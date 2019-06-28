В воде что-то булькнуло, подумали - сом: в Башкирии вся деревня третьи сутки ищет 7-летнего ребенка

Третьи сутки в деревне Новые Ябалаклы Чишминского района Башкирии ищут семилетнего Аскара Гарипова. Напомним, что он пропал 26 июня – ушел пасти гусей к реке Дема и не вернулся. Пропажу обнаружила мать ребенка, женщина пошла его встречать и не обнаружила сына на месте. «Комсомолка» выяснила все обстоятельства того дня и пообщалась с главой сельского совета.

СНАЧАЛА ДУМАЛИ, ЧТО БОИТСЯ ИДТИ ДОМОЙ

Когда в деревне пошел говор о том, что пропал ребенок, местные жители, особенно молодежь, сплотились и всей толпой вышли на поиски. Неравнодушные сначала прочесали местность, обошли все дома и сараи деревни, их здесь всего 30. Когда поиски по суше не принесли результатов, люди вернулись к воде.

- Дотемна они ныряли в реку Дема, пытались найти Аскара неводом. Но все бесполезно. Страшно, конечно, у нас здесь местами такое сильное течение, просто слов нет. На следующий день с Уфы приехали уже водолазы, волонтеры, местные жители при этом не отступали, помогали профессионалам, - рассказал «Комсомолке» Фаниль Заманов, глава сельсовета.

Как было сказано ранее, Аскар пас гусей – пернатые нашлись, но не все. Один пропал. Есть вероятность, что маленький мальчик поплыл за ним, чтобы поймать. Такие предположения возникли после рассказа местного рыбака. Рим Райманов сообщил, что сидел чуть ниже того места, где Аскар смотрел за гусятами. В какой-то момент рядом с ним проплыл гусенок, а потом в воде что-то булькнуло.

- Он подумал, мало ли, сом, у нас их тут много, - продолжает глава.

Поначалу все думали, что Аскар на суше – потерял гусенка и побоялся вернуться домой. Искали в лесу, на крышах домов – мало ли, где спрятался. Но, когда нашли сланцы на берегу, все бросили силы на поиски в воде.

Сейчас в деревне все еще работают волонтеры-добровольцы, местные жители, сотрудники МЧС. Сам Аскар воспитывается в благополучной полной семье – с ним также растет двухлетний братишка.

СДЕЛАЛИ ВСЕ, ЧТО МОГЛИ

О поисках ночью также отчитались волонтеры организации «Поиск детей - Уфа».

- На сегодня поиски по пропавшему ребенку 7-ми летнему Гарипову Аскару в д. Новые Ябалыклы Чишминского р-на Башкирии закончены, поиски проводились совместно с ДПСО «Лиза Алерт», уголовным розыском, родными ребенка и другими ведомствами. Добровольцами пройдено около 3 км по суше и около 2.5 км на лодке с привлечением спецсредства для просмотра под водой на небольшую глубину. Осмотрены заводи и небольшие участки зарослей по суше, ближе к берегу. Сделали действительно всё, что могли. По мере возможности поиски будут продолжаться. Всем огромное спасибо за помощь! – написал Павел Нестеров.

Приметы мальчика: рост – около 115 см, худощавое телосложение, темно-кудрявые волосы, карие глаза.

Был одет: белая футболка, черные шорты и черные сланцы.

Всех, кто знает что-либо о том, где сейчас находится Аскар Гарипов, просят позвонить по телефону: 8-800-700-54-52 либо 112.