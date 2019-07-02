«Не могла поверить, что это происходит со мной»: смертельно больная уфимка исполнила свою последнюю мечту

45-летняя уфимка, которая борется с раком шейки матки, исполнила свою заветную мечту. Регина Шамаева покаталась на мотоцикле – об этом она мечтала с самого детства. Но счастливый случай подвернулся лишь тогда, когда она узнала о своем смертельном заболевании.

Героем, который исполнил желание мечтательницы, оказался брутальный Дмитрий на «Харлее Дэвидсоне». Рыцарь на железном коне заехал за Региной домой и почти два часа катался с ней по ночному городу – все прошло так, как представляла в своей голове женщина. Экстремальное катание, конечно же, сопровождалось смехом и душевными разговорами, нашлось место и для чашечки кофе – то, что нужно после таких катаний. В завершении встречи с байкером Регина сделала памятную фотографию и выложила ее в социальные сети, где поблагодарила мужчину.

- Когда сидела на заднем сидении, не могла поверить, что это все происходит со мной! – делится своими эмоциями Регина. – Мне очень понравилось, это то, чего я ожидала. Еще и на «Харлее»! Хочу поблагодарить всех неравнодушных, которые откликнусь на мой клич.

По секрету Регина рассказала «Комсомолке», что теперь в ее списке желаний появился еще один пункт – прыгнуть с парашютом. Правда, на этот шаг окончательно она еще не решилась. Уфимка хочет дожить отведенное ей время на все сто.

Напомним, что о своей мечте покататься на байке она написала в социальных сетях:

«Ребята, я постепенно умираю, онкология. Есть мечта, ещё с подросткового времени – прокатиться по ночной Уфе на байке. Я понимаю, что сейчас многие ухмыльнуться. Просто это мое последнее желание».

На ее трогательный пост отозвались несколько десятков уфимских мотоциклистов. Женщина сама не ожидала, что ее мечта может исполниться, да еще и так быстро.