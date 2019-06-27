В Башкирии умирающие от рака супруги воспитывают четырех детей в полуразрушенном доме

В маленькой деревушке Нижнеулу-Елга Ермекеевского района Башкирии живут, а точнее выживают супруги Игнатьевы-Гусаровы, которые воспитывают четырех несовершеннолетних детей, ведут хозяйство и заботятся об одноруком инвалиде, но при этом оба болеют раком и живут в старом полуразвалившемся домике. Лечение и обследование для этой семьи – недостижимая роскошь, ведь дорога в республиканский онкодиспансер и платные анализы не по карману деревенским жителям, которые иной раз не могут даже вдоволь накормить детей.

О печальной истории семьи написали в местных СМИ, после чего районная администрация пообещала помочь с жильем, а и.о. министра здравоохранения Максим Забелин пообещал взять ситуацию с обследованием и лечением супругов под свой личный контроль. Вот только пока обещания остаются обещаниями, и попасть на прием к онкологу никак не удается.

Семья ютится в крохотном полуразвалившемся доме

«ВОСПИТЫВАЮ ВНУКОВ С МЛАДЕНЧЕСКОГО ВОЗРАСТА»

49-летняя Альбина Игнатьева признается: просить о помощи стыдно, но уже деваться некуда. На воспитании женщины четверо маленьких детей – родной 14-летний сын и трое внуков, самому младшему всего 6 лет. Мать ребятишек, дочь Альбины, сначала бросила детей на попечение родителей, потом одумалась и вернулась. Сейчас же молодая женщина уехала на заработки в Подмосковье и вернется только в конце августа.

- Я с грудного возраста этих детей поднимаю. Старшие у меня с пятимесячного возраста, а младший так вообще с рождения. Меня зовет мамой, мужа – папой. Поначалу хотела дочь лишить родительских прав, а потом передумала. Молодая она была, а сейчас вроде за ум взялась, - рассказывает Альбина.

Дети уже ходят в школу, пока их опекуны работают в хозяйстве

Муж сельчанки болеет с 2008 года. Поначалу мужчина жаловался на паховую грыжу, в уфимском онкодиспансере его прооперировали и, как рассказывает Альбина, опухоль к тому моменту уже затронула лимфоузлы. Потом полгода химиотерапии, а когда в 2015 году Андрей снова поехал на обследование, то выяснилось, что болезнь снова вернулась. Снова курс химиотерапии, а потом врачи отправили мужчину домой.

О своей болезни Альбина практически ничего не знает, жалуется лишь на сильные боли, которые мешают спать и работать.

- Когда рожала ребенка, врачи обнаружили кисту, но вырезать не стали, мол сама рассосется, - вспоминает женщина. – А потом в больницу я и не ходила, все не до себя было. То дети, то муж, то заботы по хозяйству. А лет пять назад начала расти опухоль, прям сильно прощупывалась. Приступы боли начались, однажды ночью пришлось даже вызывать скорую. Врач приехала и говорит: да ты же беременная! А потом УЗИ и анализы сделали, опухоль и обнаружили. Потом меня в Уфе прооперировали, сказали, что на шейке матки какое-то воспаление, но, мол, онкологии нет. Выписали домой, а потом я уже про себя опять забыла.

«ВНУК ИГРАЛ СО СПИЧКАМИ И ПОДЖЕГ ДОМ»

Осенью 2015 года Альбина решила вместе с мужем поехать в Уфу на очередное обследование. Затопили баню, в гости зашла пожилая мать: неожиданно ей стало плохо и женщина потеряла сознание. Оказалось, что у старушки случился инсульт, и снова вместо забот о собственном здоровье Альбине пришлось ухаживать за пенсионеркой. Через два года мать все же умерла, почти сразу же от инсульта скончался и родной брат Альбины. Чтобы организовать похороны и поминки женщине даже пришлось продавать детские вещи, поскольку другие родственники участия в организации не принимали.

Беда не приходит одна: младший внук Альбины, играя в доме со спичками, нечаянно подпалил комнату. Накануне загорелась баня, и взрослые выносили мусор на улицу, вот ребенок и остался без присмотра.

Семья сделала в доме нехитрый ремонт, но потолок может обрушиться в любой момент

- Чудом весь дом не сгорел, - вспоминает женщина. – Только изнутри комната сильно выгорела, но мы там обои поклеили, как смогли, ремонт сами сделали, жить-то негде.

Сейчас супруги с детьми живут в этом самом доме, где вместе с ними проживает троюродный брат Альбины – однорукий инвалид, за которым ухаживает женщина. У мужчины давно умерли родители и другие родственники, и кроме Альбины о нем позаботиться некому. Вот только дом, несмотря на попытки ремонта, готов развалиться от малейшего ветерка.

Дом принадлежит однорукому инвалиду, над которым Альбина оформила опеку

- Еще когда мама жива была, этот дом был признан аварийным. Нам угрожали, чтобы мы сами разбирали его, а то приедут и трактором снесут. Мы как смогли, подлатали, но сейчас жить тут опасно. В комнате потолок скрипит, обвалиться может. Полы все в щелях, продувает. Мы обогреватель купили, чтобы дети не мерзли, но все равно очень тяжело. А в администрации один ответ: поищем, подумаем… - вздыхает Альбина Игнатьева.

«БОЛИ СИЛЬНЫЕ, А КУПИТЬ УКОЛЫ ДЕНЕГ НЕ ХВАТАЕТ»

Пока женщина ухаживала за мужем и детьми, здоровье начало серьезно подводить: стало сильно ломить поясницу, появились странные шишки на теле

- Боли сильные. Уколов нет денег купить, спасаюсь горстями анальгина, аспирина. В перерывах пытаюсь поработать. Болит поясница, стало сердце прихватывать, - жалуется Альбина.

И снова женщина оправдывается, что важнее чем собственное здоровье – забота о мужах и детях. И хотя супруги работают, ведут хозяйство, денег в семье катастрофически не хватает.

- Раньше помогали волонтеры – вещами, продуктами. Потом односельчане от зависти стали распускать слухи, что я притворяюсь несчастной и бедной, а сама эти вещи и продукты пропиваю. Мне так обидно было, да хоть кому позвоните, участковому нашему, главе администрации – все подтвердят, что не пью я, - возмущается Альбина. - Было такое голодное время, что воровала продукты из магазина. Стыдно, очень стыдно, но, когда дети голодные, на что угодно пойдёшь. Дали 240 часов обязательных работ, все отработала.

Также женщина вспоминает случай, когда все дети одновременно заболели ветрянкой. Все покрылись волдырями, горели от жара, но в доме не было ни лекарств, ни зеленки.

- Пошла в аптеку взмолилась, дайте хоть зеленки, пенсию получу, все отдам. Развернули, ни с чем домой пошла, - вздыхает Альбина. - Стыдно просить помощи. Лучше пойду где-нибудь 50-100 рублей заработаю на хлеб. Так-то мука есть, но, когда болею хлеб не поднимается. Сама, когда есть возможность отвожу вещи для нуждающихся.

Сейчас Альбина надеется пройти полное обследование и начать лечение

«СИТУАЦИЯ СЛОЖНАЯ И ТЯЖЕЛАЯ»

О тяжелой жизненной ситуации Игнатьевых-Гусаровых узнали местные СМИ и правозащитники. Тогда же в районной администрации пообещали рассмотреть вопрос с предоставлением жилья, а и.о. министра здравоохранения Максим Забелин лично взял под свой контроль предоставление медицинской помощи супругам. Но сама Альбина признается, что пока положительных подвижек она не увидела.

- Вчера (26 июня) муж поехал в Уфу, в онкоцентр на обследование. Я ему еле денег на дорогу наскребла, так его там развернули – очередь, запись, приезжайте 10 и 16 июля. Где же мне опять столько денег на дорогу найти? – жалуется женщина. – Мне сейчас нужно перед Уфой пройти обследование в районной больнице, взять направление. Это опять очереди, где и с кем мне дите оставлять? У меня даже на обезболивающие таблетки денег нет, какое уж тут МРТ и УЗИ.

Особенно женщину возмущают оправдания главы сельской администрации, что ей уже раньше оказывали продуктовую помощь и помогали вскапывать огород.

- Ничего нам не привозили от администрации, и огород никто нам не копал. Огород копал мой сосед одноклассник, а окучивать-полоть я сама выхожу. Три-четыре года назад прислали трактор, чтобы пахать. И то мы за это платили. Сами баню разбирали-ставили, только трактор нам дали. Все делали мы на свои деньги! – говорит Альбина.

Стены и пол в доме покрыты глубокими трещинами

Общественница Эльза Маулимшина признается, что ситуация, в которой сейчас находятся супруги, одна из самых сложных и тяжелых, с которыми ей приходилось сталкиваться.

- Я пыталась выяснить в администрации Ермекеевского района, как обстоят дела с очередностью выделения жилья по аварийности. Со слов администрации, сейчас семья стоит первой на очереди, но в настоящий момент в районе нет свободного жилья, - рассказывает Эльза Маулимшина. – Но в моей практике есть похожий случай, когда семья из Нуримановского района также оказывалась в тяжелой ситуации, и в районе тоже не было жилья. Через суд мы добились того, чтобы семье выделили социальное жилье. После нескольких публикаций в СМИ район выделил денежные средства на закупку жилья для передачи по договорам соцнайма. На эти деньги был куплен просторный новый частный дом. По аналогии можно поступить и в этой ситуации.