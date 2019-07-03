«Лежит грязный в реанимации»: в Башкирии спасают жизнь 8-летнему мальчику, которого переехал грузовик

Стало известно о состоянии 8-летнего мальчика из Сибая, которого переехал ассенизатор 1 июня – оно оценивается как тяжелое. За жизнь Нургиза Галиянова, ученика второго класса школы №14, сейчас борются врачи в Сибайской центральной районной больнице. Как ранее сообщала «Комсомолка», на помощь ребенку в город приехали врачи санавиации. Из Уфы прибыл врач-травматолог, хирург и врач анестезиолог-реаниматолог. Медики ввели его в медикаментозную кому. Сутками у палаты пострадавшего школьника дежурят его родственники.

Его тетя поделилась подробностями того страшного в жизни семьи дня. По ее словам, 1 июля Нургиз поехал кататься на велосипеде. ЧП произошло ближе к вечеру на перекрестке улиц Пионерской и Матросова, когда он уже собирался домой. Мальчик переходил дорогу с велосипедом по пешеходному переходу. Внезапно на школьника наехал ассенизатор, который двигался по встречной полосе. Второклассника в результате наезда госпитализировали с множеством тяжелых травм, в числе которых открытые переломы и рваные раны.

ВОДИТЕЛЬ ДАЖЕ НЕ ИЗВИНИЛСЯ

Мужчина, управлявший спецтехникой, не имел водительского удостоверения – он лишился его в 2017 году на 19 месяцев. Более того, 49-летний мужчина находился в нетрезвом состоянии. Документов на машину у него не было. Суд отправил водителя за решетку на 15 суток. В отношении него заведено уголовное дело по статье.

Первыми на помощь к Нургизу прибежали дорожные полицейские. Машина, в которой они сидели, была припаркована недалеко от места аварии. ДТП они увидели в зеркала заднего вида и немедленно бросились на помощь.

- Они прибежали к нему, вызвали скорую помощь. Врачи, к счастью, быстро приехали, буквально за две минуты, - говорит родственница.

«Закрытый перелом левой ключицы, открытый перелом правой голени, открытый перелом нижней челюсти» - такие предварительные травмы выписали врачи скорой помощи. Из-за большого их количества малыша пришлось ввести в кому, самостоятельно он не дышит, только через ИВЛ.

- Все в руках врачей. С ними, конечно, очень сложно общаться – на вопросы не отвечают, ничего матери не говорят, - продолжает женщина. – Мать впервые сегодня впустили в реанимацию. Она говорит, что Нургизу даже лицо не протерли – такое же грязное, в крови и пыли дорожной. Она вышла в шоковом состоянии. Нам сказали привезти подгузники, пеленки, простыни салфетки – но сами ничего даже не использовали.

Родственница рассказала, что виновник аварии перед семьей даже не извинился, не предложил своей помощи. К счастью, родственники отыскали видео момента, которое помогло поставить все точки над «и». Сам водитель объяснил дорожным полицейским, что не заметил переходящего дорогу ребенка из-за высокого капота.

НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ НАЕЗДА НА РЕБЕНКА

Это уже не первый наезд на ребенка на велосипеде в Башкирии. 28 мая в Уфе на перекрестке улицы Бессонова-проспект Октября женщина за рулем Nissan X-Trail сбила 10-летнего мальчика. Он переезжал пешеходный переход на двухколесном транспорте на зеленый свет. По предварительным данным, он оказался в мертвой зоне видимости водителя.

К сожалению, мальчик получил несовместимые с жизнью травмы, его жизнь оборвалась прямо на месте аварии – машина проехала прямо по его голове. Динислам учился в одном из башкирских лицеев города, рос в семье музыкантов-кураистов.

Динисламу было всего 10 лет

Сейчас на место ЧП уфимцы приносят детские игрушки и цветы. Отметим, что женщина, сбившая Динислама, только-только начала водить – на заднем стекле у нее висел знак начинающего водителя. После этого резонансного ДТП сотрудники ГИБДД провели рейд и штрафовали велосипедистов за то, что те не слезают со своего транспорта при пересечении улицы.