2019-07-01T16:06:33+03:00
Политика

В Башкирии депутаты ужесточили закон о проведении митингов

Поправки приняты в уже действующий закон
Павел КРАЙНОВ
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Список мест, где можно мирно собираться резко сократилсяСписок мест, где можно мирно собираться резко сократилсяФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Власти Башкирии решили ужесточить правила проведения митингов, шествий и демонстраций. Накануне депутаты Госсобрания-Курултая приняли поправки к действующему закону. 28 июня документ за подписью врио главы Башкирии Радия Хабирова был опубликован на официальном портале правовой информации. Через 10 дней после публикации он вступит в силу.

Согласно новым поправкам, теперь организовать митинг в республике станет сложнее. Закон существенно ограничивает места, где граждане могут собраться мирно и без оружия. Под запрет попали аллеи, парки и скверы – как те места, где раньше и собирались жители республики.

По новому закону теперь нельзя митинговать и на частной территории без согласия собственника. Под запрет попали территории санаториев, спортивных и физкультурных организаций, детские оздоровительные лагеря и дома отдыха. Теперь жителям республики фактически запрещено митинговать на стадионах и даже на закрытых территориях учреждений минздрава.

Также депутаты башкирского парламента приняли решение запретить митинги на территории научных учреждений. В этот список могут войти вузы и научно-исследовательские институты, а также территории Уфимского научного центра РАН и Академии наук Башкирии.

Еще одно нововведение в правилах проведения митингов и шествий – запрет собираться в «не приспособленных для этих целей территориях». Самое интересное, что список таких мест будет определять правительство Башкирии.

Пленарное заседание Госсобрания-Курултая Башкирии, где был принят этот закон, было завершающим в весеннюю сессию. Теперь депутаты башкирского парламента соберутся только осенью, после выборов главы республики.

Напомним, выборы главы региона пройдут в Единый день голосования, 8 сентября. На сегодняшний день Центризбирком республики зарегистрировал 11 участников предвыборной гонки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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