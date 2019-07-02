2019-07-02T09:15:54+03:00
Общество

«Жаловался на кашель и слабость»: маленький мальчик из Башкирии борется со страшной болезнью

Его отец ни на минуту не отходит от сына, заботясь о ребенке в одиночку
Яна БАЗЕКИНА
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Владислав очень хочет поправиться, чтобы осенью снова пойти в школуВладислав очень хочет поправиться, чтобы осенью снова пойти в школу
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Владислав Лапека из Белебея недавно окончил второй класс и с нетерпением ждет начала нового учебного года, чтобы вновь встретиться со своими школьными друзьями. Но сейчас девятилетний мальчик лежит в окружении унылых больничных стен, опутанный сетью капельниц, с ужасом ожидая очередного укола или анализа. У Владислава острый миелобластный лейкоз, рак крови, но мальчик верит, что скоро обязательно поправится и вернется домой. Рядом с Владиком находится единственный близкий человек – его отец, ведь мама давно ушла из семьи и не принимает участия в жизни сына.

Мальчик уже прошел три курса "химии" и надеется скоро отправиться домой

Мальчик уже прошел три курса "химии" и надеется скоро отправиться домой

«ПРОПАЛ АППЕТИТ, А НА ТЕЛЕ ПОЯВИЛИСЬ СТРАННЫЕ СИНЯКИ»

Как говорит отец Владика Иван Лапека, впервые сын стал почувствовал себя неважно в начале марта этого года. Мальчик тогда жил и учился в школе-интернате, и педагоги первыми забили тревогу, заметив, что ребенок стал апатичным и сонливым, жаловался на плохое самочувствие, отсутствие аппетита и боли в ногах.

- Кашель у сына не проходил, вялый стал, температура часто поднималась без причины, синяки на теле появлялись, хотя ребенок не падал и не ударялся, - рассказывает Иван. Конечно, мы сразу обратились в больницу, сына госпитализировали. А через неделю мне на работу позвонил врач – приезжайте срочно. Я приехал, а мне с порога: «У вашего сына лейкоз, нужно срочно ехать в Уфу на лечение». У меня тогда в глазах потемнело, не помню, как в себя пришел…

12 марта Владик вместе с отцом отправился в Уфу. В РДКБ мальчику еще раз сделали пункцию костного мозга, и отправили результаты в Москву и Екатеринбург для подтверждения диагноза. К сожалению, ошибки не было, и поэтому врачи приняли решение срочно начать химиотерапию.

- Сейчас сын прошел уже три курса «химии», - говорит Иван. – Лечение Владик переносит неплохо, а главное, «химия» убивает раковые клетки! Врачи отмечают положительную динамику, и, если все будет хорошо, после четвертого блока химиотерапии, Владик выйдет в ремиссию и сможет поехать домой. Потом уже просто будем приезжать на обследование, очень хочется верить, что мы преодолеем этот кошмар. Сын очень ждет, когда снова сможет посещать секцию бокса и заниматься рисованием, а в этом у него есть настоящий талант.

И хотя основное лечение Владислав получает в Уфе бесплатно, мальчику требуются некоторые поддерживающие препараты, а также специальное питание, свежие овощи, фрукты и соки, чтобы поддержать истощенный организм и поднять показатели крови. Вот только у семьи, где еще воспитываются двое несовершеннолетних детей, даже таких небольших денег нет. Сам Иван долго не решался попросить помощи у посторонних людей, поэтому ему на помощь пришли неравнодушные знакомые и соседи.

Если и вы хотите помочь мальчику, то можете внести посильный вклад на карту Сбербанка 2202202046447680 (получатель Мария Константиновна Л., мачеха Владислава).

ИСТОЧНИК KP.RU

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