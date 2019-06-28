Ждать не надо, звоните сразу: волонтеры Башкирии рассказали, как проходят поиски пропавших людей

На днях в уютный пресс-центр «Комсомольской правды – Уфа» пришли в гости волонтеры поисковых отрядов, чье призвание – разыскивать без вести пропавших людей. В беседе с корреспондентами принимали участие основатели добровольческого поисково-спасательного отряда «Отклик - Стерлитамак» Юрий Орда и его супруга Оксана, а также руководитель РОО «Поиск детей – Уфа» Павел Нестеров и его соратница Анастасия Шутова. Они постарались ответить на самые важные вопросы и развеять мифы о поисках бесследно исчезнувших людей.

В особенности, это касается детей. Сейчас лето – пора школьных каникул, темнеет поздно и в это время дети могут заиграться допоздна на улице или даже заблудиться где-нибудь вдали от дома. Мы попросили волонтеров подробно рассказать родителям, что нужно делать и как себя вести, если ваш ребенок не появился дома вовремя.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРОПАЛ РЕБЕНОК

- Хотелось бы отметить, что здесь все зависит от каждого отдельного случая. Первым делом, естественно, нужно сразу заявить в полицию. Лучше звонить через 112 – это единая диспетчерская служба. Туда можно дозвониться всегда, даже если на счету нет денег. Во-вторых, не лишним будет обращение к нам, или в стерлитамакский «Отклик», - говорит руководитель поискового отряда «Поиск детей – Уфа».

По его словам, во время поисков пропавшего ребенка родственникам нужно тесно взаимодействовать с полицейскими и волонтерами. Например, постараться предоставить им всю возможную информацию о пропавшем.

- Если у вас пропал ребенок или взрослый родственник, первое, что нужно сделать – обзвонить всех его знакомых или родителей друзей ребенка. – дополняет основатель поискового отряда «Отклик» Юрий Орда. - Если пропавший в школе учится, то не лишним будет позвонить классному руководителю. После этого нужно обратиться в полицию. При этом не обязательно никуда ехать, чтобы подать заявление о пропаже – вы можете потребовать чтобы сотрудники МВД сами приехали к вам.

Анастасия Шутова рассказывает, как помогает координировать действия волонтеров на местностиФото: Рустем АХУНОВ

Как отмечает Юрий, покидать жилище нельзя – ребенок может вернуться домой в любой момент.

- Как уже сказал Павел, обратиться к волонтерам тоже будет не лишним. Когда пропадает ребенок, сразу звоните добровольцам, - говорит основатель «Отклика».

«ПОЛИЦИЯ РАБОТАЕТ ПО КАЖДОМУ ПРОПАВШЕМУ»

Время от времени родные и близкие пропавших людей в беседе с «Комсомолкой» сетуют на то, что полицейские не спешат принимать заявление о пропаже взрослого человека. По их словам, для этого как будто должно пройти трое суток с момента его пропажи. Волонтеры-поисковики уверяют - это вовсе не так.

- На самом деле, полиция работает по каждому пропавшему. Просто у них, в отличие от нас, ограничены возможности оповещения. Мы как волонтеры постоянно работаем с журналистами и выкладываем отчеты о поисках в социальных сетях. Сотрудники МВД так открыто работать не могут. Во-вторых, у полицейских большая загруженность – у нас в Башкирии достаточно много пропавших, а ведь им нужно заниматься и другой работой, - рассказывает Павел Нестеров.

По его мнению, все дело в нехватке стражей порядка и огромного объема бумажной работы, которую они выполняют изо дня в день. По этой причине уделять достаточно времени на поиски всех пропавших достаточно сложно, но это не значит, что они этого не делают.

Волонтеры «Отклика» постоянно выезжают на поиски в окрестности трех городов Башкирии - Стерлитамака, Ишимбая и Салавата

- Я лично знаю десятки примеров, когда полицейские сутками не спят, разыскиваю пропавшего человека. Но родственники ориентируются на то, что видят и им кажется, будто их близких никто не ищет, - говорит руководитель поискового отряда «Поиск детей – Уфа».

НЕ ЖДИТЕ ТРОЕ СУТОК

- Пользуясь, случаем, хотелось бы донести до всех жителей республики, что этих пресловутых трех суток не существует, – вторит ему Юрий Орда. – Более того, для подачи заявления о пропаже вы не обязательно должны быть родственником пропавшего человека или находиться с ним в одном районе.

По словам основателя поискового отряда «Отклик», волонтеры неоднократно сталкивались с ситуациями, когда родные намеренно ждут трое суток и только потом обращаются за помощью. Делать этого категорически нельзя.

- Представляете, если зона поиска – это лес? А если еще и зима на дворе, то шансы найти пропавшего крайне малы, - подчеркнул Юрий.

Волонтеры по поиску пропавших людей отмечают, что не делают различий между маргинальными личностями и обычными гражданами – стараются помочь всем.

КАК РАБОТАЮТ ВОЛОНТЕРЫ

- Есть еще одна проблема, на которую хотелось бы обратить внимание. Иногда родные бояться или стесняются обращаться к волонтерам, - говорит Юрий Орда. – Все потому, что пропажа человека может вызвать определенный резонанс. Когда мы подключаемся к поискам, распространяем ориентировки в социальных сетях. Там в комментариях очень часто можно увидеть такие вопросы как «зачем вы его ищете, он же алкаш? Пропьется и вернется». Из-за этих комментариев к нам и не хотят обращаться, - говорит он.

Основатель «Отклика», в свою очередь, поясняет: ориентировки в соцсетях – это возможность «закрыть» поиски, не выходя из дома.

Добровольцы постоянно публикуют отчеты о поисках в социальных сетях

- Порядка 70% поисков мы закрываем, распространяя ориентировки. Но все не так легко, как кажется – это большая работа. Это и отслеживание и обработка комментариев, и размещение этих ориентировок в определенных местах. Этот вопрос, кстати, пересекается с утверждением некоторых родственников, что полиция бездействует. Нет, полицейские не бездействуют. Просто у них нет таких возможностей для работы в социальных сетях, как у нас, - говорит Юрий.

Он отмечает, что для того, чтобы распространить ориентировку на пропавшего человека, например, в Стерлитамаке, нужны усилия как минимум четырех человек.

- Схема работы в организациях и добровольных поисково-спасательных отрядах примерно одинаковая, - продолжает тему Павел Нестеров. – Все начинается с того, что к нам поступает информация о пропаже человека. Мы ее достаточно быстро обрабатываем, примерно за 10-15 минут. В первую очередь, выясняем, достоверная ли информация попала к нам в руки: обзваниваем родных, мониторим группы в соцсетях и так далее.

После того, как факт пропажи человека подтвердился, волонтеры составляют ориентировку и, в некоторых случаях, объявляют сбор добровольцев на поиски. В зависимости от случая, в объявлениях они указывают, где точка сбора, в какой район отправятся на поиски, как одеваться и что иметь с собой из предметов первой необходимости.

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ ВЫХОДЯТ НА ПОИСКИ

- В каждой организации волонтеров-поисковиков есть свой костяк добровольцев, которые постоянно выезжают на поиски. Но к поискам зачастую присоединяются неравнодушные горожане. В этой связи вопрос: как часто это происходит? Насколько вообще отзывчивы жители Башкирии?

- От случая к случаю приезжает разное количество людей, это практически невозможно предсказать. Бывает, что на поиски пропавшего ребенка собирается от силы три человека, а когда пропадает подросток, скажем, 50 человек, - говорит помощник координатора Анастасия Шутова. – Если поиск проходит в выходные, да еще и не в жаркую погоду, то людей может приехать достаточно много. Особенно если пропадает маленький ребенок. Недавно у нас был случай: искали пропавшего мальчика в Зеленой роще. Тогда вместе с нами вышли еще около 150 человек.

- Бывало и такое, что на точку сбора приезжали 1,5 тысячи человек, - вспоминает Павел Нестеров. – Вообще, хотелось бы отметить, что наша работа, в первую очередь – это координация добровольцев на поисках. Массу людей не так-то просто скоординировать на местности, никого не потерять при прочесе лесного массива, например.

- Самое главное – правильно донести информацию добровольцам, - вторит ему Анастасия. – Нужно конкретно объяснить, куда и зачем идти. Это со стороны, кажется, что все так просто. Якобы приводишь на место сотню человек и отправляешь их в лес, например. Они там что-то смотрят, гуляют, а ты сидишь себе спокойно и ничего не делаешь. На самом деле это огромная работа. Координатор должен распределить людей по различным районам поисков, учитывая при этом массу факторов.

КАК ЧАСТО В БАШКИРИИ ПРОПАДАЮТ ЛЮДИ

- Людей на самом деле пропадает очень много. Информация о большом количестве «потеряшек» не доходит даже до нас, - говорит руководитель поискового отряда «Поиск детей – Уфа». – Бывает, иду по улице и вижу на столбе ориентировку либо от МВД, либо от родственников, а у нас ее не было. И таких случаев немало. То есть людей пропадает немало, но многие из них попросту загуляли, - говорит он.

По его словам, за прошлый год у РОО «Поиск пропавших детей – Уфа» было порядка 150 поисковых дел.

- За 11 месяцев у нас было 98 поисков, в которых мы приняли участие, - говорит Юрий Орда. – Из них 12 пожилых людей и шестеро детей. Семерых нашли мертвыми, а еще двоих пропавших мы так и не нашли. Здесь стоит отметить, что в своей группе в соцсетях мы не выкладываем ориентировки на детей и подростков, пока не посчитаем, что в этом есть необходимость.

По словам основателя «Отклика», их поисково-спасательный отряд берется практически за любые поиски пропавших. Исключения составляют лишь истории с криминальным налетом или случаи, когда родные сами отказываются искать человека.

- У нас сформировался определенный костяк – почти на все поиски у нас стабильно приезжают примерно от 17 до 20 человек. Это именно те люди, которых мы обучаем и координируем, - говорит он.

Как отмечает Юрий, обязанности постоянных членов поискового отряда можно условно разделить на два направления – одни ведут и координируют участников поиска из числа неравнодушных горожан. Другие же взаимодействуют с родственниками «потеряшки». А это очень сложная работа, требующая терпения и определенной подготовки.

Волонтеры «Поиск детей - Уфа» постоянно обучают своему делу начинающих поисковиков

ЧЕМУ УЧАТСЯ ВОЛОНТЕРЫ

Волонтеры поисковики работают фактически по всей Башкирии. У некоторых организаций, таких как «Поиск детей – Уфа» есть свои подразделения в различных районах республики со своими кураторами и постоянными участниками поисков. Как мы уже выяснили, прочес местности во время поисков пропавших людей – дело не простое и требует определенной сноровки и знаний. Как же проходит обучение добровольцев? И много ли вообще желающих приобщиться к этой деятельности?

- Если человек приходит в нашу организацию, то он попадает, грубо говоря, в некий котел, - говорит руководитель поискового отряда «Поиск детей – Уфа». – Все тонкости поиска он узнает постепенно. Первое время он даже не всегда выезжает на местность с остальными. Почти все, что необходимо знать, новичок узнает от более опытных товарищей. А вообще, у нас периодически проводится обучение, например, по оказанию первой медицинской помощи. По поиску на местности также до недавнего времени проводили обучение совместно с Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям.

- У нас практически каждый месяц проходят «обучалки» - говорит Юрий Орда. – Сейчас мы определились с помещением и решили, что второй четверг месяца мы встречаемся, чтобы обсудить текущие вопросы, а в последний четверг – проводим обучение.

Среди прочего, волонтеров по поиску пропавших людей обучают прочесу леса, проверке информации на достоверность, а также напоминают родителям простые правила поведения в экстренных ситуациях.

- Например, что нужно делать, если ребенок потерялся в лесу? Родители должны донести до него, что нужно остаться на месте. В лесу очень много природных ловушек, из которых, порой, невозможно самостоятельно выбраться. Помню, как в школе на уроках ОБЖ нам говорили, что можно набрать воды из реки и как-то ее фильтровать, чтобы можно было пить. На самом деле, лучше бы ребенок к воде вообще не подходил – не надо его этому учить, - подчеркнул основатель поискового отряда «Отклик».

Поиски пропавших ведутся круглый год при любой погоде. На фото: Анастасия Шутова (слева) и Павел Нестеров (в центре)

ЭКСТРАСЕНСЫ НЕ ПОМОГАЮТ

Не редко жители Башкирии, потерявшие родственников, впадают в отчаяние и обращаются к так называемым «экстрасенсам». К сожалению, люди, которые считают, будто обладают даром находить пропавших по фотографии, вводят безутешных близких в заблуждение. Мы поинтересовались у добровольцев поисковых отрядов, что они думают по этому поводу.

- Лично для меня, как поисковика и координатора, этих людей не существует. Иногда у нас возникает шальная мысль, отказаться помогать родственникам, которые обращаются к экстрасенсам. Я это так, для красного словца, конечно, говорю. Но порой такие мысли посещают. – говорит Павел Нестеров. – Понятно, что мы с ними не работаем и родственникам объясняем, что с ними не желательно сотрудничать. Более того, искать там, где родным указали экстрасенсы, мы категорически отказываемся.

По словам руководителя РОО «Поиск детей – Уфа», выдающие себя за разного рода эзотериков, почти всегда дают одно и то же описание местности. Как правило, они утверждают, что пропавший находится около водоема, расположенного рядом с горой у одинокого дерева.

- Мы часто приглашаем их на поиск, - говорит Юрий Орда. – Мы говорим им – приходите. Никто так и не откликнулся.

- За восемь лет существования нашей организации в Башкирии, не было ни одного случая, где эти нелюди (так Павел Нестеров называет экстрасенсов. – прим. ред.) хотя бы примерно указали место, где находится пропавший человек. Не говоря уже о точном месте, или если бы они сами его нашли. Такого никогда не было, - подытожил Павел Нестеров.