Что делать, если вы приобрели некачественный товар?

Что должен знать потребитель о своих правах при обнаружении в товаре недостатков?

Как часто бывает, что при приобретении товаров мы сталкиваемся с некачественной продукцией и при этом не всегда знаем, что делать. Какие категории товаров подлежат возврату, за какой срок магазин должен устранить недостатки, можно ли произвести обмен товара на аналогичный? «Комсомольская правда» совместно с Госкомитетом по торговле и защите прав потребителей продолжает серию материалов по повышению потребительской грамотности среди наших читателей.

Итак, если вы приобрели некачественный товар, то ваши дальнейшие действия выглядят так:

*Перечень технически сложных товаров, в отношении которых введены ограничения, утвержден постановлением Правительства РФ от 10 ноября 2011 года №924.

Рекомендуем потребителям заявлять свои требования в письменной форме.

В случае необходимости личного приема или для составления проекта досудебной претензии потребители могут обратиться в Госкомитет РБ по торговле по адресу: 450008, РБ, г. Уфа, ул. Цюрупы, д.13, каб. 703. Телефон горячей линии 8 (347)218-09-78.

ВИКТОРИНА на знание вашИх прав**

«Комсомолка» совместно с Госкомитетом по торговле продолжает викторину «Знаете ли вы свои права?»

Ответы будут приниматься по телефону «горячей линии» 218-09-78 с 09.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) в течение трех рабочих дней от даты выхода газеты. Первые три позвонивших и правильно ответивших на все вопросы станут победителями. Подведение итогов будет в декабре. Победители получат приз - продуктовую корзину от «Продукта Башкортостана».

Вопросы:

1. Может ли отсутствие у потребителя кассового чека быть основанием для отказа в удовлетворении его требования о возврате денежных средств за некачественный товар?

2. Может ли потребитель вернуть продавцу некачественный товар, на который установлен гарантийный срок 1 год, по истечении этого срока?

3. Должен ли покупатель оплатить доставку холодильника на гарантийный ремонт и обратно?

4. Вправе ли потребитель присутствовать при проведении экспертизы товара?

5. С какого момента начинает исчисляться гарантийный срок на сезонный товар:

а) с момента покупки;

б) с момента наступления соответствующего сезона.

**Викторина продлится с 24.05 2019 г. по 17.11 2019 г. включительно. Информацию об организаторе викторины и сроках проведения уточняйте по тел. «горячей линии» (347) 218-09-78. Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей. ИНН 0278173969, 450008, РБ, г. Уфа, ул. Цюрупы, 13.

Ответы на вопросы прошлого тура*

1. Нет.

2. Да.

3. Нет.

4. Да.

5. Да.

Победители тура: Юнусов Ф.Ф., Гатиятуллина З.З., Мулюкова Д.М.