Соглашения на миллиарды и почетный гость Стивен Сигал: В Башкирии прошел инвестиционный сабантуй

В минувшие выходные столица башкирского Зауралья превратилась в экономический и культурный центр страны – сотни чиновников, бизнесменов, артистов и спортсменов съехались в Сибай на инвестиционный сабантуй. Ставший уже традиционным экономический форум посетили представители 11 стран - Австрии, Армении, Белоруссии, Болгарии, Иордании, Казахстана, России, Сербии, Турции, Франции и Хорватии. С официальными визитами прибыли также чиновники федерального уровня, потенциальные инвесторы, всевозможные эксперты и общественные деятели.

ПРИГЛАСИЛИ ЛЕГЕНДАРНОГО АКТЕРА

На правах хозяина инвестиционного сабантуя «Зауралье – 2019» врио главы Башкирии пригласил в Сибай легенду боевиков 90-х, а ныне россиянина американского происхождения Стивена Сигала. Его приезд вызвал настоящий восторг у местных жителей. Правда, нашлись и недовольные, которых возмутила стоимость приезда экс-звезды Голливуда. По слухам, за поездку по Башкирии ему могли заплатить круглую сумму – от 70 тысяч долларов.

На своих страницах в социальных сетях Радий Хабиров рассказал, зачем пригласил в Башкирию именитого актера.

- Конечно же, все помнят его по голливудским фильмам, но сейчас он намного больше, чем просто актёр. У него огромный авторитет в мире спорта, в том числе борьбы. И мы обсуждаем с ним развитие этого направления, в том числе идеи по дворцу борьбы. Он - спецпредставитель российского МИДа, и ему интересно видеть разные уголки страны, которую он представляет. А есть и еще одна сторона его многогранной личности - он представляет пул инвесторов, в том числе из США, рассматривающих республику как один из вариантов начала крупного агропромышленного бизнеса, - написал Хабиров.

Как отметил руководитель региона, приезд Сигала был далеко не увеселительной поездкой – он и правда приехал по делу.

СОГЛАШЕНИЯ НА МИЛЛИАРДЫ

Несмотря на обширную праздничную программу, инвестиционный сабантуй как был экономическим форумом раньше, так и остался. На его полях бизнесмены и чиновники провели ряд встреч, в том числе многосторонних, где обсуждались инвестиционные проекты. Многие из них получили государственную поддержку – были подписаны инвестиционные соглашения на десятки миллиардов рублей.

Так, например, врио главы Башкирии Радий Хабиров и гендиректор ООО «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын подписали соглашение о намерениях по строительству подземного рудника на Подольском медно-цинковом месторождении. Примерную стоимость проекта оценили в 50 млрд рублей, а срок реализации – до 2026 года.

Еще один масштабный проект – строительство теплиц для выращивания овощей на площади 45,5 га. Якобы в ближайшее время Совхоз «Алексеевский» построит огромный агрокомплекс, инвестировать в который согласился «Газпромбанк». Сумму вложений оценили в 10,5 млрд рублей.

СКАЗАНО

На итоговом пленарном заседании бизнесмены и чиновники обсудили проблемы и перспективы развития башкирского Зауралья. В свою очередь, Радий Хабиров рассказал участникам о главном вызове, который стоит перед его командой и объяснил, почему для проведения столь масштабного мероприятия был выбран именно Сибай.

-Для меня главный вызов, который я вижу в качестве руководителя республики, – это борьба с бедностью. Я не утверждаю, что мы поголовно бедные. В эти слова я вкладываю тот смысл, что мы должны бороться, чтобы люди жили лучше. А здесь, в Сибае живут замечательные люди, у которых есть потребность в развитии, что самое интересное, есть необходимые природные ресурсы. Поэтому родилась идея провести здесь такой форум, - заявил врио главы Башкирии.