В ЖК «Уфимский Кремль» сдан уже 7 дом!

Как сообщает bashinform.ru, на этой неделе в жилом комплексе «Уфимский Кремль» сдан уже 7 дом! И в самое ближайшее время 579 семей получат ключи от своих новых квартир.

Тимур Гадеев, генеральный директор строительной компании «Первый Трест»: Мы приложили все усилия, чтобы сдать дом не просто в срок, а раньше, для того чтобы наши будущие жильцы смогли начать ремонт в самое удобное для этого время – этим летом и переехать в свои новые квартиры, как можно быстрее.

Важно отметить, что из 579 дольщиков 115 получают ключи в срок, а 464 на 6 месяцев раньше!

Для комфорта на территории комплекса, на сегодняшний день, ведутся работы по проектированию уникального благоустройства, которое по достоинству оценят жильцы «Уфимского Кремля». Проектом предусмотрены современные игровые площадки от мировых производителей. Создаётся уютная прилегающая территория, ландшафтный дизайн которой будет радовать жильцов каждый день. Для этих целей ГК «Первый Трест» работает совместно с одним из ведущих бюро нашей страны «Народный архитектор».

Адель Сайфуллина, директор по продажам ГК «Первый Трест»: Мы каждый день слышим от наших клиентов о том насколько красивым получился 22 литер и считаем, что на сегодняшний день он входит в ТОП самых красивых домов Уфы. Уникальные фасады, визуальная эстетика, высокое качество материалов, сё это уже высоко оценили наши дольщики.

Передача ключей начинается уже на следующей неделе и ГК «Первый Трест» приглашает всех дольщиков на вручение.

Проектная декларация на сайте: https://1trest.ru

На правах рекламы