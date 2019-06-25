2019-06-25T10:29:46+03:00
Происшествия

В дома родственников кассирши из Башкирии пришли полицейские

Правоохранители провели обыски и взяли анализы ДНК у ее близких
Эльвина АПАРИНА
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В домах родственников кассира из Башкирии прошли обыскиВ домах родственников кассира из Башкирии прошли обыски
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Накануне в Салавате правоохранители провели обыски в домах близких родственников 35-летней Луизы Хайруллиной. Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник, правоохранители нагрянули с проверкой сразу в два дома. Сначала они обыскали дом, в котором проживает отец Луизы, а потом дом матери и брата мужа Луизы Марата.

С помещений они изъяли флешки и блокноты. Силовики отмечают, что данные носители информации могут пригодиться в расследовании дела.

Помимо того, что изъяли вещи, у близких Луизы взяли образцы генетического материала. Это тоже может помочь выйти на след Хайруллиных.

Напомним, 27 мая 2019 года, Луиза Хайрулина из города Салавата ушла вечером с работы, прихватив с собой пакет. В нем, как оказалось, лежали несколько миллионов рублей, сотни тысяч долларов и евро (общая сумма - 25 млн руб). Хватились пропажи только на следующий день, но семья — сама Луиза, муж Марат, двое детей 8-ми и 12-лет скрылись в неизвестном направлении, взяв с собой кота.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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