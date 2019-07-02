В Башкирии появится особая экономическая зона

В минувший понедельник врио главы Башкирии Радий Хабиров прибыл в Москву на встречу с премьером российского правительства Дмитрием Медведевым. В ходе официальной встречи обсуждался ряд вопросов, в том числе касающиеся социально-экономических показателей региона за полугодие.

Во время беседы Радий Хабиров озвучил ряд текущих экономических показателей: индекс промышленного производства, привлечение инвестиций и объемы ввода жилья.

- В частности, индекс промышленного производства 103,5 процента. Впервые за последние три года у нас появилось положительное движение по привлечению инвестиций, 104,3 процента. Неплохие показатели по объёму стройки, у нас жилищное строительство на треть выросло, - подчеркнул врио главы Башкирии.

Также Радий Хабиров заявил о планах создать в Башкирии особую экономическую зону. Власти республики уже заручились поддержкой профильного федерального министерства.

- У нас, в такой большой республике, до сих пор нет ни одной особой экономической зоны. И мы вышли с такой инициативой. Министерство экономического развития нас поддержало. Мы сейчас готовим уже окончательный пакет документов, - заявил Хабиров.

Премьер-министр российского правительства поддержал инициативу властей Башкирии, хотя и попросил руководителя республики пояснить, где будет находиться особая экономическая зона и что там будет.

- Это середина республики – Ишимбай. Это на стыке трёх городов и общее население около полумиллиона. Это промышленный и газохимический центр России. «Газпром нефтехим Салават» как раз там расположен. И формирование особой экономической зоны, а в дальнейшем индустриального парка, конечно, даст жизнь этому региону, - пояснил врио главы Башкирии.

-Я не вижу оснований эту инициативу не поддержать. Так что готовьте предложения окончательные, - заявил Дмитрий Медведев.