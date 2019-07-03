2019-07-03T13:41:58+03:00
Звезды

Команда из Санкт-Петербурга поставила в Уфе малоизвестную пьесу Максима Горького о вырождении семьи

Драма «Зыковы» пополнит репертуар Русского драматического театра в новом сезоне
Мила КИЯН
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Отца, ставшего соперником собственного сына, сыграл народный артист Башкирии Александр Федеряев. В роли сына - Иван Овчинников.Отца, ставшего соперником собственного сына, сыграл народный артист Башкирии Александр Федеряев. В роли сына - Иван Овчинников.Фото: Мила КИЯН
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Под занавес сезона в башкирской столице прошли премьерные показы драмы «Зыковы», к которой режиссеры обращаются не слишком часто. Она стала третьей пьесой пролетарского классика Максима Горького, поставленной на сцене Русского государственного драматического театра Уфы. До нее в репертуаре театра были только «Дачники» и «Последние», а новый сезон пополнится малоизвестной пьесой о вырождении богатой купеческой семьи, которую представил молодой режиссер Денис Хуснияров из Санкт-Петербурга.

- Я взял эту пьесу потому, что ее не часто ставят. Мне кажется, что в ней есть очень хорошая кровеносная система взаимоотношений в семье. Тема разрушения семьи, когда ломаются все координаты взаимодействий между близкими людьми - это всегда вызывает какую-то вибрацию внутри меня. Это одна из важнейших тем - она актуальна абсолютно в любое время, - рассказал режиссер-постановщик журналистам до премьеры. - Есть достаточно внятные пьесы Горького, например, «На дне», «Васса Железнова», а есть более сложные, двусмысленные – «Дачники», «Дети солнца». Думаю, «Зыковы» тоже относятся к сложным. Поэтому, собственно, я их и выбрал.

Необычные декорации спектакля - около сорока огромных деревьев, шесть из которых - настоящие. Фото: Мила КИЯН

Необычные декорации спектакля - около сорока огромных деревьев, шесть из которых - настоящие.Фото: Мила КИЯН

В центре повествования новинки драма одной семьи - богатого лесопромышленника Антипы Зыкова (народный артист республики Александр Федеряев), который стал соперником единственного сына - Михаила (Иван Овчинников), собирающегося жениться на воспитанице православного монастыря Павле (Дарья Филиппова). Зыков-старший решил, что он сам возьмет в жены молодую девушку, которая годится ему в дочери. Свой безнравственный поступок герой оправдывает в собственных глазах тем, что его сын - пьющий бездельник - сделает хорошую девушку несчастной.

- Главный герой Антипа - отец семейства, теряет силу, авторитарность, контроль над ситуацией, когда в доме появляется человек, в которого он влюбляется. Все начинает рушится - и это невероятно интересно исследовать, - говорит Денис Хуснияров, который впервые поставил спектакль на уфимской сцене.

В Санкт-Петербурге Денис Хуснияров является главным режиссером камерной сцены Драматического театра на Васильевском, а также главным режиссером Русского драматического театра «Мастеровые» в Набережных Челнах. В спектакле заняты ведущие артисты театра - народная артистка Башкирии Ольга Лопухова, Николай Рихтер, Тимур Гарипов, Олег Сальцын, Софья Венедиктова. Первые допремьерные показы прошли с аншлагами и вызвали большой интерес публики. Кроме превосходной игры актеров зрители отметили очень необычные декорации - действие драмы разворачивается на фоне огромных стволов деревьев, занимающих все пространство сцены - всего их около сорока и шесть из них - настоящие. В финале вся эта массивная конструкция со страшным грохотом обрушится на сцену, символизируя полное крушение всех надежд героев обрести личное счастье.

Главную женскую роль в уфимской постановке играет молодая актриса Дарья Филиппова. Фото: Мила КИЯН

Главную женскую роль в уфимской постановке играет молодая актриса Дарья Филиппова.Фото: Мила КИЯН

В качестве художника-постановщика над спектаклем работал известный питерский художник Александр Мохов, на счету которого постановки во многих российских театрах, а также театрах других стран - Латвии, Литвы, Эстонии и Южной Кореи. Остальная команда тоже из Питера: композитор Виталий Истомин, написавший оригинальную музыку к спектаклю, художник по свету Игорь Истомин, номинант «Золотой маски» и лауреат национальной премии «Арлекин», оформлявший спектакли во многих известных театрах страны, таких, как Театр имени Ленсовета, Александринский театр, Большой драматический театр, «Современник», художник по костюмам Мария Лукка. Официальная премьера спектакля состоится только осенью - постановка очень сложная в техническом плане и в театре решили, что она еще требует некоторой доработки. Тем не менее, первые зрители спектакль приняли очень хорошо - крики «браво» раздавались на обоих спектаклях, а на финальных поклонах весь зал благодарил артистов стоят. Некоторые зрители были настолько впечатлены, что выразили желание еще раз увидеть постановку. Сейчас театральные кассы закрылись, но приобрести билеты скоро можно будет на сайте Русской драмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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