Радий Хабиров попросил уволить главу района Уфы из-за строительного мусора

Очередное оперативное совещание в правительстве Башкирии вновь завершилось разгромом чиновников. Радий Хабиров заслушал несколько докладов от профильных министров и их заместителей по самым важным вопросам, например, по замене на детских площадках железных качелей на «безопасные» и ремонту подъездов в многоэтажках. С тех пор как власти республики приняли решение массово ремонтировать парадные, прошло уже четыре месяца – пришло время собирать камни.

СДАЛИ ТОЛЬКО ПОЛОВИНУ

С докладом о ремонте в подъездах, которые проводил Региональный оператор, выступил вице-премьер Борис Беляев. Он совсем недавно стал куратором сферы ЖКХ в региональном правительстве, заменив на посту Михаила Киреева.

Во время доклада Беляева выяснилось, что сроки ремонта были сорваны, а количество отремонтированных подъездов составило менее половины от запланированного.

- У вас 1123 должно быть, а по факту сделали половину! У руководителя Регионального оператора семь замов. Вы мне представьте доклад, зачем они там нужны, разгоните их! – негодовал Хабиров.

Досталось на орехи и Региональному оператору, который собирает с жителей Башкирии взносы на капитальный ремонт в многоквартирных домах. Хабиров потребовал навести в организации кадровый порядок – его категорически не устроило, что в организации слишком много заместителей директора. К вопросу он попросил подключиться руководителя своей администрации Александра Сидякина. Кроме того, глава региона отметил, что ему постоянно жалуются на качество ремонта. И это при том, что только в качестве аванса организация получила 300 млн рублей.

- У нас что, в этом Региональном операторе или в министерстве ЖКХ импотенция что ли? – заявил Хабиров. – Кто конкретно распорядился выделить эти 300 миллионов аванса на эти работы? Столько за такую работу не платят! Чтобы сегодня же я знал, кто это был.

Сразу после оперативного совещания в башкирском правительстве стало известно, что руководитель Регионального оператора Ринат Даминов внезапно уволился по собственному желанию. На эту должность он был назначен в ноябре прошлого года.

КРУГОМ БАРДАК И МУСОР

На том же совещании Радий Хабиров решил вновь поиграть в строгого начальника и отчитал мэра Уфы Ульфата Мустафина за одного из его подчиненных. Если верить словам Хабирова, глава администрации Октябрьского района был не просто отправлен в отставку, но и буквально «отлучен» от государственной службы.

- На днях я прогулялся по району и то, что увидел, мягко говоря, меня шокировало. Например, в парке Кашкадан мы принимаем гостей, хвастаемся его благоустройством. А зайди в соседние дворы, что там происходит? Это же ужас! – завелся Хабиров.

Он остался недоволен работой районных властей из-за плохой работы по благоустройству. Кучи строительного мусора, неубранные дворы и другие проблемы по уборке территорий – вот лишь малая часть того, из-за чего глава администрации Роберт Ахунов лишился своего поста. Во время оперативного совещания он вызвал по селектору мэра Уфы и устроил ему разнос.

- Ульфат Мансурович, я с этим человеком больше работать не буду. Вы как хотите, а я не буду. Я бы на вашем месте собрал подчиненных, свою команду мечты, посадил в автобус и увез в Учалы. Чтобы посмотрели, как там работают и как убирают, - негодовал Хабиров. – Почему там могут, а здесь – нет? Я вам даю срок месяц, чтобы все убрали! Поскольку я не работаю напрямую с руководителем администраций районов, даю поручение – в правительственных учреждениях ему делать нечего! – подытожил Хабиров.