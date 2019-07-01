«Моя мечта – покататься на байке по ночному городу»: смертельно больная уфимка рассказала о своем последнем желании

«Ребята, я постепенно умираю, онкология. Есть мечта, ещё с подросткового времени – прокатиться по ночной Уфе на байке. Я понимаю, что сейчас многие ухмыльнуться. Просто это мое последнее желание» - такой пост появился на днях в социальных сетях. Его написала 45-летняя Регина Шамаева, которая ровно год назад узнала о своем онкологическом заболевании.

«Комсомолка» связалась с женщиной, и она рассказала, что с жалобами на боли и плохое самочувствие обратилась к врачу, сдала соответствующие анализы, прошла обследования. Как гром среди ясного неба – она услышала, что у нее рак шейки матки третьей стадии. С тех пор ее жизнь изменилась на «до» и «после». Регина лечится в уфимском онкологическом центре и надеется, что кто-то поможет осуществить ее заветную мечту.

- Диагноз определился только на третьей стадии, я запустила себя. Из-за работы у меня не было времени заняться собой. Но я благодарна каждому дню, который я проживаю, и своему врачу. Я просто молюсь на этого человека, - говорит Регина. – Что касается моей мечты, мотоциклы мне нравились с детства, помню, как будучи подростком на них заглядывалась. Очень хочу прокатиться на байке по ночной Уфе, но очень стесняюсь. Это единственное, что мне сейчас нужно. Лечение я получаю, деньги на него есть.

Регина была приятно удивлена, что на ее трогательный пост откликнулись столько людей – байкеры стали писать один за другим, предлагая вместе поколесить по ночной Уфе. С выбором пилота Регина пока не определилась, но она уверена, что теперь ее мечта точно сбудется.