть реализованы в разное время. Нас, прежде всего, интересуют те, чей срок подошел в 2018- 2019 годах. Мы решили пройтись по списку и условно разделить его на две части. В первую вошли те проекты, которые уже были реализованы. Во вторую, как легко догадаться – те, что так и остались на бумаге.

СКАЗАНО – СДЕЛАНО

Промышленность

Согласно перечню инвестпроектов, в Башкирии к концу 2019 году должно было появиться серийное производство вертолетных двигателей ВК-2500. Такую задачу поставили УМПО - флагману оборонной промышленности республики. Проект был реализован чуть раньше, чем предполагалось – к началу года с конвейера уже сошло 180 двигателей. Объем инвестиций составил более 3,2 млрд рублей.

На Нефтекамском заводе «НефАЗ» к концу 2019 года должны были наладить серийное производство автобусов третьего поколения. Объем инвестиций должен был составить порядка 149 млн рублей. Судя по всему, заводу удалось реализовать этот проект, хотя официальной информации об этом мы нигде не нашли. Сейчас предприятие получило заказ на поставку современных автобусов в Москву и города Татарстана. Из-за загруженности на «НефАЗе» новые автобусы, которые башкирские власти обещали закупить для Уфы, появятся на улицах города лишь к концу года.

Еще один проект, включенный в перечень – «Организация производства керамзитового гравия» на базе уже существующего керамзитного завода в Кушнаренково. На данный момент предприятие функционирует в нормальном режиме. О том, что завод запустил новую линию производства, также нигде не сообщалось.

Сельское хозяйство

Как удалось выяснить «Комсомолке», один грандиозный инвестпроект в сельском хозяйстве все же был реализован. К концу 2019 года в Зианчуринском районе республики должно было резко вырасти поголовье овец. Местное МУСХП «Маяк» закупило племенное стадо еще в прошлом году, так что этот проект можно считать реализованным. Чего не скажешь о других проектах в этой сфере.

Пожалуй, на этом примере успешной реализации инвестиционных проектов, назначенных на 2018-2019 года, кончились. Правда, до конца года осталось немного времени, вдруг инвесторы совершат прорыв. Есть и другой вариант: возможно, «Комсомолка» не знает о реализации какого-либо грандиозного проекта, намеченного на 2018 год. В таком случае предлагаем инвесторам связаться с нашей редакцией и предоставить информацию.

ОСТАЛИСЬ НА БУМАГЕ

Социальная сфера

Еще в прошлом году в деревне Шмидтово, что в Уфимском районе Башкирии, должен был появиться жилой поселок-пансионат для инвалидов. Социальный проект с объемом инвестиций в 430,3 млн рублей так и остался на бумаге.

Еще одно социальное учреждение, которое попало в Перечень приоритетных инвестпроектов – медицинский центр на улице Первомайской в Уфе. Он должен появиться до конца 2019 года в квартале, ограниченного улицами Первомайской, Кремлевской, Свободы и Черниковской. На данный момент никаких строительных работ для постройки медцентра не ведется. Если строители начнут возводить здание медучреждения прямо сейчас, возможно, они успеют возвести стены до Нового года. Но это не точно. Объем инвестиций должен был составить 190 млн рублей.

Спортивные объекты

В Октябрьском районе Уфы к концу этого года должен появиться совершенно новый «Центр поддержки хоккея и других видов массового спорта». Его стоимость оценили в 2,2 млрд рублей. Если сейчас этот объект и строится, то происходит это в режиме строжайшей секретности. А скорее всего, проект так и остался лишь намерением вложить деньги.

К концу года в Калининском районе башкирской столицы должен появиться физкультурно-оздоровительный комплекс «АКВА». Объем инвестиций в этот проект должен был составить порядка 533 млн рублей. Ряд изданий писали, что современный комплекс с бассейном, катком, просторными спортзалами и стрелковым тиром должны были сдать к 2019 году. Как вышло, что в июле мы ничего не слышали об этом комплексе, остается лишь догадываться.

Сельское хозяйство

Не стоит забывать и об откровенном провале инвестиционного проекта в сельском хозяйстве. В Благоварском районе еще в прошлом году должны были построить современный свинокомплекс на 1600 свиноматок. Из-за протестов местных жителей, не согласных жить по соседству с хлевом, республика пока не может дать налоговую льготу предприятию ООО «Благоварский СГЦ». Объем инвестиций на бумаге составил 1,6 млрд рублей.

Промышленность

Самые громкие провалы в реализации инвестиционных проектов, оказались все-таки, в промышленности. Так, например, в Салаватском районе республики так и не началось строительство цементного завода за 1,19 млрд рублей. Во многом это произошло из-за протестов местных жителей. Тогдашние власти республики, по всей видимости, посчитали, что согласовывать нужно лишь разрешение на строительство, а мнение аборигенов их волновать не должно.

Не выстрелил и пивоваренный завод в Благовещенске – он должен был быть открыт еще в прошлом году. Строительством занималась компания «Базовый элемент», объем инвестиций при заключении соглашения составил 326 млн рублей.

В Кумертау некая компания «Золотые времена Нефтегаза» должна к концу 2019 года реализовать проект «Производство нефтегазового оборудования». Объем инвестиций должен был составить более 1 млрд рублей, в городе должны были появиться 100 новых рабочих мест. На данный момент никакой информации о реализации либо провале этого проекта нет.

До Нового года еще есть время и у компании «РИМАР силикагели», которая должна была построить в Стерлитамаке завод по производству силикагеля бытового назначения. На это дело предприятие планировало инвестировать 140 млн рублей и создать 59 новых рабочих мест.