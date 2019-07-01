2019-07-01T16:09:55+03:00
Общество

12-летнюю девочка убежала из дома и перепугала всю Уфу

К счастью, сейчас ребенок находится дома с родителями
Павел КРАЙНОВ
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Почти двое суток в Уфе продолжались поиски 12-летней Алины К. (имя изменено. – прим. ред.). Девочка ушла из дома днем, 28 июня, и бесследно пропала. На следующий день ребенка уже искали полицейские, волонтеры и неравнодушные жители башкирской столицы. Что пережили за это время родители Алины, сложно даже представить.

В день пропажи девочка повздорила с мамой и убежала, громко хлопнув дверью. По словам родных, характер у ребенка сложный, вот и ругаются они время от времени.

- Где-то в 15:50 мы с ней поскандалили, и она убежала из дома. Я даже ничего сказать не успела ей. Один раз так в мае сбегала, но нашлась дома у тети, - рассказывала в беседе с «Комсомолкой» мама Алины.

Как только стало известно, что у родственников дочери нет, родители написали заявление в полицию. К поискам пропавшего ребенка незамедлительно подключились волонтеры двух крупнейших поисковых отрядов республики – «Лиза Алерт. Башкортостан» и «Поиск пропавших детей – Уфа».

Пока полицейские и добровольцы обыскивали дворы и прочесывали леса в районе Айской, сотрудники следкома составляли психологический портрет ребенка. Они опросили директора школы, в которой учится ребенок, и связались с ее классным руководителем.

Свою лепту в поиски ребенка внесли и простые горожане. На мобильный телефон мамы, то и дело поступали звонки от неравнодушных уфимцев. Они утверждали, будто видели Алину или похожую на нее девочку в разных местах.

- Позвонили, сказали, что видели ее на Кирова, 97, мы сразу туда побежали — никого нет. Потом поступил звонок, что она на железнодорожном вокзале, но и там ее не оказалось. По камерам посмотрели — даже не видно, как заходит туда. Одни сказали, что видели в «Меге», но и там не нашли ее, - рассказывала мама корреспонденту «Комсомолки».

К счастью, поздно вечером, 29 июня, Алина сама вернулась домой. Все участники поисков смогли вздохнуть с облегчением. Сейчас девочка дома с мамой, ее жизни ничто не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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