«Ее зомбировали!»: жительница Башкирии переживает, что ее дочь и внучка попали в секту

«Помогите, моя дочь в беде, я переживаю, что она связалась с какой-то сектой, и ее там зомбировали», - с такой пугающей новостью обратилась в редакцию «КП-Уфа» жительница Нефтекамска Ирина Добрынина (здесь и далее все имена изменены – ред.). Обливаясь слезами, женщина рассказала, что ее единственная и ненаглядная дочь стала себя очень странно вести: отдалилась от родителей, стала замкнутой и скрытной, а главное – запрещает им видеться с шестилетней внучкой, в которой престарелые супруги души не чают. Что же происходит – действительно ли с молодой женщиной и ее ребенком творится неладное, или это излишняя родительская мнительность, разбиралась «КП-Уфа».

«ТО ПЛАЧЕТ, ТО СМЕЕТСЯ, ТО КРИЧИТ»

Как рассказала Ирина Добрынина, ее 34-летняя дочь Арина несколько лет назад переехала из Нефтекамска в Уфу. Молодая женщина всегда была доброй и открытой, прекрасно ладила со своими родителями, вот только с личной жизнью никак не складывалось. Первый брак распался очень быстро, во втором браке родилась дочь Элина, но вскоре между супругами начался разлад.

- Они часто ссорились, скандалили. Потом начался развод, потому что Ариша обвинила мужа в приставании к родной дочери. Конечно, никаких доказательств этому не нашлось, но нервы они друг другу потрепали. И вот маленькая девочка все это время жила в атмосфере ругани и скандалов. Когда мы ее забрали на время к себе, она долгое время всего пугалась и даже страдала энурезом. И только вот ее психика восстановилась, как тут опять такое… - переживает Ирина.

Чтобы начать жизнь заново, Арина купила в Уфе однокомнатную квартиру. Родители уверяют, что сами сделали добротный ремонт и купили всю необходимую технику. Все было прекрасно: дочь часто гостила в Нефтекамске, привозила на выходные и каникулы внучку, приглашала семью к себе в гости на праздники. Но уже с января прошлого года родные стали замечать тревожные изменения в поведении дочери.

- Ариша стала странно себя вести: то кричит, то плачет, то смеется. В августе и вовсе какая-то агрессивная стала, а уже в этом году мы начали замечать, что из дома стали пропадать деньги и золотые украшения, - рассказывает Ирина.

Женщина признается, что нужды в деньгах точно не испытывала: Арина наконец устроилась на хорошую должность в крупной научно-исследовательской компании, получала приличную зарплату, а муж регулярно отчислял внушительные алименты на ребенка. Да и родители готовы были в любой момент прийти на помощь и помочь деньгами.

- Дочь требовала от нас продать наш загородный дом и закрыть ей ипотеку, требовала купить новую машину, хотя мы уже дарили ей автомобиль на 25 лет, но она продала его, - рассказывает Ирина. – А недавно вообще произошло неприятное: мы решили под старость купить квартиру в Нефтекамске, чтобы перебраться из пригорода. Денег не хватило, поэтому мы попросили Арину взять ипотеку, а мы бы ее выплачивали. Поначалу все было нормально, а теперь она через суд пытается у нас эту квартиру отобрать, кричит, что это ее квартира, чтобы мы выметались оттуда, сменила замки. По документам она хозяйка, вот так вот отплатила за нашу доброту.

«ВИДЕЛИ, КАК РЕБЕНКА ПОИЛИ СТРАННОЙ ЗЕЛЕНОЙ ЖИДКОСТЬЮ»

Но больше всего родители переживают за маленькую внучку, которая рассказывает пугающие вещи. По словам девочки, мама часто оставляет ее одну дома, запрещает праздновать Новый год и день рождения, выбрасывает любимые игрушки и таскает с собой на странные собрания в подозрительные места.

- Внучку не выпускают на улицу, запирают одну дома или напротив приводят больной в детский сад. Ребенок тоже становится зомбированным. Сначала девочка переживала, плакала, что хочет жить у бабушки с дедушкой, которые ее нянчили и баловали с первых дней. Сейчас ребенка полностью перекроили. Мы сами видели, как девочку поят какой-то странной зеленой жидкостью. И вряд ли это была газировка или травяной чай, - вздыхает Ирина. - Однажды Арина на неделю уезжала в командировку, а девочку оставила у подруги. Потом Элина плакала, что была очень голодной, даже хотела кастрюлю ночью съесть. Не кормили, давали только какие-то цветные порошки. А однажды у девочки заболел живот, и она рассказывала потом, как странный дядя брал у нее и ее подруги кровь. А сейчас Элиночка даже ничего не рассказывает, потому что ей мама запрещает говорить с нами. Сердце от страха заходится, что малышка скрывать может!

Супруги Добрынины подозревают, что их дочь попала под влияние секты. По их словам, Арина, которая испытывала серьезные психологические проблемы из-за неудачного брака, вступила в известное сообщество нумерологов, в котором коучи обещают за деньги (от 4500 до 7500 рублей в неделю) наладить жизнь. Якобы именно там ее «зомбировали», лишив собственной воли и радости к жизни.

- Мы ни разу не ссорились, были хорошей дружной семьей. Арина всегда была хорошей девочкой - домашней, скромной, ласковой, сейчас совсем не узнать. Она попала под чье-то влияние, стала совсем безвольная, - плачет Ирина.

Как утверждают Добрынины, в надежде помочь дочери и внучке, они не раз обращались с заявлением в органы опеки, отдел полиции по делам несовершеннолетних, в прокуратуру и даже отправляли обращение на имя детского омбудсмена в Башкирии, но в ответ получали одни отписки.

Малышка иногда появляется в садике, закутанная в одежду с длинными рукавами. Фото предоставлено героиней публикации

- Дело в том, что Арина работает в престижной компании, и у нее блестящая характеристика с места работы. Поэтому все проверяющие уверены: если на работу приходит в адекватном состоянии, не прогуливает, значит, точно ничем запрещенным не увлекается. Но это не так. Я уверена, что Арина всех запутала и обманула, - убеждена Ирина Добрынина. – Если верить всем отпискам, наша внучка здорова и ни в чем не нуждается, тогда почему она часто пропускает садик без уважительных причин? Почему в жару она одета в толстые шерстяные колготки и кофты с длинным рукавом? Может, потому что у нее там синяки? Раньше воспитатели всегда с нами были приветливы, позволяли забирать внучку, а сейчас нас даже на порог пускать не хотят и отказываются показывать нам Элиночку.

«МОЯ КЛИЕНТКА – ОТВЕТСТВЕННАЯ МАТЬ, ГОТОВАЯ НА ВСЕ РАДИ ДОЧЕРИ»

Ирина Добрынина переживает, что ее дочь не идет на контакт, потому что все попытки родителей сблизиться воспринимает в штыки. Молодая женщина уверена: родные пытаются отобрать у нее ребенка, хотя сами Добрынины наотрез отказываются от подобных намерений.

- Арина всем рассказывает, что мы совсем помешались на старости лет, хотим отобрать у нее дочь, а все ей верят и поддерживают. Мы не просим стать опекунами, просто хотим общаться с внучкой и видеть ее счастливой. Чтобы девочка не попала в беду, ее никто не обидел, - вздыхает Ирина. – Сейчас мы хотим хотя бы через суд определить порядок общения с внучкой, хотя переживаем, что снова получим отказ.

Конечно, мы не могли не выслушать мнение второй стороны, поэтому разыскали Арину, что узнать – что она думает об этой ситуации. К сожалению, молодая женщина наотрез отказалась разговаривать с журналистами, заявив, что все общение только через ее представителя – юриста.

- Мы подали иск о признании матери Арины недееспособной. Первый раз за все годы своей юридической практики я сталкиваюсь с такой сложной и запущенной ситуацией, что мать так себя ведет в отношении своей дочери и внучки. Нормальные люди так не поступают, возможно, у нее проблемы с психикой. Бабушка каждый божий день приходит в детский сад, воспитатели уже обо всей этой ситуации знают, в органах опеки и полиции тоже знают. Есть психиатрическая экспертиза. Она на свою родную дочь успела везде жалобы написать: и в прокуратуру, и в суд, а сейчас еще иск подали. У них есть квартира в Нефтекамске, которую Арина купила, хотели эту квартиру у нее отсудить. Просто Ирина очень властная женщина, хочет сама командовать и распоряжаться жизнями дочери и внучки. У нас есть даже распечатки смс, где родная мать требует от своей дочери деньги. Поверьте, с ребенком все в порядке – девочка здорова, одета, накормлена, посещает все кружки. Семью проверяли органы опеки, все подтверждают, что все в порядке. Моя клиентка очень ответственная мать, готовая на все ради своей дочери, - поведал «КП-Уфа» юридический представитель Арины Добрыниной.

Сейчас Арина не разрешает родителям видеться с внучкой. Фото предоставлено героиней публикации

- Ребенок посещает детский сад, а также кружок художественной гимнастики и класс скрипки в музыкальной школе. По месту жительства и месту работы мать характеризуется положительно. Отец ребенка помогает в воспитании и обучении ребенка, помогает и материально. Бывшую супругу он никогда в состоянии алкогольного и наркотического опьянения не видел, каких-либо претензий по воспитанию дочери к бывшей жене не имеет, - говорится в отчете по проверке семьи ПДН. – Имеются заключение врача-психиатра и наркологическая экспертиза, согласно которым признаков психического заболевания или употребления наркотических веществ не установлено. В возбуждении уголовного дела отказать.

Точку в этой запутанной истории теперь поставит суд. Точнее суды: первый должен определить порядок общения бабушки и дедушки со внучкой, а второй – признание Ирины Добрыниной недееспособной. «Комсомольская правда-Уфа» следит за развитием событий.